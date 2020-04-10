1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 11
Деревенский сапожник за работой
Плетельщик за работой, с женой и дочерью
Плетение каната для невода и вожжей
Специальный станок для гнутья полозьев мелких дровней и саней
Разминание глины для кустарного изготовления кирпичей
Кустарное изготовление кирпичей на месте постройки новой избы
Хранение кирпичей, изготовленных крестьянами на месте постройки дома
Крестьянка за полосканием белья
Крестьянка с выстиранной одеждой
Ячменные снопы, сложенные в кучу