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1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 11

13:55. 10 апреля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Деревенский сапожник за работой


Крестьяне за вязанием веников


Плетельщик за работой, с женой и дочерью


Плетение каната для невода и вожжей


Специальный станок для гнутья полозьев мелких дровней и саней


Охлаждение обода для колеса


Натягивание обода на колесо


Разминание глины для кустарного изготовления кирпичей


Кустарное изготовление кирпичей на месте постройки новой избы


Хранение кирпичей, изготовленных крестьянами на месте постройки дома


Сцена на деревенской улице


Женщина у колодца


Женщина у колодца


Крестьянка за полосканием белья


Крестьянка с выстиранной одеждой


Крестьянка со связкой овса


Поле с бабками овса


Ряд овсяных бабок


Ячменные снопы, сложенные в кучу


Выращивание коноплянника

Источник: https://humus.livejournal.com/7162883.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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