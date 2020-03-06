1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 7
01. Групповой портрет стариков и женщин на крыльце старого дома
05. Приспособление для начального гнутья верхней части рабочих дуг
07. Вязки льна, сложенные в куче
08. Насадка на плетень вязок овса для просушки
09. Плетение каната для невода и вожжей
10. Способ хранения высушенного на солнце кирпича
11. Стожары для большой скирды ржи
12. Отбивка ржаных зерен и мятье соломы в сарае
13. Дом зажиточного хозяина с крытым двором
15. Изба-пятистенок на высоком подполье c крытым двором
16. Изба-пятистенок на высоком подполье
17. Церковь Коткозерского волостного погоста Олонецкого уезда
19. Часовенка в священной роще
20. Старинный крест на почтовом тракте
На фото №2 не стог. Это называется “зарод” или “промежек”. Стог круглый и без стожара.