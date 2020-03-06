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1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 7

15:02. 6 марта 2020 175 просмотров Один комментарий Опубликовал:


01. Групповой портрет стариков и женщин на крыльце старого дома


02. Укладывание сена в стог


03. Женщина ставит бабки льна


04. Ряд овсяных бабок


05. Приспособление для начального гнутья верхней части рабочих дуг


06. Валуны в лесу


07. Вязки льна, сложенные в куче


08. Насадка на плетень вязок овса для просушки


09. Плетение каната для невода и вожжей


10. Способ хранения высушенного на солнце кирпича


11. Стожары для большой скирды ржи


12. Отбивка ржаных зерен и мятье соломы в сарае


13. Дом зажиточного хозяина с крытым двором


14. Изба-пятистенок с амбаром


15. Изба-пятистенок на высоком подполье c крытым двором


16. Изба-пятистенок на высоком подполье


17. Церковь Коткозерского волостного погоста Олонецкого уезда


18. Деревенская часовня


19. Часовенка в священной роще


20. Старинный крест на почтовом тракте

Источник: https://humus.livejournal.com/7114756.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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