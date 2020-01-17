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1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 6

14:22. 17 января 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Портрет стариков из д. Гижино


02. Курная баня Н.Е. Киршанова в деревне Пар-Наволок


03. Курная баня Н.Е. Киршанова в деревне Пар-Наволок


04. Печь в риге и снопы ржи. Карелы


05. Печь в риге


06. Крестьянин на сенокосе за отточкой косы


07. Выдергивание льна


08. Девочка за работой в поле


09. Возвращение домой с возом сена


10. Способ сушки льна


11. Развешивание вязки льна для просушки


12. Рига и забор в поле.


13. Стог из ржаных снопов, покрытый свежим сеном


14. Стог, сложенный из бабок овса


15. Сушка ячменя на специальных длинных жердях


16. Кормление овец у ржаных стогов


17. Укладка снопов на специальное приспособление для просушки


18. Два стога


19. Здание Лоянского волостного потребительского общества в д. Устье на берегу Долгого озера

Источник: https://humus.livejournal.com/7033667.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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