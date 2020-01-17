1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 6
01. Портрет стариков из д. Гижино
02. Курная баня Н.Е. Киршанова в деревне Пар-Наволок
03. Курная баня Н.Е. Киршанова в деревне Пар-Наволок
04. Печь в риге и снопы ржи. Карелы
06. Крестьянин на сенокосе за отточкой косы
09. Возвращение домой с возом сена
11. Развешивание вязки льна для просушки
13. Стог из ржаных снопов, покрытый свежим сеном
14. Стог, сложенный из бабок овса
15. Сушка ячменя на специальных длинных жердях
16. Кормление овец у ржаных стогов
17. Укладка снопов на специальное приспособление для просушки
19. Здание Лоянского волостного потребительского общества в д. Устье на берегу Долгого озера