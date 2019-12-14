1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 5
10:50. 14 декабря 2019 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Крестьяне в повседневных костюмах
02. Крестьяне за ранним завтраком перед выходом на косьбу
04. Крестьяне за метанием стога
05. Плетение корзин, коробов и лаптей на площадке высокого въезда в избу
07. Женщина за ткацким станком
11. Крестьянка за чесанием размятых льняных стеблей
13. За отсеиванием зерна на ветру
14. Способ сушки льна-долгунца
16. В избе крестьянина-середняка