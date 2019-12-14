1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 5



01. Крестьяне в повседневных костюмах



02. Крестьяне за ранним завтраком перед выходом на косьбу



03. Косари за работой



04. Крестьяне за метанием стога



05. Плетение корзин, коробов и лаптей на площадке высокого въезда в избу



06. Старуха за прядением



07. Женщина за ткацким станком



09. Крестьянка мнет лен



11. Крестьянка за чесанием размятых льняных стеблей



12. Мочение льна



13. За отсеиванием зерна на ветру



14. Способ сушки льна-долгунца



15. Стог сена и скирда ржи



16. В избе крестьянина-середняка



Источник: https://humus.livejournal.com/6981838.html