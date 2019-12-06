1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 4
01. Крестьянин у водяной мельницы
03. Крестьянка верхом на лошади
04. Крестьянка отправляется в поле на жатву
05. Крестьянки с пучками соломы для вязок
07. Рига, к которой подвозят ржаные снопы
12. Укладка льняных вязок в кучи
13. Укладка льняных вязок в кучи
14. Крестьяне за обдиркой семян льна
15. Крестьяне за обдиркой семян льна
16. Крестьянин за обдиркой семян льна
21. Новая печь в доме крестьянина-середняка
22. Русская печь в избе зажиточного хозяина