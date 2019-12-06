Главная » История, Творчество

1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 4

13:49. 6 декабря 2019 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


01. Крестьянин у водяной мельницы


02. Старик с внуком


03. Крестьянка верхом на лошади


04. Крестьянка отправляется в поле на жатву


05. Крестьянки с пучками соломы для вязок


06. Поле с ржаными суслонами


07. Рига, к которой подвозят ржаные снопы


08. Лошадь, везущая снопы ржи


09. На жатве


10. Жатва


11. Жатва


12. Укладка льняных вязок в кучи


13. Укладка льняных вязок в кучи


14. Крестьяне за обдиркой семян льна


15. Крестьяне за обдиркой семян льна


16. Крестьянин за обдиркой семян льна


17. Стога ржи и сена


18. Внутренний вид избы


19. Внутренний вид избы


20. Внутренний вид кухни


21. Новая печь в доме крестьянина-середняка


22. Русская печь в избе зажиточного хозяина

Источник: https://humus.livejournal.com/6971941.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Михаил Делягин. Государственная коррупция – это корпорация. Что ей замена одного винтика?
Господин Чубайс – уходящая натура. Он уже не будет президентом. ...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
Программирование сознания народа
Программирование сознания народа. Татьяна Миронова о существующих планах по программированию населения и о роли СМИ в процессе обыдления граждан. Простые но действенные методы, как сделать из человека барана. Автор: Darislav Длина: 00:10:03 Размер: 45.88Mb...
Дыра в земле, Гватемала
Дыра-2. Guatemala City on Sunday, May 30, 2010. Не посещают ли Вас мысли, когда смотрите на эту картинку, что когда-то ее видели? Правильно. Видели. Примерно такую же гигантскую дыру, и тоже в Гватемале. 23 февраля 2007-го года, окраина Гватемала-сити. Вид...
Зачем же ИМ понадобился «рынок»?
Размышляя об идее «свободного рынка» я наконец понял, зачем ИМ понадобился этот самый «рынок». Не буду пытаться вскрывать ИХ конечную цель, поскольку один умный человек уже выразился на этот счёт так: «не пытайтесь понять логику раковой опухоли. Её цель ...
Путин! Прекрати взрывать русских! Это тебе не поможет! Заявление Комитета национального спасения РРО по поводу взрывов в московском метро.
Сегодня в московском метро на станциях Лубянка и Парк культуры прогремели взрывы. ФСБ обвиняет в этом кавказских борцов за освобождение от Кремля. КНС РРО заявляет по этому поводу следующие. Первое. Версия ФСБ содержит много вранья, нелепостей и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)