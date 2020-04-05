Либеральные СМИ решили сыграть на низменных страстях и пороках.

Это совсем немудрено, ведь их зарубежные хозяева делают ставку на разложение нашего общества и готовы вкладываться в распространение наркомании и прочего зла. Одним из проявлений враждебной пропаганды стала статья в «Медиазоне» «Тысячи на метадоновых кумарах. Как карантин повлиял на наркопотребителей», расписывающей «прелести» и «особенности» употребления наркотиков в нынешних условиях самоизоляции, в том числе пропагандируя крупную даркнет-площадку, на которой продаются одурманивающие вещества.

Ранее и скандальная «Новая газета» выступила с подобным материалом. «Медиазона» сделала открытие: оказывается, в условиях карантина страдает не только легальный, но и нелегальный бизнес – парки перекрывают, и наркоманы не могут получить вожделенный кайф в закладках. Усилены патрули и прочее, и прочее. Ах, как стало тяжело жить! Но площадка даркнет сумела «диверсифицироваться» – предлагает не только наркотики, но и услуги хакеров, специалистов по подделке документов…

В общем, есть, где разгуляться!

Еще ранее медиа «Проект» опубликовало статью «Вся эта дурь. Исследование о том, на чем сидит Россия», где также рекламировало данную площадку. Как и «Новая газета». Очевидно, что либСМИ по указке своих «кормильцев» стремятся ввергнуть страну в пучину наркомании и криминала.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/579061-liberalnye-smi-reshili-sygrat-na-nizmennyh-strastyah-i-porokah.html