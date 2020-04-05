Как Сталин брал Вену
19:03. 5 апреля 2020 147 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Источник: РИА Новости
Ровно семьдесят пять лет назад на завершающем этапе Великой отечественной войны советские войска начали операцию по взятию столицы Австрии Вены. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал РИА Новости об этом эпизоде войны, отметив, что Адольф Гитлер под страхом смерти запретил отступление или сдачу, но взятие Вены обошлось без глобальных разрушений, а жители города приветствовали освободителей.
В штурме Вены участвовали войска 3-го Украинского фронта (командующий маршал Советского Союза Федор Толбухин), левого крыла 2-го Украинского фронта (командующий маршал Советского Союза Родион Малиновский) и Дунайской военной флотилии (командующий контр-адмирал Георгий Холостяков). В операции с обеих сторон принимали участие более 23 тысячи орудий, 2000 танков и 1700 самолетов.
«Гитлер приказать удерживать Вену до последней возможности, под страхом смерти. Австрия — его родина, поэтому лично для него поражение имело огромное психологическое значение. Руководство Германии всеми средствами стремилось удержать этот экономический район, поскольку здесь находились последние нефтедобывающие производства, которые снабжали топливом германскую армию», — заявил Мягков.
Историк напомнил, что в 1938 году произошло присоединение Австрии к Германии, страна фактически стала областью Третьего рейха и сменила название на Остмарк (Ostmark, Восточная марка). Но советское правительство, в отличие от ряда западных союзников, никогда не признавало аншлюс Австрии, поэтому, по его словам, несмотря на то, что против Советского Союза на стороне немцев воевали более полумиллиона австрийцев, ненависти к ним не было — их фактически считали пострадавшей стороной.
Моральное превосходство
«Перед началом операции в Москве заявляли, что Красная Армия будет помогать австрийскому народу восстановить независимость и демократические свободы. Позже было опубликовано специальное заявление, в котором указывалось, что Советский Союз не претендует на часть австрийской территории и изменение социального строя Австрии», — рассказал научный директор РВИО.
Он напомнил, советские силы 2-го и 3-го Украинских фронтов, нацеленные на Вену, насчитывали 640 тысяч человек, также в штурме участвовали болгарские войска численностью 100 тысяч человек. На вооружении наступавших было 17 тысяч орудий и минометов, 1300 танков и одна тысяча самолетов. Немцы оборонялись силами группы армий «Юг», которая состояла из немецких и венгерских войск численностью 430 тысяч человек, артиллерия была представлена шестью тысячами орудиями, 700 танков и столько же самолетов.
«Такое соотношение отчетливо показывает, что у советских войск не было подавляющего преимущества ни в живой силе, ни в технике. Но тогда, на завершающем этапе войны, советские генералы имели огромный опыт управления войсками, а солдаты — полное моральное превосходство над противником. Именно поэтому венская операция является одной из самых блестящих за все время Великой Отечественной войны, которые провела Красная Армия», — заявил Мягков.
Он напомнил, что немцы готовились к серьезной обороне Вены, поставленный руководить ею генерал-полковник войск СС Йозеф Дитрих драконовскими методами укреплял дисциплину в обороняющихся частях. Все мужское население Вены от 16 до 60 лет рекрутировали в отряды народного ополчения Третьего рейха (фольксштурм), каждому бойцу выдали фаустпатроны, они должны были останавливать советские танки.
«Местность способствовала созданию крепкой обороны: австрийские ландшафты – это горные кряжи и многочисленные каналы, которые затрудняют продвижение войск. Немцы врывали танки и самоходные орудия в землю. На танкоопасных направлениях на подступах к городу были отрыты противотанковые рвы и установлены противотанковые и противопехотные препятствия и заграждения. Были подготовлены опорные пункты в несколько линий обороны, которые состояли из трех рядов окопов, дотов, дзотов, защищенных колючей проволокой и минными заграждениями. В самом городе улицы были перекрыты баррикадами, завалами и заминированы. Во многих строениях были оборудованы огневые точки. Все мосты через Дунай были подготовлены к уничтожению. Немецкое командование стремилось превратить Вену в неприступную крепость», — напомнил историк.
Спаси и сохрани
Все говорило о том, что бои будут разрушительными и этот красивейший город будет разрушен, погибнуть должны были тысячи жителей Вены, рассказывает научный директор РВИО. Но Толбухин, желая спасти исторические и архитектурные памятники и предотвратить напрасные жертвы, 6 апреля обратился к жителям Вены с призывом оставаться на местах, всячески препятствовать фашистам разрушить город и оказывать помощь советским войскам. Многие жителей откликнулась на этот призыв.
«Советское командование приняло решение не использовались в Вене тяжелое вооружение. Действовали специальные штурмовые группы, которые состояли из саперов, бойцов инженерных подразделений, минометчиков, стрелков, снайперов, которые штурмовали отдельные кварталы. Использовался опыт обороны Сталинграда и штурма Будапешта. Бои шли буквально за каждый дом и квартал, которые приходилось проходить с боем. Чтобы не убивать мирных жителей и не разрушать великолепную архитектуру города, использовалась ручная артиллерия, то есть гранаты», — рассказал Мягков.
Он напомнил, что немцы взорвали в городе все мосты, оставив только один — Имперский мост (Райхсбрюке). Его заминировали, но оставили, чтобы иметь возможность маневрировать силами между западной и восточной частями города. В районе моста немцы создали мощный узел обороны. Штурм моста мог привести к его уничтожению, что затруднило бы движение советских войск, заставив их с боем форсировать серьезную водную преграду и захватывать плацдарм. Атаки на мост 9 и 10 апреля не привели к успеху, поэтому советское командование решилось на дерзкий шаг: с помощью кораблей Дунайской флотилии высадить у Имперского моста десант и неожиданным ударом взять его.
Подвиг танкистов
«Во время этой операции геройский подвиг совершил наш танкист — лейтенант Александр Кудрявцев. Он ворвался на мост и уничтожал вражеские огневые точки. Танк был подбит и загорелся, но танкисты продолжали вести огонь. Еще одно попадание — и экипаж погиб. За этот подвиг Кудрявцев получил звание Героя Советского Союза посмертно», — напомнил историк.
«В захвате моста участвовал будущий народный артист Георгий Юматов, который сыграл главную роль в фильме «Офицеры». Во время боя он был тяжело ранен», — рассказал научный директор РВИО.
После взятия города многим советским солдатам и офицерам дали возможность прогуляться и посмотреть город, отметил историк. На улицы вышел почти весь город, каждое окно было открыто и оттуда доносились звуки фортепиано или скрипки — люди выходили, танцевали и пели, жители очень тепло относились к советским солдатам, дарили им цветы.
Научный директор РВИО напомнил, что победа досталась высокой ценой: потери советских войск составили 167 тысяч 940 человек, из них 38 тысяч 661 — безвозвратные, 603 танка и самоходных артиллерийских установок, 764 орудия и миномета, 614 самолетов. Противник потерял 32 дивизии, в плен попало 130 тысяч солдат.
«За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Венской операции, 50 соединений и частей удостоены почетного наименования «Венские». 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Вены», которой были награждены более 268 тысяч советских воинов. В честь одержанной победы 13 апреля 1945 года в 21 час в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий», — рассказал Мягков.
Дорога на Берлин
Он напомнил, что в Венской наступательной операции была разгромлена крупная группировка вермахта. Берлин утратил контроль над ещё одним крупным индустриальным центром Европы — Венским промышленным районом, в том числе и над экономически важным Надьканижским нефтяным районом. Была открыта дорога на Прагу и на Берлин.
«В 1955 году, после вывода войск, Австрия взяла на себя статус нейтральной страны, с Россией хорошие отношения. Сегодня тот позитивный климат, который во многом основан на том, что австрийский народ осознал, что такое фашизм, какое бедствие он несет, сделал выводы и уроки — и больше они не допустят его никогда», — заявил научный директор РВИО.
По мнению историка, сегодня австрийцы чтут память советских воинов, погибших за освобождение Австрии. Сразу после войны в центре Вены был поставлен на площади памятник героям Красной Армии. В Вене большое количество мемориалов освобождавшим город, 300 воинских захоронений и памятных мест.
Штурм Вены это ОДИН бой за ОДИН мост.
А потом Жукова с де-ьмом смешали за то что Вену грабил а потом Австрия ВЫШЛА из соц.лагеря в 1955 и об этом молчали как о ФЕЙКЕ корона в-руса.
И Джугашвили Вену не штурмовал.
Его там не было.
Прятался в Кремле
После принятия поправок, к Вам постучат и спросят за искажение истории и пересмотр итогов ВМВ. Будете судье лапшу на уши весить, а не здесь.
Да ладно……
А в каком роде войск был при штурме Джугашвили? ))
Вену штурмовали и матросы кстати…
Может от моряк?
А я сейчас не про него. Я про Австрию, оккупированную до 55 года четыремя странами. А потом за хорошие репарации, признавшие ее суверенной страной, соблюдающей нейтралитет в противостоянии НАТО и стран ВД.
И про Дунайскую флотилию написано, кстати…
Прочитайте внимательно.
Штурм Вены не был боем за один мост. Много там народу полегло, красноармейцев и болгар.
И в соц.лагере Австрия не была. Её разделили на 4 зоны оккупации. Партийная система в то время: социалисты (не просоветские, нейтралтные), народная партия (христиане-консерваторы), коммунисты (за дружбу с СССР) и демократы. Сейчас в половине Европы у социалистов парламентской большинство, это же не значит, что там социализм.
Но может быть у вас есть альтернативные исторические сведения?
Джугашвили-Сталин Вену не штурмовал, только с этим соглашусь. Про Жукова поделитесь информацией, если можно.
Да ты чё.
А почему многопартийность не приключилась в Чехословакии и Венгрии.
А им так хотелось как и Австрии.
И откуда болгары?
)))
Про Жукова только слухи про два эшелона австрийской мебели