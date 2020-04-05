Как Сталин брал Вену

Он напомнил, что немцы взорвали в городе все мосты, оставив только один — Имперский мост (Райхсбрюке). Его заминировали, но оставили, чтобы иметь возможность маневрировать силами между западной и восточной частями города. В районе моста немцы создали мощный узел обороны. Штурм моста мог привести к его уничтожению, что затруднило бы движение советских войск, заставив их с боем форсировать серьезную водную преграду и захватывать плацдарм. Атаки на мост 9 и 10 апреля не привели к успеху, поэтому советское командование решилось на дерзкий шаг: с помощью кораблей Дунайской флотилии высадить у Имперского моста десант и неожиданным ударом взять его.