Мировой капитал породил и Гитлера, и войну

Об отсутствии у Советского Союза экспансионистских устремлений свидетельствует и то, что после разгрома германских вооружённых сил и союзных им войск европейских стран, мощь СССР позволяла ему оккупировать фактически весь континент. Это сознавали тогда даже на берегах Темзы, и по ту сторону Атлантического океана. Но не было таких замыслов у якобы стремящегося к мировой гегемонии Сталина. Не было таких помыслов у народа-победителя.

Как известно, на всяком базаре-«рынке» именно вор громче всех призывает ловить преступника. Миф о экспансионизме Советского Союза опровергается самой историей. Достаточно вспомнить, что СССР многократно выступал за создание в Европе надёжной системы коллективной безопасности против действий агрессоров. Заключённые международные договоры были преданы забвению буржуазными политиками в Лондоне и Париже. Они же сорвали переговорный процесс в Москве в июле-августе 1939 года, но ранее пошли на мюнхенский сговор с Гитлером в сентябре 1938 года, позволили фашистской Германии поглотить Австрию, оккупировать Чехословакию.

В преддверии очередного юбилея победы советского народа над фашизированной Европой во главе с гитлеровской Германией вновь звучит, что не будь в августе 1939 года «пакта Молотова-Рибентропа», не случилось бы и Второй мировой войны . Ответственность за гибель десятков миллионов людей в разных странах мира возлагается не только, и не столько даже на Гитлера и его подельников, в отношении которых прозвучал приговор международного трибунала, как на Советский Союз и его руководство во главе со Сталиным.



Напротив, освободив Норвегию от немецко-фашистских оккупантов, Советская Армия ушла с её территории. А вот американцы превратили её в форпост военно-политического блока НАТО на Скандинавском полуострове, развернули там свои базы для подводных лодок, построили аэродромы близ границ СССР.

Непросто складывались отношения Советского Союза и с другим северным соседом. Зимой 1939–1940 годов пришлось вести тяжёлую войну с Финляндией.



В 1941– 1944 годах финны оказались надёжными союзниками Гитлера, участвовали в блокаде Ленинграда. И только в сентябре 1944 года, во многом благодаря усилиям А.М. Коллонтай, с ними было заключено перемирие (по сути, это была форма капитуляции).



Советский Союз мог оккупировать и территорию бывшего княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи до 1917 года, но этого не произошло. СССР предложил Лондону создать Союзную контрольную комиссию для соблюдения Финляндией условий достигнутого между Москвой и Хельсинки соглашения. Возглавил её член Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов, по справедливому требованию которого в этой стране были запрещены организации, считавшиеся фашистскими. Состоялся и суд над «втянувшими Финляндию в агрессивную войну против СССР».



Бывший президент Р. Рюти был приговорён к 10 годам тюрьмы. Семеро других подсудимых получили от двух до шести лет. Все они обрели свободу значительно раньше. Даже столь очевидный враг нашей страны, как фельдмаршал К. Маннергейм, не подвергся никакому судебному преследованию и умер своей смертью в 1951 году Через 10 лет после войны Советский Союз оставил финнам и свою мощную военно-морскую базу на полуострове Порккала-Удд, хотя предусматривалась её полувековая аренда. На многие десятилетия между соседями установились доверительные и добрые отношения.



Трудящиеся Финляндии от этого только выиграли. Даже сегодня объективные финские исследователи Р. Маккола и Х. Кокконен признают, что в условиях развала СССР «членство в ЕС стало благим делом для экономики страны, но есть те, кто проиграл в этой игре… Расстояние между имущими и неимущими увеличилось».

Мог Советский Союз в 1945 году с полным к тому основанием покорить в самом центре Европы и Австрию, давшую миру зловещую фигуру Гитлера.



Она вошла в состав провозглашённого «третьего рейха» и направила на Восточный фронт обретать «жизненное пространство» для немецкой нации более миллиона двухсот тысяч солдат и офицеров. Каждый шестой эсесовец был выходцем из Австрии. Более 60 тысяч советских военнопленных и насильно угнанных мирных граждан погибли в концлагерях на территории этой страны. Казалось, было за что мстить. Но Советский Союз официально объявил, что не намерен воевать с австрийским народом.



Советская Армия брала Вену, не прибегая к бомбардировкам и артобстрелам, дабы сохранить уникальную архитектуру и исторические памятники великого города великих Бетховена и Брамса, Гайдна и Моцарта, Глюка и Шуберта, отца и сына Штраусов. Свыше 38 тысяч русских и украинцев, грузин и белорусов, сынов других народов СССР погибли, освобождая австрийскую столицу.



Удивительно, но стремившийся якобы к гегемонии и господству Сталин дал согласие на присутствие в Вене оккупационных войск и миссий США, Великобритании и Франции.

В 1955 году Советский Союз выступил инициатором предоставления суверенитета Австрии. А что в ответ? Вслед за уходящими советскими войсками западные спецслужбы перебросили через не совсем надёжную австро-венгерскую границу вооружённых боевиков из числа бывших нацистов. Не приходится удивляться, что события 1956 года в Венгрии обрели кровавый размах. На улицах Будапешта линчевали коммунистов, сотрудников венгерских спецслужб.



Советскому Союзу пришлось направить маршала Г.К. Жукова с войсками для подавления открытого мятежа реваншистов. О том, сколь тяжела была эта миссия, свидетельствует тот факт, что 26 бойцам и офицерам было присвоено за героизм, проявленный в этой операции, высокое звание Героя Советского Союза, 14-ти из них – посмертно. Нескольким тысячам советских воинов были вручены ордена и медали. Рецидив фашизма в Восточной Европе близ границ СССР был задушен.

А в Австрии по сей день чтят подвиг советского солдата-освободителя. Возлагаются цветы к памятным местам и могилам павших, проводятся поминальные службы на месте концлагеря Маутхаузен. Пять лет назад, когда в странах Прибалтики и в Польше последыши пособников Гитлера заголосили, будто Красная Армия не от фашизма их избавила, а положила начало «новой оккупации», в Австрии состоялось открытие Музея освобождения Вены.

Народам всего мира давно пора понять, кто повинен в войнах, заинтересован в попрании подлинной демократии и свободы, утверждении диктаторских режимов. Даже в современной России, Украине, Грузии, Туркмении власть Ельцина и Путина, Гамсахурдия, Шеварднадзе и Саакашвили, Кравчука и прочих «самостийников» устанавливалась при участии международного и компрадорского капитала.



Ещё К. Маркс подчёркивал, что ради прибыли капитал готов на всякое применение, попирая все человеческие законы, и нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, чтобы обрести сверхприбыль. Ради неё развязаны две мировые и десятки региональных войн, межнациональных и религиозных конфликтов и поддерживается терроризм.

Всякая война нуждается в колоссальных деньгах. Кто их дал Гитлеру и способствовал приходу национал-социалистов к власти в Германии? Магнаты германского капитала Ф. Тиссен, Г. Крупп, президент имперского финансового банка Я. Шахт, сотни других представителей правящего класса финансировали фашистскую партию и обеспечили ей поддержку со стороны монополистов, генералитета и рейхсвера. Это они создали «специальный фонд Адольфа Гитлера из пожертвований германской экономики».

Внушительными были поступления в кассу нацистской партии и от представителей крупного капитала из-за пределов Германии. Английский нефтяной король Г. Детердинг предоставил Гитлеру субсидий на 10 миллионов марок. Банкирский дом «Мендельсон и Кº» из Амстердама в 1929 году перевел Гитлеру 10 миллионов долларов, а в 1931 году – ещё 15 миллионов.



Значительную сумму денег в 1930 году фашистский вождь получил от английского лорда Ротемира. В конце 1934 года, уже после прихода Гитлера к власти, британский банк выделил германскому рейхсбанку заём в 750 тысяч фунтов стерлингов. По указанию главы рейнско-вестфальский угольного синдиката Э. Кирдорфа в партийную кассу Гитлера отчислялось по 5 пфеннигов с каждой тонны добытого угля.

Западные политики целенаправленно создавали огромные возможности для усиленного притока в Германию иностранного, прежде всего американского, капитала, без чего была немыслима милитаризация этой страны и развязывание ею Второй мировой войны. Руины польской Варшавы и украинского Киева, белорусского Минска и британского Ковентри, русского Сталинграда и голландского Роттердама, смерть и разрушение, которые сеяли на улицах Лондона «Фау», варварские злодеяния нацистов в Дахау, Освенциме, Треблинке, где в душегубках гибли миллионы людей, – ко всему этому причастны монополии США и других стран, именовавших себя «демократиями».

Заправилы нацистского бизнеса через американских и британских партнеров и в годы войны получали необходимые сырье и оборудование для того, чтобы сеять смерть во имя капитала. Под контролем гитлеровцев в Германии и в оккупированной Европе продолжали действовать филиалы многих американских концернов. Их владельцам Берлин регулярно переводил причитающиеся прибыли. Вашингтон фактически санкционировал доходный бизнес с врагом.

Не менее двух пятых немецкой телефонной и телеграфной промышленности было под прямым контролем американского концерна «ИТТ», связанного с Морганами. Рокфеллеровская «Стандард ойл» имела более 90% капитала германо-американской нефтяной компании, располагавшей третьей частью всех резервуаров рейха. На заводах американской «Дженерал моторс» в фашистской Германии выпускались грузовики, бронемашины и танки.



Давний поклонник Гитлера Г. Форд продолжал свою деятельность в пользу Германии на территории оккупированной Франции. Решающую роль в обеспечении Третьего рейха техническими возможностями вести войну почти со всем миром на протяжении почти 6 лет играла гигантская корпорация «ИГ Фарбениндустри», представляющая собой концерн, ставший прообразом глобальной корпоративной структуры.



Она производила искусственные масла, синтетический каучук, авиационный бензин, отравляющие газы и ядовитые вещества, обеспечивала 90% поступающей в Германию валюты. С ней были связаны интересы многих представителей американской финансово-промышленной элиты

Нацистское министерство экономики и «Рейхсбанк» дали гарантию главам американских корпораций, что после победы Германии их собственности не будет причинено никакого вреда. В погоне за сверхприбылью монополистические тресты и финансовые воротилы воюющих с Гитлером держав тайно сотрудничали с рейхом через подставные фирмы и нейтральные страны.



Глава американской телефонной корпорации ИТТ С. Бен был крупнейшим вкладчиком в «Стокгольмс эншильда банк», финансировавшего гигантский шарикоподшипниковый концерн СКФ, а его директорами в США были родственник Геринга Гуго фон Розен и заместитель начальника управления военного производства США Уильям Л. Бэт.



Не удивительно, что нацисты через южноамериканские компании получали вплоть до окончания войны товар, без которого мгновенно умолкли бы все пушки, замерли танки и не взлетели самолёты гитлеровской Германии. Дошло до того, что в самый разгар войны С. Бен отправился через Мадрид в Берн для оказания помощи гитлеровцам в совершенствовании систем связи и управляемых авиабомб. Как говорится, бизнес есть бизнес. Он ведь и на Америку «работал».



К тому же, одним из директоров и крупным акционером его фирмы был сам руководитель германской контрразведки В. Шелленберг. После войны Штаты его и приютили, позволив избежать суда и приговора.

А. Норден в книге «Уроки германской истории» привел любопытное свидетельство американского капитана Джильберта, посетившего Я. Шахта в Нюрнбергской тюрьме. Главный гитлеровский банкир заявил: «Если вы хотите предать суду промышленников, способствовавших вооружению Германии, то вы должны судить собственных своих промышленников».

Добавим: в приговоре трибунала нуждались и представители финансовой олигархии.

Вплоть до конца войны в оккупированном Париже рокфеллеровский банк «Чейз нэшнл» и банк Моргана оказывали услуги нацистскому верховному командованию. В швейцарском Базеле за одним столом вершили дела в интересах германского рейха и преумножения капиталов участников сделок финансисты из США, Великобритании, Италии, Японии и берлинского «Рейхсбанка». Я. Шахт ещё до прихода ефрейтора к власти позаботился о создании такого учреждения, которое позволило бы сохранить связи между воротилами финансового мира и осуществлять сделки при любой войне.



Был учреждён Банк международных расчётов, существующий и поныне, в устав которого включили статью, обеспечивающую его неприкосновенность. Банк не подлежал ни конфискации, ни ликвидации, а его деятельность – контролю. Устав банка подписали с согласия своих правительств представители Банка Англии, «Рейхсбанка», Банка Франции, Банка Италии и других крупнейших банков, а также принадлежащего клану Морганов частного «Фёрст нэшнл бэнк оф Нью-Йорк».

Банк международных расчётов ещё до начала войны превратился в канал, через который американские и британские деньги пополняли казну нацистов. Награбленное же немцами в оккупированных странах золото поступало в хранилища Швейцарского национального банка, который был держателем акций Банка международных расчётов, и там обращалось в нужную гитлеровской Германии для войны валюту. Так мировая финансовая олигархия за фасадом псевдодемократических обществ манипулировала приводными ремнями вселенской трагедии.

Гитлер не скрывал своих целей. 25 августа 1938 года генштаб сухопутных сил Германии в памятке солдатам вещал: «Ни одна мировая сила не устоит перед германским напором. Мы поставим на колени весь мир. Германец – абсолютный хозяин мира. Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки. Ты – германец: как подобает германцу, уничтожай всё живое, сопротивляющееся на твоём пути… Завтра перед тобой на коленях будет стоять весь мир».

В западных столицах – Лондоне, Париже и Вашингтоне – питали надежды использовать военную мощь нацистской Германии для уничтожения Советского Союза, а фашизм – для подавления рабочего и национально-освободительного движения. Внутри капиталистической системы не было силы, способной противостоять агрессии третьего рейха.



Порабощение к середине 1941 года 12 стран и смертельная угроза над Англией – таковы были последствия политики «умиротворения» в Европе. «Заграница форменным образом превзошла себя в признании того, что делал Гитлер, и оказывала ему всяческие почести», – признавал Я. Шахт. О Сталине, как подельнике фюрера, финансовый гений фашистской Германии, в отличие от современных «либералов», почему-то не упомянул. Зато западных политиков справедливо записал в таковые.



Да и в развязывании войны они были повинны не меньше, а, возможно, и больше Гитлера.

Особо заинтересованным в развязывании войны в Европе был Вашингтон. Производя более 41% мирового объёма промышленной продукции и имея 62% планетарного запаса золота, США претендовали на единоличное господство. Продолжающийся кризис при загрузке производственных мощностей на 33% побуждал администрацию Рузвельта искать выход. Ближайший советник президента П. Тагуэлл отмечал: «В 1939 г. правительство не могло добиться никаких успехов.



Впереди лежало открытое море до того дня, когда в Польшу вторгся Гитлер. Туман мог развеять только могучий ветер войны. Любые другие меры, которые были во власти Рузвельта, не принесли бы никаких результатов». Поэтому политические круги США стремились к тому, чтобы начавшаяся война приобрела затяжной характер.

Американский историк Ч. Тэнзилл признаёт: «Президент вовсе не хотел, чтобы война, которая начнется в Европе, закончилась так быстро, что США не успели бы вмешаться. В сентябре 1938 г. против Гитлера могли выступить французская, английская, русская и чешская армии, которые раздавили бы его довольно быстро. К лету 1939 г. обстановка коренным образом изменилась. Россия заключила договор с Германией, чешская армия исчезла. Война, начавшаяся в 1939 г., могла тянуться до бесконечности».



Ему вторил после вторжения войск фашизированной Европы в пределы СССР сенатор Г. Трумэн, ставший позднее вице-президентом, а затем и президентом США.



В дни тяжелейших боёв под Москвой осенью 1941 года, когда решалась судьба советского народа и всего человечества, этот верный слуга капитала заявлял: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают друг друга как можно больше, хотя я не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах».



Советский народ выстоял и победил. Советский солдат водрузил Красное знамя Великого Октября над поверженным фашистским Рейхстагом.

В строю держав победителей особое место оказалось у Соединённых Штатов Америки. Эта страна вышла из войны самой богатой в мире, установила финансовый контроль над планетой и обрела ядерную дубину.



Обращаясь к сотрудникам внешнеполитического ведомства США главный идеолог «холодной войны» Дж. Кеннан, чьи идеи уничтожения Советского Союза были сполна реализованы во времена горбачёвской перестройки и остаются в арсенале «пятой колонны» в путинской России, ещё в 1948 году писал: »Мы имеем приблизительно 50% мирового богатства, но только 6,3% миронаселения…



В этой ситуации мы не можем допустить превращения в объект зависти и негодования. Наша реальная задача в предстоящий период состоит в том, чтобы разработать такую модель отношений, которая позволит нам поддерживать данную ситуацию неравенства… В этих целях мы должны покончить со всякой сентиментальностью и прекраснодушными мечтаниями; всё наше внимание должно быть сфокусировано на наших ближайших национальных задачах…



Мы должны прекратить болтовню о таких неопределенных и нереальных целях, как права человека, повышение жизненного уровня и демократизация. Грядёт день, когда мы должны будем действовать в чисто силовых категориях. И чем меньше мы будем тогда связаны с идеалистическими лозунгами, тем лучше».

Они так и действуют. Со времени окончания Второй мировой войны американцы развязали около 40 войн, жертвами которых оказались свыше 30 миллионов человек. Эти «миротворцы» даже после развала СССР продолжают бряцать оружием, имеют 174 военные базы в Германии, 113 – в Японии, а всего – около 800 баз на территории почти 80 государств. Но…

«– Неужели ты не понимаешь? Всё кончено. Вы проиграли. Вы все.

– Проиграл только я.

– Ты ещё веришь в победу коммуны?

– Конечно.

– Он ещё верит? – спрашивает по-немецки начальник отдела. А долговязый гестаповец переводит:

– Он ещё верит в победу России?

– Конечно, иного исхода не может быть».

Это фрагмент из книги «Репортаж с петлёй на шее», написанной в нацистской тюрьме чехословацким антифашистом и коммунистом Юлиусом Фучиком.

Убеждены и мы, коммунисты и патриоты современной России, что так будет.

Александр Кругликов, доктор исторических наук



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