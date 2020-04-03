Стратегия развития России
Я уже не раз писал и говорил, что раздутая во всем мире истерия по поводу коронавируса, организована «хозяевами денег», которые с ее помощью преследуют свои далеко идущие интересы.
Одна из стратегических целей — установление жесткого тоталитарного контроля над населением планеты. Другая — проведение всеобщей вакцинации, которая бы стала пролонгированным убийством людей (таким образом была бы решена задача резкого сокращения численности населения на планете, чего уже давно добиваются «хозяева денег»).
Вирусная истерия также призвана стать дымовой завесой, которая должна скрыть начавшуюся еще в конце прошлого года экономическую рецессию. Теперь рецессия уже в разгаре, но ее можно списать на вирус (хотя истинные причины заключены в алчности «хозяев денег» и непреодолимых противоречиях той модели экономики, которая называется «капитализмом»).
Понятно, что Россия не участвовала в подготовке этой глобальной операции под кодовым названием COVID-19. Она — ее жертва. Социально-экономические последствия коронавируса в России могут оказаться даже серьезнее, чем в Китае или США, где на сегодняшний день, как известно, зафиксировано наибольшее число жертв коронавируса. Но уже видно, что и в России власти частично пришли в себя после первых шоков. И даже поняли, что «аргумент коронавируса» можно использовать для объяснения провалов в государственной социально-экономической политике. Теперь на «вирусный фактор» можно списать и провалы в реализации национальных проектов, и начавшуюся экономическую рецессию.
До сих пор на сайте Минэкономразвития висит старый прогноз экономического развития Российской Федерации на 2020 год, в котором забита «оптимистическая» оценка прироста ВВП в размере 1,9%. Министерство с удивительным упорством придерживается мнения, что экономические результаты по итогам года будут именно такими.
В то же время большинство экспертов на сегодняшний день сходятся во мнении, что начавшийся в мировой экономике спад будет даже более глубоким, чем во время последнего финансово-экономического кризиса. В 2009 год мировой ВВП упал на 1,9%. В 2020 году спад мировой экономики может превысить 2%.
Известная консалтинговая компания IHS Markitоценивает мировой спад в нынешнем году в 2,8%. Думаю, что у России с учетом ее глубокой «интегрированности» в мировую экономику уже по итогам первого квартала экономический рост может оказаться «отрицательным» (данные Росстата по первому кварталу ожидаются в конце апреля). Что ж, у нынешнего министра экономического развития Максима Решетникова (равно как и у премьер-министра Михаила Мишустина) на случай выхода экономики в зону «отрицательного роста» будет железное алиби. Все спишут на форс-мажор под названием «коронавирус». Дополнительным алиби станет «нехорошее поведение» Саудовской Аравии, которая обвалила цены на мировом рынке нефти.
Коронавирус может стать также хорошей дымовой завесой, которая на какое-то время позволит власти скрыть другие острые проблемы России. В том числе, имеющие отношение к здоровью людей. Напомню, что в последние месяцы прошлого года многие российские эксперты и политики обратили внимание на такую национальную угрозу, как сокращение численности населения страны. По данным Росстата, сокращение численности населения в 2018 году составило 99.712 человек; в 2019 году — 35.622 человека. Итого за два года получается сокращение 135.334 человека. Это примерно столько, сколько проживает в городе Ковров (занимает в списке российских городов по числу жителей 128 место).
На 1 января 2020 года общая численность населения России равнялась 146.745.098 человек. Для сравнения: на начало 1990 года в России (тогда союзной республике, называвшейся РСФСР) численность населения составляла 147.665.081 чел. Получается, что за три десятилетия население «усохло» на 919.983 человек (на 0,63%). Это уже посерьезнее, указанное сокращение эквивалентно численности проживающих в настоящее время в таком городе, как Краснодар (16 место среди российских городов по численности жителей на начало нынешнего года).
Если отсчитывать не от 1990 года, а от 1992 года, когда уже на свет родилась «Российская Федерация», то «усыхание» еще более заметное. На 1 января 1992 года в РФ проживало 148,50 млн. чел. Таким образом, за период 1992—2020 гг. население сократилось на 1,75 млн. человек, или 1,2%.
Может быть, Россия находится в мировом тренде сокращения численности населения? Ничего подобного. Мир в целом демонстрирует высокую динамику роста населения. В 1990 году численность жителей планеты равнялась 5.288 млн. человек, а на начало 2020 года она выросла до 7.763 млн. человек, т.е. на 2.475 млн. человек (на 47%). Получается, что Россия, наоборот, выпала из мирового тренда, ее доля в численности населения планеты падает: с 2,8% в 1990 году до 1,9% в 2020 году.
По численности населения Россия откатилась на 9 место в мире после Бангладеш. Еще в 2000 году Россия занимала 6 место — после Бразилии. За двадцатилетие нас обошли по численности населения такие страны, как Пакистан, Нигерия и Бангладеш. Если и далее будем «усыхать», то скоро нас обойдет и Мексика, а мы откатимся на 10-е место. А ведь в те времена, когда Россия была в составе СССР, она занимала очень высокие строчки в мировых рейтингах. Так, в 1950 году Россия (тогда РСФСР) была четвертой после Китая, Индии и США.
На самом деле демографические тенденции в России в течение неполных трех десятилетий ее пребывания в статусе «Российской Федерации» намного тревожнее, чем это следует из приведенных выше цифр. Дело в том, что негативные тренд смягчались за счет такого фактора, как мигранты.
Чистый приток мигрантов (т.е. число въезжающих за вычетом выезжающих) измерялся долги годы миллионами человек. Чистая иммиграция и создавала видимость относительного демографического «благополучия». Она маскировала опасные тенденции изменения такого показателя, как «естественное движение населения» (ЕДН).
Показатель ЕДН представляет собой разницу между числом родившихся и числом умерших. Если первое превышает второе, то мы имеем естественный прирост населения. Если второе превышает первое, то это естественная убыль населения (ЕУН). С 1992 по 2019 год включительно (т.е. за 28 лет) было только два года, когда был зафиксирован небольшой естественный прирост населения — в 2013, 2014, 2015 гг. (всего за три года — 86,3 тыс. чел.). Все остальные годы имела место естественная убыль населения. При этом в отдельные годы (в 2000, 2001, 2002 гг.) она приближалась к планке в 1 миллион человек.
В период 1992—1999 гг. людские потери в результате естественной убыли населения составили не менее 5,5 млн. человек. На этом отрезке времени убыль в среднем составляла по 6 человек на 1000 жителей ежегодно. В период 2000—2010 гг. суммарная ЕУН составила почти 7,4 млн. человек. На этом отрезке времени ежегодная убыль в среднем составляла 4 человека на 1000 жителей (по отдельным годам наблюдалось сильное варьирование показателя).
Наконец, в период 2011—2019 гг. естественная убыль населения составила 718 тыс. человек. Вот данные по показателю естественной убыли населения по последним годам (тыс. чел.): 2017 г. — 134,46; 2018 г. — 218,39; 2019 г. — 316,16. Как видим, в 2017—2019 гг. четко обозначился тренд нарастания ЕУН.
Если просуммировать демографические потери в результате так называемой естественной убыли населения, то они за 28 лет составили более 13,6 млн. человек. В среднем на год приходится без малого по полмиллиона человек. В результате естественной убыли населения «демократическая» Россия потеряла примерно столько же людей, сколько потерял СССР за годы Великой отечественной войны. Но тогда была жесточайшая война, в которой под огнем гибли миллионы наших солдат и офицеров. А сегодня? Войны не было, чумы не было. Происходило тихое и страшное вымирание. Язык не поворачивается назвать это «естественной» убылью населения. Правильнее ее назвать «противоестественной».
Еще раз повторяю, что долгие годы эту страшную тенденцию депопуляции (вымирания) страны удавалось маскировать за счет гигантских чистых приток «гостей» из-за границы, прежде всего, ближнего зарубежья. Сегодня по разным причинам приток стал скудеть и не способен компенсировать вымирающего населения.
Уверен, что таких «противоестественных» вымираний в истории России не было. Конечно, демографическая статистика стала создаваться в нашей стране лишь с середины XIX века, поэтому указанный тезис трудно верифицировать на более ранних отрезках отечественной истории.
Но давайте посмотрим на демографические процессы в стране с конца XIX века. Согласно переписи населения 1897 года, на тот момент в Российской империи проживало 67.473 тыс. человек. А теперь посмотрим на перепись 1926 года в СССР — 100.891 тыс. человек. 30-летний отрезок истории (1897−1926 гг.) — один из самых драматических. Он включает такие события, как русско-японская война начала века, революция 1905−07 гг., Первая мировая война, две революции в 1917 году (февральская и октябрьская), гражданская война, интервенция бывших союзников по Антанте и многое другое. И, тем не менее, прирост населения за три десятилетия составил более 33 млн. человек, численность живущих в России выросла в полтора раза!
А отрезок времени с 1926 по 1939 гг. Недобросовестные историки говорят о страшных сталинских репрессиях, унесших десятки миллионов человеческих жизней. Но статистика подобного рода мифы опровергает. В 1939 году численность населения РСФСР составила 108.377 тыс. человек. Прирост населения за указанный период составил примерно 7,5 миллиона человек.
Не поэтому ли нынешняя власть не любит ссылаться на советскую историю, что на фоне этой истории ее деяния выглядят весьма блекло? И становится понятно, что проводимый ею курс направлен против народа и ведет к его «мягкому» уничтожению.
Вернемся к естественному движению населения. Его гигантские отрицательные значения в России обусловлены двумя факторами — неуклонно падающей рождаемостью и высокой смертностью населения. Количество умерших составило в 1992 году 1.807,4 тыс., а в 2019 году — 1.800,7 тыс. Как видим, за 28 лет в абсолютном выражении человеческие потери остались почти без изменения. Кстати, в рамках этого временного отрезка примерно половина годов, когда смертность превышала планку в 2 млн. человек. Максимальное количество умерших было зафиксировано в 2003 году — 2.365,8 тыс. человек.
Интересны относительные показатели смертности — число умерших в расчете на 1000 жителей. В первые годы существования Российской Федерации показатель составлял примерно 15. В 2019 году он оказался равен 12,3. Некоторый прогресс, хотя и не очень явный. А теперь давайте посмотрим, каким был показатель смертности в нашей стране до появления «демократической» России. Да, мы знаем, что в дореволюционной России смертность была высокой, особенно среди сельского населения. В 1913 году относительный показатель находился на уровне 30 (Эта смертность сильно перекрывалась высокой рождаемостью, что обеспечивало хорошие естественные приросты населения).
А теперь посмотрим, что было в СССР. Относительные показатели смертности по отдельным годам: 1950 г. — 10,0; 1960 г. — 7,1; 1970 г. — 8,7; 1980 г. — 11,0; 1990 г. — 11,2. Как видим, сегодняшний относительный уровень смертности существенно выше, чем тот, который был в советское время (особенно в 60−70-е годы).
А вот относительные показатели рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) за те же годы: 1950 г. — 27,5; 1960 г. — 23,2; 1970 г. — 14,6; 1980 г. — 15,9; 1990 г. — 13,4. Уже в первый год создания Российской Федерации относительный показатель рождаемости резко «просел», составив 10,7. В последующие десять лет (1993 — 2002 гг.) он был ниже 10. В 2012 году он даже достиг планки в 13,3. Но в последние годы началось снижение, и в 2019 году показатель опустился до 10,1.
Все признаки того, что входим в мрачные девяностые, когда, как я уже отмечал выше, мы имели суммарную естественную убыль в размере более 5 миллионов человек. В общем, еще до наступления нынешнего вирусно-экономического кризиса мы уже падали в демографическую яму, которую нельзя было замаскировать притоком иммигрантов. Демографический кризис будет лишь усугубляться, но не по причине смертности из-за коронавируса. Вирусные заболевания и ранее уносили в нашей стране по несколько десятков тысяч человек ежегодно.
Так, в 2018 году по официальным данным, у России только от ВИЧ-инфекций скончалось 37 тыс. человек, в 2019 году — 33,6 тыс. человек. Специалисты уверены, что коронавирус на общую статистику смертности в этом году не повлияет сильно. Но нынешняя вирусная истерика может стать прекрасным для власти средством отвлечь внимание общества от того, что Россия вымирает. И вымирает по причинам, которые действуют уже многие годы и которые власти замечать не желают.
Во-первых, потому что народ нищает. А нищета, как известно, всегда влечет за собой болезни и ускоряет их летальный исход. Все это повышает тот самый коэффициент смертности, о котором шла речь выше.
Во-вторых, потому что разваливалась система здравоохранения, которые российские «реформаторы» решили коммерциализировать и поставить на рыночные рельсы. Сегодняшняя эпидемия коронавируса лишний раз продемонстрировала, что эта система здравоохранения не готова к массовому спасению людей. Опять-таки это повышает коэффициент смертности.
В-третьих, в раже «реформирования» России либералы открыли все границы. Ранее, в СССР граница была надежным санитарным кордоном. Сегодня, действительно, нет никаких барьеров для проникновения в страну любой заразы (которую могут завести как случайно, так и целенаправленно). Коронавирус — еще «цветочки». В лабораториях Запада есть такие вирусы, которые могут увеличить нынешний коэффициент смертности на порядок.
В-четвертых, у руководства страны нет никакой осознанной стратегии развития России. А это непосредственно отражается на настроениях молодежи, которая не видит будущего. А если нет будущего, зачем рожать? А поэтому и коэффициент рождаемости стремительно падает (про материальную сторону причин падения этого коэффициента я не говорю, тут все и так понятно). Думаю, что нынешняя вирусная истерия желания у молодежи рожать не прибавит.
Таким образом, независимо от того, как закончится нынешняя авральная кампания борьбы с коронавирусом, можно предположить, что депопуляция России продолжится. Власть привыкла «тушить пожары», но не привыкла (да и не умеет, а может и не хочет) строить страну и решать долгосрочные задачи в интересах народа
Катасонов сразу бы писал – не верьте и заражайтесь.
У планировщиков эпидемии по России «план горит».
Ударим по депопуляции карантином.
Катасонов кретин не понимает эту очевидность.
И то что строят везде роддомы под видом инфекционных больниц.
Ибо через 9 мес будет БУМ.
Шутишь насчёт роддомов? Презервативы не маски, все не разберут.
Стагнация в российской экономике, а за 2020 год будет
снижение ВВП. Об этом и А. Кудрин сказал.
Во всем мире будет.
СОФИЯ – моя малка МОСКВА
БОЛГ. ПОЕТ Пеньо Пенев в 1960-ЫЕ годы написал:
“Будут опять звезды ,
и собак,лающие на них -
как веками подряд !”
Он не был согласен с жидовской демагогией в БКП- Болг.КОМУН.Партии , и покончил с собой самоубийством !
———–
[Россия] Леонид 31 марта 2020 в 10:56
А Катасонов – отличный мужик, таких ученых мало осталось. Если кто его не понимает, то это от малости ума и полном отсутствии понимания… А Катасонов в этом не виновен…
2
[Россия] Андрей Попов 31 марта 2020 в 10:03
Катасонов поддерживает мнение что Маркс заботился о национальных интересах, в соответствии с целями своего “ВЫБРАННОГО” народа:
чтобы был только пролетариат без национальных корней и национальных интересов,
чтобы вообще не было других народов способных к самоорганизации и самоуправлению в своих национальных интересах,
и к воспроизводству своих собственных лидеров, способных к управлению страной а тем более глобального уровня,
а была только атомизированная масса которую легко возглавит специально подготовленный человек и поведёт куда надо, такой массе легко по желанию подменить историю и цели существования,
всё равно нет традиции и связи поколений. И зарождавшийся в тот момент пролетариат был прообразом этой массы, в отличие от крестьян с корнями.
Что не должно быть национальности, рода, семьи. А также что одни и те же люди под видом комунистов или наоборот славяно-ариев легко управляют таким стадом без корней.
Какая точка зрения вам ближе?
3
[Россия] George → Степаныч 31 марта 2020 в 8:09
А ещё,Степаныч, где б те ибуцы были бы, если б швабы им за миф о лохокосте не отстегивали.
А еще про смаркса- он нигде про лихву не заикается – бо не заказывали. Так что “этнические корни” так просто не выкинешь.
4
[Россия] Николай → Степаныч 31 марта 2020 в 3:43
Вот всегда знал, что ты ********-клоун, но не до такой же степени.
Ящик деградировал, удаляю.
5
[Россия] Sergey64 → Николай 2 апреля 2020 в 15:13
Да, ящик превратился в помойку для котов, степанычей и русофилей. Пора тоже по Вашему примеру. Пусть с голоду подыхают.
https://pandoraopen.ru/2020-03-30/ocherednaya-lozh-katasonova-o-markse/
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
КОМУ ХОЧЕТЬСЯ ЖИТЬ НА РУСИ О-О-О-О-ЧЕНЬ ХАРАШО !
ТАЙНЫЕ ГЕРОИ АЛ- Исраеля !
Волкова Светлана ( sofya1444) wrote,
2015-11-28 09:30:00
Подлинный текст речи Менахема М. Шнеерсона о планах иудеев
Оригинал взят у theallexbekk в Евреи – враги человечества
Оригинал взят у oldbomzh в Евреи – враги человечества
https://sofya1444.livejournal.com/3788284.html
Они только внешне похожи на людей. На самом деле, евреи людьми не являются.
Хабад и Хазария в России
Приводится подлинный текст речи Менахема М. Шнеерсона, в котором он довольно подробно и открыто вещает о том, как они планируют уничтожить сотни миллионов людей и сделать себе гнёздышко в России – новую «Великую Хазарию»…
План евреев и Израиля против русских, Украины и России
Войну на Украине начали и ведут США и Израиль по заданию и планам раввинов, а также во исполнение планов Ротшильдов и Рокфеллеров против русских и славян в целом. Еврейский план известен в России, т.к. война в Чечне происходила также в соответствии с этим планом.
В 1992 году секта Хабад признала М.М. Шнеерсона Мошиахом – посланцем Бога на Земле. Выступление еврейского раввина, лидера секты Хабад, Шнеерсона, было сделано в 1994 году. Официальная публикация текста в газете «Славянин», N-4(32), 2001, г. Волгоград. После публикации в России евреи подали заявление в МВД и попытались осудить редактора газеты В.Ф. Попова за антисемитизм (ст. 282 УК РФ). Суд рассмотрел, заслушал свидетелей и специалистов – выступили русские учёные, академик Ю.К. Бегунов и доктор юридических наук О.Г. Коротаев. Суд отказал в обвинении, и текст выступления Шнеерсона признан истинным.Шнеерсон публично произнёс планы евреев против славян и русских,
ЧИТАЕМ ТЕКСТ:
1. Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все славяне – красно-коричневые), в силу своей замкнутости, является Тайным Знанием. Главное острие борьбы мы направим против славянства, кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих «породнившихся» мы потом, после использования их в своих целях, изымем из нашего общества. Славянство, а среди них русские, – самый непокорный народ в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина, русского, можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах – резкому сокращению в своей численности.
2. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические и экономические с применением силовых структур, оснащённых самыми современными видами вооружения для физического подавления бунтующих с ещё большей жестокостью, чем это было сделано в октябре 1993 года при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего, мы расчленим все славянские народы (их 300 миллионов, половина – русских) на маленькие, ослабленные страны с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: разделяй и властвуй. Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения.
Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций.
В этой войне дураков славянское ***** будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижёров смуты, якобы стоящих в стороне и не только не участвующих в кровавых событиях, но и не вмешивающихся в них. Более того, мы полностью обезопасим себя. В сознание славян-профанов (непосвящённых) мы заложим такие стереотипы мышления, при которых самым страшным словом станет «антисемит». Слово «еврей» будут произносить шёпотом. Несколькими процессами (вроде суда над антисемитом Осташвили с последующим его уничтожением) и другими методами (радио, телевидение – устрашающие фильмы, вроде отмщение израильской сверхразведки Моссад за убийства евреев) запугаем ***** настолько, что ни у одного еврея не упадёт с головы ни единый волос в то время, как славян будут отстреливать пачками, уничтожать тысячами – на границах, где евреи не служат, в миротворческих силах, терроризмом, заказными и уголовными убийствами.
3. Тупой славянский этнос не понимает, что самые страшные фашисты – это те, кто никогда, нигде вслух об этом не говорит, а организует всё якобы по самым демократическим нормам (как президентские выборы в марте). Наоборот, мы сделаем само слово «фашист» бранным. Этого ярлыка будет бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию, делает её сильной. Лозунг «интернационализма» устарел и уже не работает так, как прежде, мы его заменим «общечеловеческими ценностями», что одно и то же. Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнём и мечом, как это делается в Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим полное процветание нашему национализму – сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, который в своей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея ООН в 1975 году приняла резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъявленную «форму расизма и расовой дискриминации», но в силу нашего победного шествия на всей планете, в 1992 году отменила это решение. Этот международный орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти над «всеми царствами и народами».
4. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны, и, в конечном счёте, весь ход истории. Для этого мы понизим их образовательный уровень – уже в ближайшие 5 лет мы закроем половину их институтов, а в другой половине будем учиться мы. Пустим туда ещё армян, чеченцев, цыган и тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах славянских стран было как можно меньше представителей коренных народов, которые будут заменены нашей еврейской элитой. В средствах массовой информации – на радио, телевидении, печати, в искусстве, литературе, театре, кино мы постепенно вытесним национальные кадры, заменив их нашими или на крайний случай, космополитическими.
Будет проведена гуманизация образования, в результате чего предметы, структурирующие мышление левого и правого полушария мозга, будут уменьшены и деструктированы:
а) язык и литература,
6) физика и математика.
Об истории и говорить нечего. Мы дадим ***** свой взгляд на историю, где покажем, что вся человеческая эволюция двигалась к признанию богоизбранной нации иудеев властелинами над всем миром. Взамен же национальных ценностей дадим вам патриотизм балалайки и пьяных слёз. И здесь наша цель состоит в том, чтобы заменить красно-коричневую элиту нашей.
Мы не допустим в этих странах развития науки. А ядро учёных (Академия Наук) будет состоять их наших людей. Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведёт к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырьё. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать, как сейчас бегут русские из стран СНГ, в глухие сёла севера, где им покажется прожить легче, что на самом деле будет тоже обманом.