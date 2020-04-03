Стратегия развития России

Я уже не раз писал и говорил, что раздутая во всем мире истерия по поводу коронавируса, организована «хозяевами денег», которые с ее помощью преследуют свои далеко идущие интересы.

Одна из стратегических целей — установление жесткого тоталитарного контроля над населением планеты. Другая — проведение всеобщей вакцинации, которая бы стала пролонгированным убийством людей (таким образом была бы решена задача резкого сокращения численности населения на планете, чего уже давно добиваются «хозяева денег»).

Вирусная истерия также призвана стать дымовой завесой, которая должна скрыть начавшуюся еще в конце прошлого года экономическую рецессию. Теперь рецессия уже в разгаре, но ее можно списать на вирус (хотя истинные причины заключены в алчности «хозяев денег» и непреодолимых противоречиях той модели экономики, которая называется «капитализмом»).

Понятно, что Россия не участвовала в подготовке этой глобальной операции под кодовым названием COVID-19. Она — ее жертва. Социально-экономические последствия коронавируса в России могут оказаться даже серьезнее, чем в Китае или США, где на сегодняшний день, как известно, зафиксировано наибольшее число жертв коронавируса. Но уже видно, что и в России власти частично пришли в себя после первых шоков. И даже поняли, что «аргумент коронавируса» можно использовать для объяснения провалов в государственной социально-экономической политике. Теперь на «вирусный фактор» можно списать и провалы в реализации национальных проектов, и начавшуюся экономическую рецессию.

До сих пор на сайте Минэкономразвития висит старый прогноз экономического развития Российской Федерации на 2020 год, в котором забита «оптимистическая» оценка прироста ВВП в размере 1,9%. Министерство с удивительным упорством придерживается мнения, что экономические результаты по итогам года будут именно такими.

В то же время большинство экспертов на сегодняшний день сходятся во мнении, что начавшийся в мировой экономике спад будет даже более глубоким, чем во время последнего финансово-экономического кризиса. В 2009 год мировой ВВП упал на 1,9%. В 2020 году спад мировой экономики может превысить 2%.

Известная консалтинговая компания IHS Markitоценивает мировой спад в нынешнем году в 2,8%. Думаю, что у России с учетом ее глубокой «интегрированности» в мировую экономику уже по итогам первого квартала экономический рост может оказаться «отрицательным» (данные Росстата по первому кварталу ожидаются в конце апреля). Что ж, у нынешнего министра экономического развития Максима Решетникова (равно как и у премьер-министра Михаила Мишустина) на случай выхода экономики в зону «отрицательного роста» будет железное алиби. Все спишут на форс-мажор под названием «коронавирус». Дополнительным алиби станет «нехорошее поведение» Саудовской Аравии, которая обвалила цены на мировом рынке нефти.

Коронавирус может стать также хорошей дымовой завесой, которая на какое-то время позволит власти скрыть другие острые проблемы России. В том числе, имеющие отношение к здоровью людей. Напомню, что в последние месяцы прошлого года многие российские эксперты и политики обратили внимание на такую национальную угрозу, как сокращение численности населения страны. По данным Росстата, сокращение численности населения в 2018 году составило 99.712 человек; в 2019 году — 35.622 человека. Итого за два года получается сокращение 135.334 человека. Это примерно столько, сколько проживает в городе Ковров (занимает в списке российских городов по числу жителей 128 место).

На 1 января 2020 года общая численность населения России равнялась 146.745.098 человек. Для сравнения: на начало 1990 года в России (тогда союзной республике, называвшейся РСФСР) численность населения составляла 147.665.081 чел. Получается, что за три десятилетия население «усохло» на 919.983 человек (на 0,63%). Это уже посерьезнее, указанное сокращение эквивалентно численности проживающих в настоящее время в таком городе, как Краснодар (16 место среди российских городов по численности жителей на начало нынешнего года).

Если отсчитывать не от 1990 года, а от 1992 года, когда уже на свет родилась «Российская Федерация», то «усыхание» еще более заметное. На 1 января 1992 года в РФ проживало 148,50 млн. чел. Таким образом, за период 1992—2020 гг. население сократилось на 1,75 млн. человек, или 1,2%.

Может быть, Россия находится в мировом тренде сокращения численности населения? Ничего подобного. Мир в целом демонстрирует высокую динамику роста населения. В 1990 году численность жителей планеты равнялась 5.288 млн. человек, а на начало 2020 года она выросла до 7.763 млн. человек, т.е. на 2.475 млн. человек (на 47%). Получается, что Россия, наоборот, выпала из мирового тренда, ее доля в численности населения планеты падает: с 2,8% в 1990 году до 1,9% в 2020 году.

По численности населения Россия откатилась на 9 место в мире после Бангладеш. Еще в 2000 году Россия занимала 6 место — после Бразилии. За двадцатилетие нас обошли по численности населения такие страны, как Пакистан, Нигерия и Бангладеш. Если и далее будем «усыхать», то скоро нас обойдет и Мексика, а мы откатимся на 10-е место. А ведь в те времена, когда Россия была в составе СССР, она занимала очень высокие строчки в мировых рейтингах. Так, в 1950 году Россия (тогда РСФСР) была четвертой после Китая, Индии и США.

На самом деле демографические тенденции в России в течение неполных трех десятилетий ее пребывания в статусе «Российской Федерации» намного тревожнее, чем это следует из приведенных выше цифр. Дело в том, что негативные тренд смягчались за счет такого фактора, как мигранты.

Чистый приток мигрантов (т.е. число въезжающих за вычетом выезжающих) измерялся долги годы миллионами человек. Чистая иммиграция и создавала видимость относительного демографического «благополучия». Она маскировала опасные тенденции изменения такого показателя, как «естественное движение населения» (ЕДН).

Показатель ЕДН представляет собой разницу между числом родившихся и числом умерших. Если первое превышает второе, то мы имеем естественный прирост населения. Если второе превышает первое, то это естественная убыль населения (ЕУН). С 1992 по 2019 год включительно (т.е. за 28 лет) было только два года, когда был зафиксирован небольшой естественный прирост населения — в 2013, 2014, 2015 гг. (всего за три года — 86,3 тыс. чел.). Все остальные годы имела место естественная убыль населения. При этом в отдельные годы (в 2000, 2001, 2002 гг.) она приближалась к планке в 1 миллион человек.

В период 1992—1999 гг. людские потери в результате естественной убыли населения составили не менее 5,5 млн. человек. На этом отрезке времени убыль в среднем составляла по 6 человек на 1000 жителей ежегодно. В период 2000—2010 гг. суммарная ЕУН составила почти 7,4 млн. человек. На этом отрезке времени ежегодная убыль в среднем составляла 4 человека на 1000 жителей (по отдельным годам наблюдалось сильное варьирование показателя).

Наконец, в период 2011—2019 гг. естественная убыль населения составила 718 тыс. человек. Вот данные по показателю естественной убыли населения по последним годам (тыс. чел.): 2017 г. — 134,46; 2018 г. — 218,39; 2019 г. — 316,16. Как видим, в 2017—2019 гг. четко обозначился тренд нарастания ЕУН.

Если просуммировать демографические потери в результате так называемой естественной убыли населения, то они за 28 лет составили более 13,6 млн. человек. В среднем на год приходится без малого по полмиллиона человек. В результате естественной убыли населения «демократическая» Россия потеряла примерно столько же людей, сколько потерял СССР за годы Великой отечественной войны. Но тогда была жесточайшая война, в которой под огнем гибли миллионы наших солдат и офицеров. А сегодня? Войны не было, чумы не было. Происходило тихое и страшное вымирание. Язык не поворачивается назвать это «естественной» убылью населения. Правильнее ее назвать «противоестественной».

Еще раз повторяю, что долгие годы эту страшную тенденцию депопуляции (вымирания) страны удавалось маскировать за счет гигантских чистых приток «гостей» из-за границы, прежде всего, ближнего зарубежья. Сегодня по разным причинам приток стал скудеть и не способен компенсировать вымирающего населения.

Уверен, что таких «противоестественных» вымираний в истории России не было. Конечно, демографическая статистика стала создаваться в нашей стране лишь с середины XIX века, поэтому указанный тезис трудно верифицировать на более ранних отрезках отечественной истории.

Но давайте посмотрим на демографические процессы в стране с конца XIX века. Согласно переписи населения 1897 года, на тот момент в Российской империи проживало 67.473 тыс. человек. А теперь посмотрим на перепись 1926 года в СССР — 100.891 тыс. человек. 30-летний отрезок истории (1897−1926 гг.) — один из самых драматических. Он включает такие события, как русско-японская война начала века, революция 1905−07 гг., Первая мировая война, две революции в 1917 году (февральская и октябрьская), гражданская война, интервенция бывших союзников по Антанте и многое другое. И, тем не менее, прирост населения за три десятилетия составил более 33 млн. человек, численность живущих в России выросла в полтора раза!

А отрезок времени с 1926 по 1939 гг. Недобросовестные историки говорят о страшных сталинских репрессиях, унесших десятки миллионов человеческих жизней. Но статистика подобного рода мифы опровергает. В 1939 году численность населения РСФСР составила 108.377 тыс. человек. Прирост населения за указанный период составил примерно 7,5 миллиона человек.

Не поэтому ли нынешняя власть не любит ссылаться на советскую историю, что на фоне этой истории ее деяния выглядят весьма блекло? И становится понятно, что проводимый ею курс направлен против народа и ведет к его «мягкому» уничтожению.

Вернемся к естественному движению населения. Его гигантские отрицательные значения в России обусловлены двумя факторами — неуклонно падающей рождаемостью и высокой смертностью населения. Количество умерших составило в 1992 году 1.807,4 тыс., а в 2019 году — 1.800,7 тыс. Как видим, за 28 лет в абсолютном выражении человеческие потери остались почти без изменения. Кстати, в рамках этого временного отрезка примерно половина годов, когда смертность превышала планку в 2 млн. человек. Максимальное количество умерших было зафиксировано в 2003 году — 2.365,8 тыс. человек.

Интересны относительные показатели смертности — число умерших в расчете на 1000 жителей. В первые годы существования Российской Федерации показатель составлял примерно 15. В 2019 году он оказался равен 12,3. Некоторый прогресс, хотя и не очень явный. А теперь давайте посмотрим, каким был показатель смертности в нашей стране до появления «демократической» России. Да, мы знаем, что в дореволюционной России смертность была высокой, особенно среди сельского населения. В 1913 году относительный показатель находился на уровне 30 (Эта смертность сильно перекрывалась высокой рождаемостью, что обеспечивало хорошие естественные приросты населения).

А теперь посмотрим, что было в СССР. Относительные показатели смертности по отдельным годам: 1950 г. — 10,0; 1960 г. — 7,1; 1970 г. — 8,7; 1980 г. — 11,0; 1990 г. — 11,2. Как видим, сегодняшний относительный уровень смертности существенно выше, чем тот, который был в советское время (особенно в 60−70-е годы).

А вот относительные показатели рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) за те же годы: 1950 г. — 27,5; 1960 г. — 23,2; 1970 г. — 14,6; 1980 г. — 15,9; 1990 г. — 13,4. Уже в первый год создания Российской Федерации относительный показатель рождаемости резко «просел», составив 10,7. В последующие десять лет (1993 — 2002 гг.) он был ниже 10. В 2012 году он даже достиг планки в 13,3. Но в последние годы началось снижение, и в 2019 году показатель опустился до 10,1.

Все признаки того, что входим в мрачные девяностые, когда, как я уже отмечал выше, мы имели суммарную естественную убыль в размере более 5 миллионов человек. В общем, еще до наступления нынешнего вирусно-экономического кризиса мы уже падали в демографическую яму, которую нельзя было замаскировать притоком иммигрантов. Демографический кризис будет лишь усугубляться, но не по причине смертности из-за коронавируса. Вирусные заболевания и ранее уносили в нашей стране по несколько десятков тысяч человек ежегодно.

Так, в 2018 году по официальным данным, у России только от ВИЧ-инфекций скончалось 37 тыс. человек, в 2019 году — 33,6 тыс. человек. Специалисты уверены, что коронавирус на общую статистику смертности в этом году не повлияет сильно. Но нынешняя вирусная истерика может стать прекрасным для власти средством отвлечь внимание общества от того, что Россия вымирает. И вымирает по причинам, которые действуют уже многие годы и которые власти замечать не желают.

Во-первых, потому что народ нищает. А нищета, как известно, всегда влечет за собой болезни и ускоряет их летальный исход. Все это повышает тот самый коэффициент смертности, о котором шла речь выше.

Во-вторых, потому что разваливалась система здравоохранения, которые российские «реформаторы» решили коммерциализировать и поставить на рыночные рельсы. Сегодняшняя эпидемия коронавируса лишний раз продемонстрировала, что эта система здравоохранения не готова к массовому спасению людей. Опять-таки это повышает коэффициент смертности.

В-третьих, в раже «реформирования» России либералы открыли все границы. Ранее, в СССР граница была надежным санитарным кордоном. Сегодня, действительно, нет никаких барьеров для проникновения в страну любой заразы (которую могут завести как случайно, так и целенаправленно). Коронавирус — еще «цветочки». В лабораториях Запада есть такие вирусы, которые могут увеличить нынешний коэффициент смертности на порядок.

В-четвертых, у руководства страны нет никакой осознанной стратегии развития России. А это непосредственно отражается на настроениях молодежи, которая не видит будущего. А если нет будущего, зачем рожать? А поэтому и коэффициент рождаемости стремительно падает (про материальную сторону причин падения этого коэффициента я не говорю, тут все и так понятно). Думаю, что нынешняя вирусная истерия желания у молодежи рожать не прибавит.

Таким образом, независимо от того, как закончится нынешняя авральная кампания борьбы с коронавирусом, можно предположить, что депопуляция России продолжится. Власть привыкла «тушить пожары», но не привыкла (да и не умеет, а может и не хочет) строить страну и решать долгосрочные задачи в интересах народа

Источник: http://www.sovross.ru/articles/1969/48315