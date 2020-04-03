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Премия “Иуда”: Лучшие предатели России за 4 квартал 2019.

13:23. 3 апреля 2020 196 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/EWgb1pf432Q

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4028 3352
    Женечка 3 апреля 2020 в 13:51

    Рассматриваются ли кандидаты на данную премию, отвечающие следующим параметрам:
    На словах – переживающие за судьбу родины, грозно обличающие врагов существующего положения вещей, страстных ревнителей строя, готовых лично разобраться со всеми несогласными;
    А на деле – дожив до пятидесяти лет, всю жизнь халтурящих на различных шабашках, складывая все доходы себе в карман и не отчисляя ни рубля налогов в закрома родимого государства, но в тоже время, в будущем претендующих на выплату пенсий и всех полагающихся им льгот?
    У меня есть такой один чел на примете.

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    1
  • 7840 6294
    марина 3 апреля 2020 в 14:01

    Нормальный ролик Кот ,я его на фейсбук поместила и теперь через три дня прочту комменты,все будут матерные.
    Женечка ,а евреев в 1937 письмами-доносами сдавали именно евреи,сегодня они в этом признаются ,архивы говорят.Так будущее и покажет ,кто какую пенсию получает,что?- ты заранее списки составить хочешь?

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  • 2762 2170
    Sergey64 3 апреля 2020 в 14:15

    Если всем предателям выплачивать премии, никакого бюджета не хватит. Имя им Легион.

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    1

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