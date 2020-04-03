Премия “Иуда”: Лучшие предатели России за 4 квартал 2019.
13:23. 3 апреля 2020 196 просмотров 6 коммент. Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/EWgb1pf432Q
Источник: https://youtu.be/EWgb1pf432Q
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Март
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Паруса быстро изнашиваются не от штормов и ветра, а от безветрия и солнца.
Рассматриваются ли кандидаты на данную премию, отвечающие следующим параметрам:
На словах – переживающие за судьбу родины, грозно обличающие врагов существующего положения вещей, страстных ревнителей строя, готовых лично разобраться со всеми несогласными;
А на деле – дожив до пятидесяти лет, всю жизнь халтурящих на различных шабашках, складывая все доходы себе в карман и не отчисляя ни рубля налогов в закрома родимого государства, но в тоже время, в будущем претендующих на выплату пенсий и всех полагающихся им льгот?
У меня есть такой один чел на примете.
Погодь-погодь.
А как-же побивание толпой?
А как-же всенародное решение управдома Швондера и назначение в предатели?
https://www.youtube.com/watch?v=8Aa0u5ciJbU
Кота видишь?
А он есть ))
Он женщина
Нормальный ролик Кот ,я его на фейсбук поместила и теперь через три дня прочту комменты,все будут матерные.
Женечка ,а евреев в 1937 письмами-доносами сдавали именно евреи,сегодня они в этом признаются ,архивы говорят.Так будущее и покажет ,кто какую пенсию получает,что?- ты заранее списки составить хочешь?
Хороший ролик.
Деньги от его распространения пойдут Прилепину.
Если всем предателям выплачивать премии, никакого бюджета не хватит. Имя им Легион.
Так там вроде ЯСНО говорится что премия идёт АВТОРУ.
И АВТОР 30 серебрянников берёт РАДОСТНО и нет откажется ))