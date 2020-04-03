Мир Буквицы с Юпитером. Елена Андреева
Славянская буквица.
Кладезь информации, сокрытой в Буквице можно раскрывать постоянно: через прописывание, проговаривание, игру, песню. В этой программе, Юпитер расскажет, как постичь магию Буквицы через игру и пение, поделится своими открытиями в произношении и написании Буквицы и порадует слушателей исполнением своих песен.
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