Главная » Видео, Славянский Язык

Мир Буквицы с Юпитером. Елена Андреева

16:07. 3 апреля 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Славянская буквица.

Кладезь информации, сокрытой в Буквице можно раскрывать постоянно: через прописывание, проговаривание, игру, песню. В этой программе, Юпитер расскажет, как постичь магию Буквицы через игру и пение, поделится своими открытиями в произношении и написании Буквицы и порадует слушателей исполнением своих песен.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#буквица #русь #славяне #славянская #послание #магия #язычество #эзотерика #языкознание #древнеславянская #секрет #славянское #радио #народное #юпитер #веды #предков #русы #руны #матрицы #древние #елена #андреева

#Буквица #Славяне #Русь #СлавянскаяБуквица #Веды #ПосланиеПредков #Магия #Язычество #Русы #Эзотерика #Языкознание #СлавянскиеРуны #ДревнеславянскаяБуквица #СекретМатрицы #СлавянскоеРадио #ДревниеСлавяне #НародноеСлавянскоеРадио #ЕленаАндреева #Юпитер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xFDKH_ILHSQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тайна буквицы Фита.
... на Луну, ни на Юпитер не распространяется. А посему...-христианства известные ныне в мире. Назовите, хоть одного ... древнего христианства, сегодня в мире процветает самый обыкновенный сатанизм....взрослых Геннадий Коваленко Нет без буквиц алфавита - Всё одно, ...
Древний мир образов в Священных Ведах
...т.е. Венера, Марс и Юпитер находились в противостоянии к Земле... точнее то, что Мир Яви окружает Мир Нави. Выше Яви ... средиземноморские купцы-мореплаватели, дали миру новое письмо, состоявшее из 22....е. из 49 словенских буквиц они использовали только 39, ...
Обряд имянаречения
... и завершать в других мирах . Поэтому раньше люди не...и других Пространств и Миров. Следующий Обряд Имянаречения проводился...ниже. Кроме того, каждая буквица имеет своё энергетическое значение,...(Венера) с Землей Перуна (Юпитером), Землей Зари-Мерцаны (Венерой),...
Духовное наследие Славян и Ариев
..., существующими в Пекельном мире (тёмном, демоническом мире). Первая Великая Асса,... между орбитами Марса и Юпитера сейчас находится пояс астероидов....договоров. Известны различные варианты сокращённой Буквицы: византийский унициал, церковнославянский алфавит...
ВЕДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ТРАВАМИ. ЧАСТЬ 1
...о таком прекрасном и удивительном мире растений. Точнее было бы ...Воздуха; Рыбы (управитель Нептун, ретроградный Юпитер) - стихия Воды. ЗОДИАКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ.... Растения знака Рыб: - травы: буквица, безвременник осенний, брусничник белый, водоросли...
Языковые доказательства древности русской цивилизации
......Азбука наша (по другим наречиям, буквица) письменами или буквами своими, по... призываем подлинный российский научный исторический мир отказаться от пустопорожних перепалок-дискуссий... системы (Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земля), надо было в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)