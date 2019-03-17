Отражение образа буквицы в её графике

Линия – бесконечное движение точки, как символ бесконечности эволюционных процессов жизни, изошедшей из Творца. В физическом мире, где все процессы имеют начало и конец, линия ограничивается начальной и конечной точками, создавая между ними геометрии пространств.

Точка – символ того, что проникает из запредельного, т е мира Прави, в материю других миров. Точка также является символом источника жизни. Движущей силой этих процессов, вплоть до проявления человека – носителя идеи Творца, является то, что мы называем духом животворящим или живой, отошедшей от Творца.

Для удобства восприятия графики буквиц можно использовать три горизонтальные линии, которые символизируют пределы покоя в междумирьи. В этих пределах происходит преображение (изменение качества) энергий при переходе их из мира в мир.



Длинная вертикальная толстая линия символизирует нисхождение высших структур в область материального для познания и одухотворения плотной материи, а также их последующего восхождения по пути эволюции духа и ассоциируется с мужским началом.



Длина линии показывает уровни нисхождения (преображения) в трех мирах: Прави, Слави и Яви.



Вертикальные линии, не имеющие ограничений с обеих или с одной стороны, служат символом непрерывной связи души с истоком.



Имеющие ограничения с обеих сторон – показывают сферу деяний, происходящих по воле творящего.



Косой срез от вертикальной линии обычно символизирует расширения возможностей души на пути восхождения духа.

В графике буквицы «От» вертикаль, исходящая от линии преображения Прави, не касается линии преображения Слави, т к эта буквица является образом единиц сознания, исходящих от Творца для заселения Вселенной.

Единичная короткая вертикальная толстая линия служит символом опоры духа для частиц Всевышнего в их созидательной деятельности в мире Яви. Например буквицы «Червль», «Одь», «Енъ».

Сочетание двух вертикалей разной высоты (как в Б) указывает на то, что исполняется урок явного воплощения и накопления духовного опыта. Сочетание двух вертикалей (как в буквице Р) свидетельствует о нисхождении праматерии, несущей разумную информацию по основной оси духа в мир Яви.

Горизонтальная линия, ограниченная двумя точками опоры, символизирует все то, что твердо сотворено и наделено несокрушимой внутренней сутью на соответствующих уровнях: Яви, Слави и Прави. К примеру, у буквицы «Добро» – на уровне Яви.

Горизонтальная линия, ограниченная слева точкой опоры, означает земное женское начало, которое воспринимает управляющую силу духа и творит материальные формы. Например буквица «Zемля».

Горизонтальная линия, ограниченная справа точкой опоры – символ управляющей силы духа, мужское начало. Например буквицы «Боги» и «Глаголи».

Горизонтальная линия без ограничения с обеих сторон символизирует взаимосвязи небесного и земного бытия. Например буквица «Гервь».

Две вертикальные равнозначные по высоте линии говорят о достижении живой, находящейся в Явном мире, подобия Богам, что проявляется в ее способности к созиданию мыслью. Например буквица «Иже».

Три вертикальные равнозначные по высоте линии говорят о достижении живатмами совершенства в мире Яви, и начале их объединения в роды, нации и державы. Например буквица «Ша».

Толстая наклонная вправо линия, показывает движение по часовой стрелке, символизируя разрушительные силы, которые готовят основу для созидательной деятельности грядущих поколений. В качестве таких разрушительных сил в мире Яви выступают биосфера Земли и сам человек, сознательно разрушающий все, что создано им не гармонично. Например буквица «Zемля». Эту же роль в своих мирах выполняет и Чернобог.

Толстая наклонная влево линия отражает движение против часовой стрелки, указывая на труды человека по накоплению духовного или нравственноэтического опыта. Например буквица «Аzъ».

Толстые линии, имеющие наклон влево и вправо,символизируют собой лучи сознания всех тел человека, направленные на расширенное восприятие неизведанного в мирах Яви, Слави и Прави, с целью его осознания. Например буквица «Есмь».

Тонкая наклонная вправо линия символизирует помощь высших начал живатме, которая заключается в наполнении ее управляющими и оберегающими жизненными силами. Также такие линии отражают накопление энергий созидания. Например буквицы «Добро», «Мыслете», «Како» и «Пси».

Тонкая наклонная влево линия символизирует светоносную миссию – нести свет созидающих энергий. Каждая живатма, излучающая свет, находится под покровительством высших начал, пополняющих ее новыми жизненными силами. Например буквица «Нашь».

Изогнутые линии: овалы, дуги и их части – символизируют элементы энергетической спирали основной оси жизни, которые отражают реалии соответствующих миров через небесные праобразы.



Например буквицы «Онъ», «Аzъ», «Слово», «Оук» и «Юнь». Присутствие нескольких изогнутых элементов указывает на последовательность преображения.



Буквица «Ижа» содержит элементы двойной спирали, и символизирует двойствепнность всех небесных и земных процессов.



Овал буквицы «Червль» показывает юную живатму, живущую мудростью пращуров. Овалы, обращенные вниз, как в буквицах «Животъ» и «Одь» символизируют завершение процесса преображения опыта явного воплощения.



Буквицы «Енъ» и «Ёта», содержащие элемент «Червль», символизируют зарождение и распространение единиц всевышнего во вселенной.



Буквицы «Есть» и «Эдо», открытые вправо, символизируют восприятие грядущего и неизведанного.



Буквица «Кси», открытая влево, символизирует движение нисходящих тонких энергий по спирали основной оси.



В буквице «Дзело»показана мотивация и путь восхождения в бессмертие. Буквицу «Слово» можно понимать как элемент материализации замыслов в мирах Слави и Яви.

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