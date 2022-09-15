Мастерская “Буквица. Живопись”
ОБРАЗО-ТВОРЕНИЕ. Арт-терапия + Буквица
Чем занимаются, и как влияет участие в уроках арт-терапии на дальнейшую жизнь её участников, будем разбираться с хозяйкой «Мастерской “Буквица. Живопись” в Семейной Школе Буквицы он-лайн» Владой Заболотских.
Опыт работы Мастерской «Буквица.Живопись.» Результаты синтеза арт-терапии, интуитивного рисования и проживания Буквицы.
Буквица как ключ к раскрытию творческого потенциала и образного мышления.
Через образы творим свою Реальность.
Исцеляющие образы Буквицы. Образы Мечты. Образы Жизни. Образы Природы.
Метафорические образы Буквицы. МАК- карты «Буквица» – авторская колода. Как работают образы Буквицы. Примеры.
Новые проекты. Курс «Живая Буквица», «Буквица и ПрородоВедание». Авторская Трансформационная игра «Птица Счастья». Синтез сказкотерапии, арт-терапии, игротерапии и Буквицы.
Приглашение на занятия в Мастерскую «Буквица. Живопись».
Влада Заболотских – художник, сказитель, арт-терапевт, автор и ведущая творческих проектов по раскрытию потенциала Человека, создатель авторской колоды МАК карт «Буквица» и Трансформационных игр, автор книги «Метафорические образы Буквицы».
Ведущая Мастерской «Буквица. Живопись» в Семейной Школе Буквицы онлайн.
Подробнее о «Семейной школе Буквицы» можно узнать здесь https://clck.ru/zJkx6
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#буквица #арттерапия #психология #мечта #жизнь #ВладаЗаболотских
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