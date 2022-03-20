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Буквица / Славяне / Гиперборея

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Андрей Ивашко и Олеся Лоза

Буквица несёт в себе колоссальные знания, которые способны поменять свой внутренний мир на более полное восприятие и себя, и окружающего мира, порой даже поменять своё отношение и к тому и к другому.
Буквица – это определённый ракурс воззрения на языковое наследие, которое включает в себя и сказки, поговорки, частушки, песни, стихи – все элементы фольклора. То есть Буквица это ключ к работе с языком, принцип взаимодействия с языковым наследием.

Возникают вопросы.

С чего начать изучать Буквицу?
Есть ли разница к кому идти учиться? Как выбрать преподавателя? Что важно при погружении в Буквицу, чтобы она открылась тебе в полной своей мере?
Буквица является частью славянского мира, а мир этот разнообразен и включает в себя свои особые смыслы. Для одних это игра в славянство, для других – это образ жизни. И понять, что такое славянство на самом деле, доступно понять не многим…

Телеграм канал Андрея Ивашко: https://t.me/Andrey_Ivashko

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#буквица #славяне #гиперборея #АндрейИвашко #ОлесяЛоза
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OTXmT9DFlIA
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