Буквица / Славяне / Гиперборея
Андрей Ивашко и Олеся Лоза
Буквица несёт в себе колоссальные знания, которые способны поменять свой внутренний мир на более полное восприятие и себя, и окружающего мира, порой даже поменять своё отношение и к тому и к другому.
Буквица – это определённый ракурс воззрения на языковое наследие, которое включает в себя и сказки, поговорки, частушки, песни, стихи – все элементы фольклора. То есть Буквица это ключ к работе с языком, принцип взаимодействия с языковым наследием.
Возникают вопросы.
С чего начать изучать Буквицу?
Есть ли разница к кому идти учиться? Как выбрать преподавателя? Что важно при погружении в Буквицу, чтобы она открылась тебе в полной своей мере?
Буквица является частью славянского мира, а мир этот разнообразен и включает в себя свои особые смыслы. Для одних это игра в славянство, для других – это образ жизни. И понять, что такое славянство на самом деле, доступно понять не многим…
Телеграм канал Андрея Ивашко: https://t.me/Andrey_Ivashko
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#буквица #славяне #гиперборея #АндрейИвашко #ОлесяЛоза
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
https://t.me/slavyanskoeradio
https://www.instagram.com/slavradio_org/
https://bastyon.com/slavradio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.