Такой знакомый румынский…
Или же сделать наоборот: утром – текст, вечером – видео! )
В общем, авторы разные, темы вроде тоже, да только одна фактология усиливает выводы по другой.
В качестве постскриптума: конечно, кто-то вправе предположить, что сначала появились румынский и латинские языки, а уж потом… Вот только ни археология, ни ДНК-генеалогия, ни исследования топонимики Русского Севера и Индии такое предположение совсем не подтверждают.
Сначала – „белые боги, пришедшие с севера”, говорившие, понятное дело, на своём языке, затем – литературный санскрит, а уж потом разная латынь. Ну, а санскрит и русский – здесь, наряду с литовским, фиксируется наибольшая схожесть. Выводы, как говорится, напрашиваются однозначные.
Такой знакомый румынский
eu – я
tu – ты
voi – вы
meu – мой, моё
mea – моя, мой, моё
tău – твой
ca – как
unde – где
de – до
cu – с, со
ăsta – это (исп. esta – это, ЕСтьТО)
tată – тятя
papă – папа
mamă – мама
frate – брат
soră – се(ст)ра
drag – ДОРОГая, ДРАГая (милая, любимая)
dragoste – ДРАГОСТь, ДОРОЖИТь (любовь, любить)
iubire – ЛЮБИТь, любовь (прибавление к славянской основе лат. re = нашему ть-ти)
sta – сто(ять)
ședea – сидеть
pace – покой (англ. peace – мир, покой)
război – война (разбой)
nas – нос
ochi – очи
окь – глаз (око)
gât – г(л)от(ка)
vintre – брюхо, живот (нутрь, внутри, нутро)
nutriție – питание, пища (нутрить, внутрь, нутро)
tendon – жила, сухожилие (тянуть)
venă – вена
deget – палец (тыкать)
mână – рука, ладонь (манить, мять)
braț – рука (брать)
frunte – лоб (пред, перёд)
genunchi – коленный сустав, колено (гнуть, гнётся)
slab – слабый
plug – плуг
ara – пахать (орать, рыть)
zăpadă – снег (спадает, падает)
este – есть, имеется
mătură – метла (переход л-р)
somn – сон
dormi – дремать
bate – бить
vedea – видеть
potrivit – подходящий, годный (потребный)
plâns – плач
pa – до свидания (пока!)
revedere – пересмотреть, свидеться (пеРЕ-ВИДЕТь, лат re = нашему ть-ти))
bea – пи(ть)
jale – печаль, горе (жаль, жалость)
viață – бытие
lipie – лепёшка
ploaie – дождь (плевать, поливать)
gardă – стража, охрана (городить, ограждать, огораживать)
da – да, дать, дарить
nu – не, нет
rob – раб
grăsime – жир, сало, масло (грязь, англ. greasy – непристойный, грязный, сальный, жирный, скользкий), сальные шутки, т.е. грязные, непристойные
prieten – друг, приятель (приятель, приятен, приять-при(Н)ять, англ. frie(N)d, нем. freu(N)d)
prietenos – приятный
taină – тайна
secret – сокрытие
boală – боль, болезнь
nevastă – невеста
văduvă – вдова
certa – ругаться, ссориться (сердиться, серчать)
plasă – сеть (плести)
croi – кроить
moarte – (с)мерть, мертвый
veselie – веселье
cumpăra – купить, покупать
plăti – платить
pluti – плыть
daltă – долото
sulă – шило
topor – топор
secure – секира (сечь, отсекать)
stâlp – столб
sac – мешок (сак, сачок)
șterge – стирать (стирка)
ceas – час, часы
naște – рожать (нести)
furtună – буря (вертунья, вертеть, лат. и итал. fortuna – везение, судьба – вертунья, веретено, вертеть)
vârtej – водоворот, воронка, вихрь (вертеть)
poveste – история, рассказ (повесть, повествование)
străin – чужак, иноземец, пришелец (сторонний, странный, странник, итал. strano, англ. stranger)
competență – компетентность, опытность (с(со)-пытать, испытанный)
nou – нов(ый)
noutãţi – новости, новость
prost – глупец, дурак, тупица (простак)
citi – читать
cititor – читатель
tăcea – молчать (тихо, тише)
veste – весть
voie – воля
poartă – ворота, врата
muta – двигаться (мотаться, метаться, мотать, маята, маятник… мотор – мотает, двигает)
luci – светить (лучи, лучить)
luciu – блеск, сияние (лучи)
topi – таять, плавиться (топить)
grădină – (о)город (ограждать, ограда, городить, англ. garden – сад, огород)
gard – (о)града, (о)граждение
omorî – убить (уморить)
pagube – убыток, ущерб, повреждение (погибнуть, погубить, пагубность)
gata – гото(вый)
cale – дорога (калея)
bogat – богатый
biet – бедный
miez – середина (меж, между, межа)
suna – звонить, звучать (звон, звонко, звончать, звучать, итал. suono – звон, звук)
fiară – (з)верь
șa – се(дло)
obraz – лицо (образ)
gârbov – кривой, изогнутый (горбатый)
staul – стойло
viscozitate – вязкость
trebui – надо, нужно (требовать, потребно, треба)
arde – гореть, пылать (рдеть)
dur – грубый, суровый (дурной)
fura – воро(вать)
presare – давить (прижать, лат. re = нашему ть-ти, англ. press – ПРИЖимать, давить)
“Такой знакомый румынский” – ни чего удивительного – одна языковая группа – индоевропейская.