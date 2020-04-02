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Такой знакомый румынский…

09:11. 2 апреля 2020 106 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Даже не знаю, как лучше сделать: сначала посмотреть видео, а потом в качестве замечательной иллюстрации сказанного в нём ознакомиться со списком румынских слов. Который представляет собой лишь малую часть подобных языковых параллелей, собранных коллегой s_yaroslav.

Или же сделать наоборот: утром – текст, вечером – видео! )

В общем, авторы разные, темы вроде тоже, да только одна фактология усиливает выводы по другой.

В качестве постскриптума: конечно, кто-то вправе предположить, что сначала появились румынский и латинские языки, а уж потом… Вот только ни археология, ни ДНК-генеалогия, ни исследования топонимики Русского Севера и Индии такое предположение совсем не подтверждают.

Сначала – „белые боги, пришедшие с севера”, говорившие, понятное дело, на своём языке, затем – литературный санскрит, а уж потом разная латынь. Ну, а санскрит и русский – здесь, наряду с литовским, фиксируется наибольшая схожесть. Выводы, как говорится, напрашиваются однозначные.





Такой знакомый румынский

eu – я

tu – ты

voi – вы

meu – мой, моё

mea – моя, мой, моё


tău – твой

ca – как

unde – где

de – до

cu – с, со

ăsta – это (исп. esta – это, ЕСтьТО)

tată – тятя

papă – папа

mamă – мама

frate – брат

soră – се(ст)ра

drag – ДОРОГая, ДРАГая (милая, любимая)

dragoste – ДРАГОСТь, ДОРОЖИТь (любовь, любить)

iubire – ЛЮБИТь, любовь (прибавление к славянской основе лат. re = нашему ть-ти)

sta – сто(ять)

ședea – сидеть

pace – покой (англ. peace – мир, покой)

război – война (разбой)

nas – нос

ochi – очи

окь – глаз (око)

gât – г(л)от(ка)

vintre – брюхо, живот (нутрь, внутри, нутро)

nutriție – питание, пища (нутрить, внутрь, нутро)

tendon – жила, сухожилие (тянуть)

venă – вена

deget – палец (тыкать)

mână – рука, ладонь (манить, мять)

braț – рука (брать)

frunte – лоб (пред, перёд)

genunchi – коленный сустав, колено (гнуть, гнётся)

slab – слабый

plug – плуг

ara – пахать (орать, рыть)

zăpadă – снег (спадает, падает)

este – есть, имеется

mătură – метла (переход л-р)

somn – сон

dormi – дремать

bate – бить

vedea – видеть

potrivit – подходящий, годный (потребный)

plâns – плач

pa – до свидания (пока!)

revedere – пересмотреть, свидеться (пеРЕ-ВИДЕТь, лат re = нашему ть-ти))

bea – пи(ть)

jale – печаль, горе (жаль, жалость)

viață – бытие

lipie – лепёшка

ploaie – дождь (плевать, поливать)

gardă – стража, охрана (городить, ограждать, огораживать)

da – да, дать, дарить

nu – не, нет

rob – раб

grăsime – жир, сало, масло (грязь, англ. greasy – непристойный, грязный, сальный, жирный, скользкий), сальные шутки, т.е. грязные, непристойные

prieten – друг, приятель (приятель, приятен, приять-при(Н)ять, англ. frie(N)d, нем. freu(N)d)

prietenos – приятный

taină – тайна

secret – сокрытие

boală – боль, болезнь

nevastă – невеста

văduvă – вдова

certa – ругаться, ссориться (сердиться, серчать)

plasă – сеть (плести)

croi – кроить

moarte – (с)мерть, мертвый

veselie – веселье

cumpăra – купить, покупать

plăti – платить

pluti – плыть

daltă – долото

sulă – шило

topor – топор

secure – секира (сечь, отсекать)

stâlp – столб

sac – мешок (сак, сачок)

șterge – стирать (стирка)

ceas – час, часы

naște – рожать (нести)

furtună – буря (вертунья, вертеть, лат. и итал. fortuna – везение, судьба – вертунья, веретено, вертеть)

vârtej – водоворот, воронка, вихрь (вертеть)

poveste – история, рассказ (повесть, повествование)

străin – чужак, иноземец, пришелец (сторонний, странный, странник, итал. strano, англ. stranger)

competență – компетентность, опытность (с(со)-пытать, испытанный)

nou – нов(ый)

noutãţi – новости, новость

prost – глупец, дурак, тупица (простак)

citi – читать

cititor – читатель

tăcea – молчать (тихо, тише)

veste – весть

voie – воля

poartă – ворота, врата

muta – двигаться (мотаться, метаться, мотать, маята, маятник… мотор – мотает, двигает)

luci – светить (лучи, лучить)

luciu – блеск, сияние (лучи)

topi – таять, плавиться (топить)

grădină – (о)город (ограждать, ограда, городить, англ. garden – сад, огород)

gard – (о)града, (о)граждение

omorî – убить (уморить)

pagube – убыток, ущерб, повреждение (погибнуть, погубить, пагубность)

gata – гото(вый)

cale – дорога (калея)

bogat – богатый

biet – бедный

miez – середина (меж, между, межа)

suna – звонить, звучать (звон, звонко, звончать, звучать, итал. suono – звон, звук)

fiară – (з)верь

șa – се(дло)

obraz – лицо (образ)

gârbov – кривой, изогнутый (горбатый)

staul – стойло

viscozitate – вязкость

trebui – надо, нужно (требовать, потребно, треба)

arde – гореть, пылать (рдеть)

dur – грубый, суровый (дурной)

fura – воро(вать)

presare – давить (прижать, лат. re = нашему ть-ти, англ. press – ПРИЖимать, давить)




Источник: https://ss69100.livejournal.com/4955315.html

Метки: империя, италия, румыния, русский, этимология, язык

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