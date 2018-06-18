Новости Украины и Новороссии 18 июня 2018

«Что с них возьмёшь — они же шумеры…» — эту шутку об украинцах в последнее время мы слышим всё чаще. Google при запросе «украинцы шумеры» выдаёт более четырёхсот тысяч (!) ответов. И пусть не все они посвящены «родству» с одной из древнейших цивилизаций, но иронический образ современной Украины и украинцев, выводящих свои корни из Месопотамии, прочно прописался в умах.

При этом бытует мнение, что «шумерская родословная» присутствует в школьных учебниках. Возможно, кого-то мои слова разочаруют, но это не так.

А вместе с тем учебные пособия по истории Украины заслуживают самого пристального внимания: без них трудно понять, что происходило с этой бывшей советской республикой после 1991 года и как там мог появиться существующий ныне политический режим.



Учебник истории Украины для 5 класса

Возьмём учебник для 5 класса. Называется он «Історія України. (Вступ до історії)», выпущен в Киеве издательством «Генеза» в 2013 году, то есть ещё до переворота, при президенте Януковиче, когда ведомством просвещения руководил Дмитрий Табачник.

Приказом министерства образования и науки, молодёжи и спорта № 10 от 04.01.2013 г. эта была книга рекомендована в качестве учебного пособия и служит в таком качестве до сих пор.

Автор учебника — Юрий Власов. На сайте Института педагогики Академии педагогических наук Украины его рекомендуют как кандидата наук, доцента, автора более ста публикаций.

И какие знания сей учёный муж вкладывает в детские головы? Первым делом он знакомит детей с Михаилом Грушевским, которого аттестует «отцом украинской истории».

Можно называть Грушевского фальсификатором, отмечать его крайнюю тенденциозность, но, как по мне, более всего красноречив такой факт: во время гитлеровской оккупации в школах Краматорска в качестве учебного пособия рекомендовалась именно «Иллюстрированная история Украины» Грушевского.



Пятиклассников знакомят не только с «украинским Геродотом» Грушевским (второй справа в заднем ряду), но и с его роднёй

Однако вернёмся к учебнику Власова. Когда школьников познакомят с «отцом истории», им поведают об археологии, музеях и архивах, но это уже во вторую очередь: ведь главная задача — растить не поколение образованных людей, а украинских «патриотов».

И это поколение растят уже не одно десятилетие. Поэтому, например, в учебнике детям и предлагается упражнение: «Умеете ли вы хорошо рисовать трезубец?»

Затем автор пособия постепенно добирается до одного из главных вопросов — о происхождении названия «Украина». На 47-й странице читаем, что «Русь» предшествовала названию «Украина» для обозначения территории, населённой «украинцами-русичами», а само название происходит от слова «країна», что значит «родной край», «страна», «земля».

Серьёзные ученые (например, ушедший недавно из жизни лингвист Андрей Зализняк) всегда утверждали, что «Украина» — это от «окраины». Однако в независимой стране считать себя порубежьем, то есть маргиналами на разломе двух цивилизаций, не желают, и поэтому детям-пятиклассникам скармливают измышления Грушевского («Украина-Русь», «украинцы-русичи» и т. п.).

Открываем сочинение господина Власова на 52-й странице и выясняем, что Богдан Хмельницкий заключил с московским царём, оказывается, «военный договор». Это о 1654 годе. Заглянем теперь в источник и читаем:

«Обрадовася вельми с пожалования великого и милости неисчетной Твоего Царского Величества, которую нам изволил Твое Царское Величество показать, много челом бьем Тебе, Государю нашему, Твоему Царскому Величеству, служити прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки».

Очевидно, что перед нами не «военный договор», а прошение о принятии в подданство, пятиклассников же цинично обманывают.

Кроме фальсификаций автор учебника занимается ещё и подтасовками. На 85-й странице он пишет, что в XIX веке украинского государства не существовало, эти земли принадлежали Российской и Австрийской империям, но уже на 93-й сообщается, что в конце столетия на Украине появились первые железные дороги: Перемышль — Львов и Одесса — Балта.

И ни слова о том, что эти железные дороги появились не «на Украине», а в таких государствах, как Австро-Венгрия и Россия.

В том же абзаце говорится об электрическом трамвае, который запустили в Киеве в 1892 г. Киевляне всегда гордились тем, что это был первый электротрамвай во всей Российской империи. Однако в учебнике данный факт опущен — учебник создаёт миф об отдельной от России Украине.



Первый электрический трамвай в России был запущен в Киеве, но детям об этом знать не положено

Столь же бесцеремонно Власов обращается и с другими фактами. На 118-й странице он сообщает, что в результате восстания Хмельницкого возникла Украинская казацкая держава и называет её то Войском Запорожским, то Гетманщиной.

Затем читателей информируют, что просуществовала она более 100 лет, а в 1760–1780 годах Гетманщина попала под власть царизма и была ликвидирована. Снова ложь. Гетманщина независимой державой никогда не была и опять-таки являлась частью России.

Автор учебника передёргивает и тогда, когда речь заходит о революции 1917 года. Школьникам сообщается о создании Центральной рады, провозглашении Украинской народной республики (УНР) и её войне с большевиками. Откроем III универсал Центральной рады, где сказано:

«Народ украинский и все народы Украины! Тяжелое и трудное время пришло на землю Российской Республики… Народ Украинский! Ты, вместе с братскими народами Украины, поставил нас беречь права, добытые борьбой, создавать порядок и строить всю жизнь на нашей земле.

И мы, Украинская Центральная Рада, твоей волей, во имя созидания порядка в нашей стране, во имя спасения всей России, оповещаем: Отныне Украина становится Украинской Народной Республикой. Не отделяясь от республики Российской и сохраняя единство ее, мы твердо встаем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся Республика Российская стала федерацией равных и свободных народов [выделено нами. — С.П.]…»

Есть ли в учебнике для пятиклассников хоть слово о федерации и спасении России? Нет!

Перейдём к Великой Отечественной войне. Сейчас на Украине её как бы отменили (декоммунизация, понимаешь) и говорят только о Второй мировой, однако в учебнике Власова термин «Великая Отечественная» ещё присутствует, хотя с оговоркой: «известна под названием» (147-я страница). Намёк на то, что ни Великой, ни Отечественной эта война для народа Украины не была.

А через несколько страниц заходит речь о сопротивлении гитлеровским оккупантам, и в один ряд с советскими партизанами ставится УПА. Правда, ей ещё пока не приписаны лавры освободительницы Украины, но с «революціей гідності» придёт и это.

Ещё хлеще в пособии по истории Украины расправляются с послевоенным периодом: его просто нет, вместо 1945–1991 годов в учебнике дыра. После параграфа, посвящённого войне, Власов переходит к независимой Украине.

И тут — одна перемога за другой: введение гривны, спорт, освоение космоса (имеется в виду полёт Леонида Кадынюка на американском шаттле «Колумбия»), народный хор имени Григория Веревки…



Полёт Леонида Кадынюка преподносят как одно из главных достижений независимой Украины

Окончив пятый класс, украинские школьники будут знать, что их стране более тысячи лет, что целый век существовала независимая Гетманщина, что потом возникла УНР, а с гитлеровцами воевала УПА*. К реальной истории это никакого отношения не имеет. Однако вся эта белиберда останется в детских головах.

В шестом, седьмом и последующих классах извращённое представление о прошлом Украины будут закреплять и бетонировать.

И когда сегодня мы видим осатанелую молодежь, орущую «Слава нації! Смерть ворогам!», то это одно из прямых последствий появления подобных учебников истории.

Отравленные детские души — первый шаг к формированию «другого народа». И постсоветская Украина сделала много таких шагов — никто не препятствовал.

Сергей Павленко

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* запрещенная в России экстремистская группировка