Выжить в карантине коронавируса, стать сильнее и победить!
Приглашение на открытый вебинар Алексея Орлова 4 апреля 2020 года “Выжить в карантине коронавируса, стать сильнее и победить”!
Участие в вебинаре безоплатное, однако, если у Вас есть желание поддержать “Народное славянское радио”, то сделать это можно по совести и возможности по реквизитам указанным на странице http://slavradio.org/charity.html
Трансляция вебинара
https://youtu.be/mBb8OpVq0oE
На вебинаре мы всесторонне рассмотрим темы:
1. Вирус «под микроскопом». Что это такое? От куда он взялся?
2. Что может быть после окончания эпидемии?
3. Как сохранить здоровье во все времена?
4. Как быть и что делать в карантине?
5. Как жить дальше? Как исправить ситуацию, не допустить повторений и не позволить планам паразитов осуществиться?
Быть ДОБРУ!
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