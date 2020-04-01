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Выжить в карантине коронавируса, стать сильнее и победить!

16:03. 1 апреля 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Приглашение на открытый вебинар Алексея Орлова 4 апреля 2020 года “Выжить в карантине коронавируса, стать сильнее и победить”!

Участие в вебинаре безоплатное, однако, если у Вас есть желание поддержать “Народное славянское радио”, то сделать это можно по совести и возможности по реквизитам указанным на странице http://slavradio.org/charity.html

Трансляция вебинара
https://youtu.be/mBb8OpVq0oE

На вебинаре мы всесторонне рассмотрим темы:
1. Вирус «под микроскопом». Что это такое? От куда он взялся?
2. Что может быть после окончания эпидемии?
3. Как сохранить здоровье во все времена?
4. Как быть и что делать в карантине?
5. Как жить дальше? Как исправить ситуацию, не допустить повторений и не позволить планам паразитов осуществиться?

Быть ДОБРУ!

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ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
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ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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http://slavradio.org
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Сделаем вместе Мир лучше!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=96rZ70F_ve8

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