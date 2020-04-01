Приглашение на открытый вебинар Алексея Орлова 4 апреля 2020 года “Выжить в карантине коронавируса, стать сильнее и победить”!



Участие в вебинаре безоплатное, однако, если у Вас есть желание поддержать “Народное славянское радио”, то сделать это можно по совести и возможности по реквизитам указанным на странице http://slavradio.org/charity.html



Трансляция вебинара

https://youtu.be/mBb8OpVq0oE



На вебинаре мы всесторонне рассмотрим темы:

1. Вирус «под микроскопом». Что это такое? От куда он взялся?

2. Что может быть после окончания эпидемии?

3. Как сохранить здоровье во все времена?

4. Как быть и что делать в карантине?

5. Как жить дальше? Как исправить ситуацию, не допустить повторений и не позволить планам паразитов осуществиться?



Быть ДОБРУ!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=96rZ70F_ve8