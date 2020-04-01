Всемирная атака

Мнение крупнейшего российского вирусолога, специалиста с мировым именем, члена-корреспондента АМН, эксперта ВОЗ по гриппу с 1989 г. академика Дмитрия Львова:

Массовые страхи вокруг коронавируса, безусловно, грандиозно раздуты. Если посмотреть на ситуацию в целом, в глобальном плане – человечеству абсолютно ничего не грозит. На деле опасна вовсе не новая болезнь. В тысячи раз опаснее паника и её производные. Но ещё опаснее неподготовленность.

– НИКАКОЙ это не «смертельный вирус» и никакая не трагедия! Это всегда было, есть и будет. Контагиозность, то есть возможность заражать, передаваясь от человека к человеку, у нового коронавируса гораздо ниже, чем при гриппе. Поэтому процесс распространения эпидемии идёт, но достаточно вяло. В КНР коронавирусом заразились менее 100 тысяч человек, а там живёт 1, 5 миллиарда. За то же время обычным гриппом в том же Китае заразились многие миллионы, если не десятки миллионов. В нашей стране прямо сейчас циркулируют три вида вируса гриппа. Кроме того, множество сезонных вирусов. Тоже эпидемии, но никто не впадает в панику. Причём вирусы распространяются в основном зимой, потому что в этот сезон происходит перестройка организма – снижение его устойчивости к инфекциям. Кроме того, именно в зимнее время наблюдается повышенная концентрация людей в помещениях.

Конечно, к таким эпидемиям нужно быть готовым. Для этого нужна прежде всего хорошая диагностика. Она сейчас есть благодаря совершенно изумительной работе наших коллег, китайских вирусологов. Они очень быстро выделили вирус, провели анализ его генетической структуры и выложили всё это в общем международном генобанке. Наши вирусологи, отличные ребята, которых хорошо знаю, сделали на основе этого отличные тест-системы и уже снабдили ими наш Роспотребнадзор. Как будет развиваться эпидемия, спрогнозировать трудно. Тем не менее я думаю, скоро эпидемия закончится.

7 МАРТА пришла тревожная новость: Индия, крупнейший в мире производитель лекарств-заменителей, остановила экспорт 26 основных препаратов, включая парацетамол, противовирусные и антибиотики. Это сделано поневоле, как оказалось, 70% фармсубстанций, то есть ингредиентов для этих лекарств, Индия получает из КНР. С февраля поставки оборвались, запасов хватит максимум на три месяца.

Россию вроде бы проблема затронуть почти не должна, поскольку доля каких бы то ни было индийских лекарств, по официальной статистике, в нашей стране всего 3%. Вообще, по официальным данным, импорта в аптеках год от года всё меньше. Минпромторг на пару с Минздравом не устают радовать такой цифрой: в 2019 г. доля российских препаратов в аптеках достигла 62%, если считать в упаковках. Между прочим, всего в прошлом году в РФ продали 5, 13 млрд упаковок лекарств на 1, 021 трлн рублей. Эта самая крупная статья трат населения после продуктов питания.

Увы, это не значит, что мы легко обойдёмся без импорта. К несчастью, всё ровно наоборот. Это результат многолетней политики правительства Дм. Медведева, по факту оставившего РФ без собственной полноценной фармпромышленности. На деле радужные официальные цифры по огромной доле российских лекарств – чистое очковтирательство, которым чиновники маскируют ужасающую реальность.

Во-первых, если считать не в упаковках, а в деньгах, доля отечественных препаратов сразу падает до 31%. То есть каждые два из трёх потраченных на лекарства рублей уходят за рубеж. По факту даже за 10 лет доля российских лекарств выросла незначительно, в упаковках – даже упала. В 2010 г. у них было 63% упаковок, 24% – в деньгах. Выходит, денежный рост шёл за счёт подорожания отечественных препаратов.

Во-вторых, российский рынок лекарств давно и прочно поделили западные корпорации-монстры. В списке 10 крупнейших поставщиков, которым достаются все сливки с продаж, одна-единственная российская компания! Все остальные – германские, североамериканские, французские и швейцарские.

В-третьих, что самое тревожное, на деле настоящих, на 100% российских лекарств толком нет вообще. Потому что лекарства делают из субстанций. Тех самых, с диким дефицитом которых сейчас столкнулась индийская фармацевтика. Так вот, по состоянию на 2019 г., как ни печально, 89% субстанций, из которых выпускают российские препараты, – импортного происхождения. Если взглянуть, откуда они приходят в РФ, волосы встанут дыбом. Потому что в пересчёте на вес 57% импорта субстанций в нашу страну идёт из Китая, 12% – из Индии. Ещё 15% приходится на Австрию, Францию и Германию, вместе взятые.

Так было не всегда. «СССР выпускал для себя и поставлял фармсубстанции в Индию, страны Восточной Европы, Азию. Когда он распался, нас полностью вытеснил Китай. Отечественным производителям повально пришлось закрыться», – объясняют эксперты. В результате сейчас Россия завозит ни много ни мало 770 наименований лекарственных компонентов, в общей сложности по 14, 5 тыс. т в год. Надо ли говорить, чем грозит такая катастрофическая ситуация? Кстати, печальная история уже была в 2018 г., когда КНР, крупнейший в мире производитель субстанций, отдал приоритет поставкам в США и ЕС, нашу страну решили снабжать по остаточному принципу. В РФ тогда разразился временный дефицит фармкомпонентов, отечественные лекарства заметно взлетели в цене.

«Список настоящих российских производителей фармсубстанций очень ограничен. Их крайне мало, это «Бион», «Активный компонент», «Полисинтез», СКТБ «Технолог», – объясняют эксперты. Даже крупнейший «Активный компонент», предприятие площадью 3, 5 тыс. кв. м, хотя загружено на 100%, выпускает только 60 т в год. В результате весь российский выпуск инсулина, парацетамола и даже ацетилсалициловой кислоты (аспирин) основан на привозных компонентах!

Последний шанс

Теперь о самой горячей теме – вакцинах. По факту единственном верном средстве от коронавируса, способном остановить эпидемию очень быстро. Представим, такое средство появится завтра. Вот только его ещё нужно выпустить в количестве 146 млн доз, на всё население, и оперативно привить каждого.

Начнём с того, что с вакцинами в РФ, с одной стороны, всё куда лучше, чем с лекарствами. Как объясняют эксперты, из 23 видов вакцин, которые входят в национальный ежегодный календарь прививок, 18 производятся в России. Наша страна выпускает 5% всех вакцин в мире. Другое дело, что с их качеством в РФ традиционно беда. Два года назад фармотрасль потряс локальный скандал, после того как глава департамента контроля качества лекарственных средств Минздрава Е. Максимкина открытым текстом заявила: «С каждым годом показатели качества российских вакцин становятся хуже». Между прочим, деньги на кону огромные, только на вакцинацию против полиомиелита правительство ежегодно выделяет Минздраву 1, 2 млрд рублей. В целом рынок вакцин в РФ целиком и полностью зависит от государства, на него приходится 72% всех закупок. В 2019 г. только на прививки по национальному календарю государство потратило почти 19 млрд рублей.

Вскоре на ту же тему выступил председатель Национального общества промышленной медицины А. Яковлев. «Вакцины, которые Минздрав закупает и предлагает населению бесплатно, за счёт налогов, не соответствуют стандартам ВОЗ. Количество антигенов, то есть белков, на которые, собственно, и вырабатывается иммунитет, в этих вакцинах в три раза меньше, чем в рекомендуемой рецептуре, используемой во всём мире», – заявил эксперт.

Низкое содержание антигена в вакцинах позволяет сильно экономить на производстве, и это далеко не все трюки. А. Яковлев привёл в пример российскую вакцину якобы против гриппа, в которую в качестве средства стимуляции иммунного ответа был добавлен полиоксидоний. То есть вещество, запатентованное в 1990‑е гг. в качестве лечения против глистов. Мягко говоря, эффективность подобной вакцины очень сомнительна, нигде в мире не применяется подобный состав для вакцинации сезонного гриппа. Простыми словами, некоторые российские производители вакцин повально халтурят, надзора за ними мало, толку от их препаратов, в сущности, никакого. Проблема давно известна в профессиональном сообществе. Сейчас настало самое подходящее время наконец навести порядок.

Вторая тема – российские антибиотики. Возможно, для многих станет откровением, что 25 лет подряд, вплоть до февраля 2018 г., в России вообще не было отечественных антибиотиков! Только недавно в Мордовии на предприятии «Биохимик» запустили линию полного цикла по выпуску этих препаратов. В планах выпуск 20 видов антибиотиков, но это только к 2022 году. Пока в РФ продаётся по 180 млн упаковок антибиотиков в год, примерно на 32 млрд руб., 95% из них на деле импортные.

Что в итоге? Будем надеяться, мировая паника вскоре пойдёт на спад. Уже сейчас видно, что в КНР эпидемия утихает. Главное, не упустить момент, когда все успокоятся после того, как до большинства дойдёт, что страхи были невероятно раздуты. Ситуация даёт отличный повод не просто присмотреться к тому, что творится в РФ в области фармацевтики. Коль скоро клюнул жареный петух эпидемии, это даёт шанс наконец исправить ужасающие перекосы, поставить на ноги нормальное собственное производство. Этим шансом обязательно надо воспользоваться.

Источник: https://argumenti.ru/economics/2020/03/655480