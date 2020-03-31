Конституция предателей 93-го года
Конституция предателей 1993-го года.
Ведамир (Кирилл Запорожец) и Алексей Орлов.
Что волнует сегодня многих, то в чём мы живём, что намного шире политики – это наша конституция.
Сегодня речь пойдёт о том, как рождалась Конституция РФ образца 1993 года.
Является ли она действующей или это только проект?
Кто и что в неё заложил?
Мы не занимаемся политикой. Политика мелковата для державного воззрения. Однако, нас часто спрашивают о тех вопросах которые касаются нашего уклада жизни и конституции.
Откуда взялась конституция РФ?
Она легитимна?
РФ это фирма ООО?
Конституция 1993 года – это проект или действующий основной закон?
Какие в ней есть слабые места?
И вообще, что с ней нам делать?
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