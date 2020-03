Глобальный коронавирус — удачный повод к созданию глобального (мирового) правительства?

Оказывается, на Западе под шумок пандемии «covid-19» уже начали закладывать в мозги сидящих по домам обывателей и такую идею! Мол, коронавирус угрожает всему миру, значит для борьбы с ним человечество должно объединиться, а для этого необходимо создать глобальное (мировое) правительство. Для начала — временное.

Вот что рассказал об этой новости журналист и обозреватель «РИА НОВОСТИ» Иван Данилов в своей статье: «Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство».

«Глобальная эпидемия коронавируса — как и любой глобальный кризис — это не только время рисков, человеческих трагедий, стресса и экономической неопределенности, но ещё и время возможностей, которыми хотели бы немедленно воспользоваться наши западные партнеры. Именно в таком контексте, вероятно, стоит воспринимать смелое заявление экс-премьера Великобритании Гордона Брауна, которое было растиражировано в британских СМИ.

Англоязычный первоисточник: «Gordon Brown has urged world leaders to create a temporary form of global government to tackle the twin medical and economic crises caused by the Covid-19 pandemic...» (Гордон Браун призвал мировых лидеров создать временную форму глобального правительства для борьбы с двойными медицинским и экономическим кризисами, вызванными пандемией Covid-19).

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений. Проблема в том, что решение авторитетного британского политика мало кому понравится.

Гордон Браун на полном серьёзе предлагает ввести на нашей планете глобальное правительство, объясняя это необходимостью борьбы с глобальной эпидемиологической угрозой.

Британская The Guardian разъясняет тезисы экс-премьера Её Величества: «Гордон Браун призвал мировых лидеров создать временную форму глобального правительства для преодоления двойного медицинского и экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Бывший премьер-министр (от партии) лейбористов, который был в центре международных усилий по борьбе с последствиями обвала банков в 2008 году, заявил, что есть необходимость в целевой группе с участием мировых лидеров, экспертов в области здравоохранения и руководителей международных организаций, которая будет иметь исполнительные полномочия по координации ответных мер».

Можно было бы списать это смелое предложение на желание старого политика попиариться, но есть несколько нюансов, которые мешают просто отбросить его в сторону.

Во-первых, предложение господина Брауна активно распространяется в инфополе и вполне может находить даже определённое понимание и поддержку в тех странах, чьи граждане оказались в борьбе с вирусом «один на один», с минимальной или вовсе отсутствующей государственной поддержкой.

Во-вторых, есть подозрение, что идея введения мирового правительства как меры для борьбы с неким глобальным кризисом — это не какое-то новое изобретение конкретного представителя британской элиты, а реактуализация старой идеи, которую в 2008-2009 годах просто не удалось как следует довести до конца, хотя желающие, безусловно, были.

Если это подозрение верно, то становится понятным, почему на медийную сцену с этим «радикальным решением всех проблем» вышел конкретно экс-премьер Великобритании. Британские журналисты вспоминают один эпизод из его биографии, в котором сам Гордон Браун почти стал эдаким «премьер-министром планеты» или как минимум самым влиятельным чиновником всего западного мира: «Во время финансового кризиса Браун убедил других мировых лидеров в необходимости выручить банки, а затем провел встречу G20 в Лондоне, на которой был предложен пакет мер по спасению (банков) за 1,1 триллиона долларов». Видный британский политик, вероятно, хочет повторить 2008-2009 годы, порулить ещё несколькими триллионами долларов, снова накачать банки деньгами налогоплательщиков и спасти глобализацию, которую коронавирус вполне может или убить, или отбросить далеко назад». Источник: https://ria.ru/20200328/1569257083.html

Журналист и обозреватель «РИА НОВОСТИ» Иван Данилов схватил в этой англоязычной новости главное, но истолковал ситуацию немного неверно, в меру своего понимания истории и политического момента.

Очевидно, он просто не знаком с такой книжицей 1903 года издания (переизданной в 1905 году), которая объяснила ещё тогда, в самом начале ХХ века, что глобализация — это задумка «детей диавола», если говорить языком Библии, и это их самая главная цель, во исполнение которой они готовы идти на всё, о чём простые люди даже не могут себе представить.

Эту книжицу россияне читали задолго до того, как случилась Первая мировая война 1914-1918 годов. Тогда, в 1903 году (да и в 1905 году тоже), никто даже в кошмарном сне не мог увидеть, что, спустя 11 лет после издания в России Сергеем Нилусом этой книжицы, весь мир может быть втянут в страшную мировую бойню, причём только из-за убийства в Сербии сербским евреем Гаврилой Принципом двух людей: Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жены герцогини Софии Гогенберг. А в 1917 году в Российской империи с участием большого количества евреев случится государственный переворот, который повлечёт за собой смерть нескольких миллионов граждан России, преимущественно русских.

И вот что было написано в этой книжице, содержащей в себе текст секретных протоколов, составленных тайными претендентами на мировую власть:

«...Мы выступаем на сцене в роли якобы спасителей рабочего от гнета, предлагая ему вступить в ряды наших войск — социалистов, анархистов, коммунистов… С помощью нужды и зависти, и порождённой ими ненависти мы двинем толпы черни и сотрём их руками всех, кто стоит на нашем пути… Народ, слепо верящий печатному слову, питает… слепую ненависть ко всему, что он считает выше себя, не понимая необходимости существования классов и социальных различий…

Толпы черни с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому они, в простоте своего неведения, завидовали с колыбели и чьё имущество они смогут тогда грабить.

"Наших" они не тронут, ибо момент нападения будет нам известен и мы примем меры к ограждению своих… Слово "свобода" ведёт людские общества на борьбу против всякой власти, всякого авторитета, даже против Бога и законов природы. Именно поэтому мы, когда мы установим наше царство, должны будем исключить это слово из жизненного словаря, как принцип животной силы, превращающей толпы черни в кровожадных зверей…

Однако, даже свобода могла бы быть безвредной и найти место в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на основах веры в Бога… Вот почему нам совершенно необходимо подорвать всякую веру, вырвать из народных умов самый принцип Божества и духа, заменив его арифметическим расчётом и материальными потребностями…

Мы противопоставили друг другу личные и национальные интересы народов, религиозную и племенную ненависть, которые мы вырастили на протяжении двадцати веков до гигантских размеров. Благодаря этому ни одно государство не найдёт ни откуда поддержки, подняв руку против нас, ибо каждое из них должно помнить, что всякая стачка против нас невыгодна ему самому.

Мы слишком сильны, нашей властью невозможно пренебрегать. Никакие государства не в состоянии придти ни к какому, даже самому незначительному частному соглашению без нашего тайного участия…

Чтобы забрать в руки общественное мнение, мы должны привести его в состояние полного разброда, дав возможность высказывать со всех сторон столько самых противоречивых мнений в течение столь долгого времени, чтобы народы окончательно потеряли голову в этом лабиринте, придя к заключению, что лучше всего не иметь вообще никакого мнения в политических вопросах, понять которые не дано обществу, ибо их понимают лишь те, кто им управляет. Это — первая тайна.

Вторая, нужная для успеха нашего правления, заключается в следующем: нужно настолько умножить народные слабости пороки и страсти, настолько распылить все установившиеся формы гражданского общежития, чтобы никто не мог в наступившем хаосе найти своего места, и люди, в конечном итоге, перестали бы понимать друг друга…

Всем этим мы так истерзаем народы, что они вынуждены будут передать нам международную власть такого характера, что держа её в руках, мы сможем без всякого насилия постепенно всосать в себя все государственные силы всего мира и создать наше сверх-правительство. На место нынешних правителей мы поставим дьявольское страшилище, которое будет называться сверх-правительственной администрацией. Его руки протянутся во все стороны, как клещи, и его аппарат будет столь колоссальных размеров, что он покорит все нации мира...».

И что мы имеем сегодня, после того, как развязанная в СМИ истерия по поводу распространения по миру коронавируса достигла своего апогея?

Мы имеем исторический факт: «Гордон Браун (74-й премьер-министр Великобритании) призвал мировых лидеров создать временную форму глобального правительства для борьбы с двойными медицинским и экономическим кризисами, вызванными пандемией Covid-19».

У меня как и у читателей в связи с этим, разумеется, возникают вопросы:

1. Этот коронавирус не из лаборатории ли взялся по производству био-оружия? Таких ведь био-лабораторий, работающих на войну, много по миру создано!

2. Книжица, которую опубликовал в 1903 году Сергей Нилус не является ли этакой фальшивкой, бросающей тень на евреев и сионистов?

На первый вопрос чёткого ответа у меня нет, есть только предположения, которые к делу не пришьёшь. Зато по второму вопросу есть некоторая ясность! Есть железобетонное доказательство того, что на планете действительно проживает наряду с людьми некая группа очень могущественных нелюдей, которые при необходимости могут организовывать мировые войны и эпидемии, потому что смерть миллионов людей входит в их планы!

Это доказательство содержится в газете «New York Times» за 24 июня 1941 года, и оно представляет собой слова одного из членов сената США — Гарри Трумена, который очень чётко объяснил тогда простым американцам, для чего их страна будет оказывать военную и гуманитарную помощь Германии и СССР, двум основным противникам во Второй Мировой войне:

И если сегодня под вопли в СМИ о пандемии коронавируса мировые лидеры создадут пусть даже временную форму глобального правительства, можно не сомневаться, что в состав этого Мирового Правительства войдут подобные Гарри Трумэну нелюди. Они ведь давно подводят мир к «осознанию» этой необходимости... Ведь ещё в 1903 году были опубликованы их мысли: «...Всем этим мы так истерзаем народы, что они вынуждены будут передать нам международную власть такого характера, что держа её в руках, мы сможем без всякого насилия постепенно всосать в себя все государственные силы всего мира и создать наше сверх-правительство...».

Ниже лучшая иллюстрация к словам, написанным в книжице 1903 года издания, опубликованной Сергеем Нилусом: «Слово "свобода" ведёт людские общества на борьбу против всякой власти, всякого авторитета, даже против Бога и законов природы...» — газета «SVOBODA ukrainian daily» за 25 июня 1941 года:

Удивительно то, что с 2014 года на Украине опять пропагандируется такое же откровенно ненавистническое отношение к России!

30 марта 2020 г. Мурманск. Антон Благин