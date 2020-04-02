Можно не любить фильмы режиссёра Никиты Михалкова, (среди того, что он выпустил, бесспорно, есть как удачные картины, так и неудачные), но нельзя не уважать патриотизм и политическое видение этого Мыслителя, чья душа болит за Русскую цивилизацию, которой фактически противостоит библейская цивилизация — люди с фамилиями Айзенберг, Амнуэль, Альбац, Гельман, Генис Александр, Гербер, Гозман, Ройзман, Райхельгаух, Рубенштейн, Сванидзе, Шендерович, Ширвиндт... Они не хотят, чтобы россияне имели возможность жить хорошо. Причём все эти известные люди с еврейскими фамилиями сами противопоставили себя обществу, они сами возбуждают к себе неприязнь своими антинародными инициативами!

Никита Михалков: "Мы не можем быть уверенными в том, что с приходом нового человека в Кремль придёт и новый строй. Настолько полярны (диаметрально противоположны) точки зрения противоборствующих (идеологически!) сил, что в любую секунду, если мы не будем за этим следить, мы можем оказаться в совершенно другой стране!..

Мы пытаемся сейчас выйти из-под гнёта той Конституции РФ, которая была создана под таким слоганом при участи этого человека:

У нас при смене Президента есть опасность не просто смены личности, у нас есть опасность смены государственного строя! Кардинальной смены государственного строя. И революционный ген себя не изжил! Вот почему изменённая Конституция должна защитить страну от того, чтобы к власти не могли приходить люди, которые будут ставить чужие интересы выше национальных! И поэтому люди, имеющие двойное-тройное гражданство, вид на жительство не смогут по Конституции в дальнейшем занимать ответственные государственные посты. Это принципиально важно!

И вот почему Валентина Терешкова как раз и выступила с инициативой — дать возможность Президенту Путину баллотироваться дальше, после того, как закончится срок его президентства. Но вы прекрасно понимаете, разве может это крамольное предложение оставить в покое наших рукопожатных людей со светлыми лицами".

Никита Михалков: "Вот что пишет Захар Прилепин:

Надо сказать, что именно эта поправка, которую внесла Валентина Терешкова, когда о ней узнали, увеличила в процентном отношении количество людей, готовых голосовать за поправки в Конституцию РФ на 22%.

Никита Михалков: "Теперь вот подумайте, кто подписал это ПИСЬМО (критикующее саму идею внесения жизненноважных поправок в действующую Конституцию РФ)?

Может вы думаете, что его подписал многотысячный коллектив завода им. Лихачёва? Или рабочие КАМАЗА? Или может быть огромный коллектив строителей крымского моста? Или личный состав крейсера "Москва"? Или, может быть, это учёные-ядерщики? Или это те учёные, которые изобретают гипер-звуковые ракеты? Или может это труженики села, или врачи, учителя, шахтёры? Нет, не они подписали это письмо!

Вернусь к Захару Прилепину. Он пишет: "...и дальше список юристов и примкнувших. Перечисляю только тех, кого знаю сам:

Азар Илья, Айзенберг Михаил, Амнуэль Григорий, Ахеджакова Лия, Альбац Евгения, Архангельский Александр, Архангельский Андрей, Бахнов Леонид, Бильжо Андрей, Быков Дмитрий, Витухновская Алина, Вишневецкая Марина, Гельман Александр, Генис Александр, Гербер Алла, Гозман Леонид, Долин Антон, Кучерская Майя, Лазарева Татьяна, Ларина Ксения, Лекманов Олег, Литвинович Марина, Лобков Павел, Лошак Андрей, Мирзоев Владимир, Монгайт Анна, Павловский Глеб, Парфенов Леонид, Пархоменко Сергей, Прохорова Ирина, Ройзман Евгений, Райхельгаух Иосиф, Рубенштейн Лев, Сванидзе Николай, Синдеева Наталья, Слаповский Алексей, Слоним Маша, Шендерович Виктор, Ширвиндт Михаил, Шихман Ирина, Ясин Евгений... и ещё много других людей в общем одного круга!" (То есть, против поправок в Конституцию России почему сплошь этнические евреи со своим местечковым мировоззрением! Комментарий — А.Б.).

Так что, я очень рекомендую всем своим читателям прослушать и посмотреть выступление Никиты Михалкова от начала и до конца:

Приложение: "Никита Михалков, сам того не ожидая, раскрыл "пятую колонну" на российском телевидении!" (Моя статья за 2015 год, не потерявшая своей актуальности).

И тут ещё этот коронавирус так "удачно" выстрелил... Как раз в то время, когда в мире начался политический передел сфер влияния... Он так удачно возник по времени, что с подачи западных политиков родилась новая тема: "Глобальный коронавирус — удачный повод к созданию глобального (мирового) правительства?"

31 марта 2020 г. Мурманск. Антон Благин