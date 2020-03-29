«Мы — граждане России!» Разве? — жёсткая, но справедливая отповедь Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как в людях просыпается патриотизм в часы бедствий.

«Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни не получала. Со всего мира. И колл-центр, сообщения которого мы в ручную разбираем в ДИПе, помогая коллегам, и звонки от совершенно неизвестных людей с Филиппин, у которых, кроме документов и телефона, нет ничего, и крики матери, что ее дочь в Праге одна… Регионы, уполномоченные, туристы, депутаты, домохозяйки, дальнобойщики…

Но об одном звонке хочу рассказать отдельно.

Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:

— Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.

— А что случилось?

— Как что? Тут коллапс!

— Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?

— Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!

Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х.

Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами „ничего личного, просто бизнес“.

А теперь… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: „Мы — граждане России!“. Разве? „Мы по закону граждане“, — сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.

Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», — написала Захарова на своей странице в соцсети.

«Ха. В десятку. Они ещё всё это время учили нас жизни», — прокомментировала артистка Лариса Гузеева, которая вчера в очень резких выражениях осудила тех соотечественников, которые игнорируют режим самоизоляции.

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