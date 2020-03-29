«Мы — граждане России!» Разве? — жёсткая, но справедливая отповедь Марии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как в людях просыпается патриотизм в часы бедствий.
«Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни не получала. Со всего мира. И колл-центр, сообщения которого мы в ручную разбираем в ДИПе, помогая коллегам, и звонки от совершенно неизвестных людей с Филиппин, у которых, кроме документов и телефона, нет ничего, и крики матери, что ее дочь в Праге одна… Регионы, уполномоченные, туристы, депутаты, домохозяйки, дальнобойщики…
Но об одном звонке хочу рассказать отдельно.
Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:
— Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.
— А что случилось?
— Как что? Тут коллапс!
— Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?
— Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!
Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х.
Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами „ничего личного, просто бизнес“.
А теперь… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: „Мы — граждане России!“. Разве? „Мы по закону граждане“, — сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.
Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», — написала Захарова на своей странице в соцсети.
«Ха. В десятку. Они ещё всё это время учили нас жизни», — прокомментировала артистка Лариса Гузеева, которая вчера в очень резких выражениях осудила тех соотечественников, которые игнорируют режим самоизоляции.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1585484892
Есть деревня Сорокино Нешалинского уезда Красноярского края часы бедствий у многих людей наблюдаются постоянно в этой деревне, никто Захаровой не написал. С патриотизмом у них никак, некуда его применить.
Быть патриотом-приоритет багатых,а бы.дло пускай пашет.А,вот когда чужаки захотят отнять их багатства,тогда бы.длу и надо напомнить о патриотизме.
Аще-то я не увидел ПАТРИОТИЗМ причём? Богатые люди даже ВЫДУМАННЫЕ реши послать в Лондон самолёт и чё? В чём патриотизм?
Зачем мне холодильник когда я не курю.
Вы из первых или вторых, Вами перечисленных?
Я,непосредственно,произвожу материальные ценности-стало быть из вторых.
Как же Вы о себе так?
А,Вы однако,большой специалист-по включению дурака.Аплодирую стоя.)
Цитирую:
…Быть патриотом-приоритет багатых,а бы.дло пускай пашет….
Задаю вопрос:
…Вы из первых или вторых, Вами перечисленных?…
Получаю ответ:
…Я,непосредственно,произвожу материальные ценности-стало быть из вторых….
Пишу в ответ:
…Как же Вы о себе так?…
Читаю ответ:
…А,Вы однако,большой специалист-по включению дурака.Аплодирую стоя.)…
Так в чем я дурак?
Где-же я написал,что вы дурак?Включайте дальше.Только будьте осторожны,а вдруг не сможете вернутся назад.))
…А,Вы однако,большой специалист-по включению дурака…
Амнезия?)
Тупите сегодня?
https://pandoraopen.ru/2020-03-29/my-grazhdane-rossii-razve-zhyostkaya-no-spravedlivaya-otpoved-marii-zaxarovoj/#comment-494491
……А,Вы однако,большой специалист-по включению дурака…
Дурака включают те, к кому это указание на включение относится.
Еще раз – у Вас амнезия?)
Логически…
“…как в людях просыпается патриотизм в часы бедствий.” У кого-то просыпается патриотизм, а у кого-то – тревога за свою недвижимость за границей…
Патриотизм не просыпается-он или есть или его нет.
Это ты захаровой говори – из её “пламенной” речи…
ВАЖНО ДЛЯ РОССИЯН, И ВСЕ ГРАЖДАНЫ РОССИИ !
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
“-Стресс-тест для нового премьера ”
https://www.sovsekretno.ru/articles/stress-test-dlya-novogo-premera/
Автор: Андрей ВЫПОЛЗОВ
23.03.2020
” Недавний визит премьера Михаила Мишустина в Курган совпал с публикацией в нашей газете статьи «Птенцы Чубайса» («Совершенно секретно», № 1/436, январь 2020 года) о системных причинах нищенствующего существования таких богом забытых российских регионов, как Зауралье.
«КРАЛИ ВСЕ»
(ПИШИТЕ ОБ ЕТОМ тов. ПУТИНУ , ПРОШУ ВАС !)
«По всем неписанным бюрократическим канонам, показывать подобное высшему лицу исполнительной власти немыслимо. Как правило, демонстрируют что-то недавно открывшееся, отремонтированное. Короче, старую добрую потемкинскую деревню.
Но, по-видимому, дела в Курганской области таковы, что «как правило» уже не работает.
Идут бои без правил.
Чтобы оценить развал экономики и, как следствие, масштаб упадка, я приведу слова одного сведущего человека из Кургана:
«Ситуация в Курганской области – патовая. Абсолютно пустой, загнанный в долги бюджет, более 50% – дотации, более 80% собственного дохода – это госдолг, который просто „проели“.
За последние 30 лет количество промышленных предприятий сократилось более чем втрое. Выбыло более миллиона гектар пахотных земель.
Падение поголовья крупнорогатого скота – в 10 раз, свиней – в 5.
С 80-х годов прошлого века практически не было капитальных вложений в социальную сферу. Более 750 социальных объектов, построенных сорок и более лет назад хозспособом, сейчас требуют ремонта, причем, одновременно.
70% дорог в области – не в нормативе. Износ основных коммуникаций ЖКХ в Кургане составляет 96%. В большинстве деревень – разоренные хозяйства.
Ферм нет. Они либо неживые стоят, с выбитыми окнами, или просто под фундамент снесены.
Крали все : Свои, чужие, представители криминалитета, трущиеся около власти.
Вы, наверное, слышали про Павла Федулева (одиозный свердловский рейдер, осужденный на 20 лет за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и организацию убийств. – Прим. ред.), про Андрея Вихарева (экс-сенатор от Курганской области, компаньон Федулева, сейчас находится в международном розыске. – Прим. ред.). Только вдумайтесь, какие люди представляли Курганскую область в федеральных органах власти. Сегодняшний сенатор от Зауралья Сергей Лисовский тоже весьма знаменит „коробкой из-под ксерокса с полумиллионом долларов“ (пока готовился этот материал, в прессе вновь заговорили о Лисовском как одном из возможных фигурантов „дела Листьева“. – Прим. ред.).
При чем тут патриотизм?
Статья о продажных, переобувающихся в прыжке.
Их немало ещё будет.
Кот ты не один кто вообще не понимает, что такое патриотизм, вот лучше тебе стих про одного патриота – Встревожен буржуиновский анклав, привет вам с убиенных территорий! В конечном счёте Боря ты не прав и вам соболезнует Анатолий. Куда бы не подался Patriot, в какой бы ни заехал ресторанчик, восточный ветер всюду принесёт с крутых нагорий божий одуванчик.
Вы статью читали?
Где там речь о патриотизме?
Статья как обычно повод, фигню не читаю ибо статья фигня, но тема статьи хорошая – Патриотизм. У Геннадия Честных есть хороший рассказ про это дело. Солдаты сидят в окопе многие ранены через двести метров немцы в окопе сидят, в этот миг появляется косяк журавлей немцы долбят по нему и умирающие журавли падают в наши окопы. Вот чувство что наполняет в этот момент наших солдат и есть патриотизм, а журавлей не одни фашисты долбят, да никто не видит.
То есть увидели заголовок – и сделали вывод?)
Я выводов не искал, а искал повод как и вся неравнодушная братва и вот на эту тему ещё для братвы.
Москва за нами
Оранжевая комби под кустом уснула возле мусорного бака, слой чернозёма мерили шестом, но в согре не измерили однако. В дождь поднимают стены города, за них Москва, хотя Москва за нами. Пригреет солнце, высохнет трава, прильнут к природе земляки славяне. Припалит солнце, кормим комара у кромки обескровленного леса. Нас ждёт приказ – В атаку трактора! А их позыв – Тикайте мерседесы. Так можно до приказа не дожить, забыться при параде и победе, пусть в киноленте крутится мужик с копною сена на велосипеде.
…Я выводов не искал, а искал повод как и вся неравнодушная братва…
О какой именно неравнодушной братве Вы ведете речь?
У меня есть друг Макс Кочетков он со странностями, странноприимный человек селит всяких пилигримов и беседует с ними. И вот жил у него настоящий вор, Макс догадывался, но Макс крут, ну вор и вор он не боялся. А работал Макс тогда в школе милиции препод и вот вызывает его особист этой школы и говорит – что же вы тусуетесь с братвой я наверно на вас настучу. Стучи говорит Макс я настучу что мы вместе тусовались, а они выпивали вместе с этим перцем… Так и тут, ну что ты, Кот, мне предъявишь, если мы с тобой в одном сайте тусуемся.
Это все здорово, но вернемся к сути:
…О какой именно неравнодушной братве Вы ведете речь?…
В свете ЯП?
Кот, достал, вот тебе в свете ЯП. К Максу когда он преподом работал приехали МЧС участники второй чеченской заочники им философию надо было сдавать а у Макса знакомый был препод философии. Макс типа молодой гражданский, офицеры боевые пристали к Максу сделай нам зачет за так, Макс берёт со стола боевой МЧС клинок и мечет в этих фронтовиков, он втыкается рядом. Всё нахаляву они зачёт получать уже не хотят. Макс переплывал Берингов пролив вплавь, я нет, но Телецкое туда сюда без страховки. Братва все те что ставят мне плюсы, последний Хохол , рискни наедь на хохла.
Читай – он там просыпается у неё…
Мария Захарова рассказала, как в людях просыпается патриотизм
——
В чём патриотизм?
До Вас не доходит, что выражение тут в образных кавычках?
Речь о том, что когда “припекло”, некоторые вдруг вспомнили, что у них есть Родина – Россия.
Речь в статье о продажности и шкурности, но никак не о патриотизме.
А в чём шкурность и продажность?
А если кто-то вспомнит о своей деревне и вернётся из Москвы туда он тоже шкура продажная?
Да пожалуй сравнение тут неуместно.
Хотя доля правды есть.
Пока солнышко грело и заграница целовала в ж…у за деньги из России – все было прекрасно, а Россия для подобных – деревня.
Но вот настал момент, и ж..а случилась в самой загранице.
И тут они вспомнили, что есть Россия.
Где то по аналогии с той, что поехала в Москву в универ поступать, но промотала все, и потом вернулась обратно на деревню/в провинцию.
В лучшем случае, иные идут на панель.
Не все и промотали ТАМ.
Всё нормально с деньгами.
И не все в Россию едут.
И в России без денег не лучше чем без денег в Лондоне.
Короче МУТЬ для лохов.
Тут я со многими согласен.
Тем более что это ВСЁ друзья Захаровой.
Киркоровы всякие.
Киркоров вот живёт в Майами а скачет в Кремле.
Чтож Маша его не пригвоздит к позорному столбу?
Я про конкретику случая в статье – Вы в лес.
Что за маневры?)
Какая в статье конкретика?
Кто позвонил и попросил послать в Лондон самолёт?
Маша самолёты посылает?
Чё не понимаешь что это БРЕД?
И чем плох тот кто якобы позвонил и чем от Киркорова отличается?
Или у Маши есть с вой самолёт?
А ну тогда всё понятно ))
Но опять а в чём преступление?
ВСЁ.
Люди живут ГДЕ ХОТЯТ и могут возвращаться или не возвращаться дело добровольное..
Маша НЕ УКАЗ.
Но за денешку наверно сдаёт свой самоль?
Обвиняете Захарову в пустозвонстве?)
А доказательства тому есть в данном случае?)
…Люди живут ГДЕ ХОТЯТ и могут возвращаться или не возвращаться дело добровольное..
Маша НЕ УКАЗ.
Но за денешку наверно сдаёт свой самоль?…
Хотите сказать, возможность продаться за денежку – это норма?)
Ведь если ты покупаешь Родину, так же и она и тебе продается?
Не так ли?
И что ждать от таких людей в будущем?
Быть уверенными в их уверениях служить Родине, находясь на должностном посту?
Или как?
Вы утверждаете что Захарова выпускает в Лондон самолёты и ЕЙ надо звонить незнакомым чтоб улететь?
Или зачем звонили?
Зачем мне утверждать, когда есть статья?
…Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:
— Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.
— А что случилось?
— Как что? Тут коллапс!
— Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?
— Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!
Черным по белому.
Почему звонят? Закрыты границы.
Т.е Захарова провозит чужих деток из Лондона через закрытые границы?
А по поводу кокаина ей не звонят?
Дура.
М-да. Птичка села- спела на ЯПе, коготок- увяз.
В статье не было речи о том, что она или кто то дал добро.
К чему этот цирк?)
За чужую недвижимость за границей…
В тексте Марии нет слов о патриотизме, о патриотизме пишется в оглавление статьи, тот который приводит слова Марии делает такой вывод, для себя или для нас, вопрос отдельный, а слова приведённые в тексте правильные, понятные и к месту.
Ты можешь перечислить честных во власти?
Когда государству чего-то от тебя надо, оно вспоминает слова “Долг” и “Закон”.
Когда тебе чего-то от него надо, оно вспоминает слова “Патриотизм” и “Очередь”.
Если бы такой случай не произошел,то его надо было бы придумать.))
Вообще фигня в ЛондОне вдруг стало хило, фигня, капитализм загнивает особенно в ЛондОне. Есть люди, как Лимонов, например, или Багров, они там на помойке жили, но делали свои дела. Если кто Захаровой звонил, то евреи галимые которые могли честнее сказать – тут поплохело, нам некомфортно, ну ка быстро сделай нам визу в более безопасное место, мы пока там пересидим. Что из такого обращения позицию делать непонятно. Вот Майор, Ренат или Андрюха Захаровой из запинды напишут, что им вилы, это что у них патриотизм проснулся или кончился патриотизм, но не напишут, привыкли и выживать и умирать не надеясь на власть имущих.
Оказывается Захаровой надо звонить чтоб отправить в Лондон частный самолёт?
Ого. Да ладно ))
Чёт не верю ))
Дешёвка. Это ж как надо уже думать про лохов ? Шоб такое впаривать.
Ну работа такая. ВСЕ впаривают. 90% информации ЛОЖЬ и так всегда было и будет
Вечного ничего нет…
Надо было ещё сказать,что хочет вывезти не только сына,но и других,не успевших покинуть этот злобный ЛонДон.Вот тогда бы, была полная картина маслом.А так,недоработка однако…))
А представьте себе похожие перлы для масс дальше. Це жах !)
Я бы даже сказал жахитьтя))
Вот же не верующий!))
Переобуваются в прыжке.
О чем и было сказано ранее.
А зачем в прыжке Кот?
Я вот регулярно переобуваюсь сидя?
Ты зачем прыгаешь чтоб переобуться?
А потому что тут речь о мимикрии элит, а не о том, что Вы и я делаем снимая и одевая обувь.
Ну ты ведь из коммуниста мимикрировал и ничего.
Почему другим нельзя?
Киркорова в Кремль почему пускают а он в Майами живёт.
И наверно ещё и “народный”.
Вот ты не народный а он в Майями народный
У Вас лично какой ценник?)
Честно и беспристрастно ответите?
В смысле ценник?
ВСЕ работают ЗА ДЕНЕШКУ и у каждого свой ценник.
Я Ваш не спрашиваю какой у Вас.
Это вроде как не принято да и мало кто честно ответит.
Да и зачем?
Или Вас интересует ЧТО?
Видимо всех, выше откоментировавшихся задело за живое(свое), замечяния Захаровой, о таких, очень похожих на себя любимых
Виктор-моз. Все дома. Сидят. А у Вас все дома ?
Да! И мне звонить никуда не надо, чтоб приехали и спасли мою задницу в отличии от некоторых, а вы поди тоже об России вспомнили, а тут такое, да от Захаровой.
Возможно.
Но весьма вероятно это условно-рефлекторная реакция на заявление властей.
В “прошитом” Сознании наша власть хорошей быть по определению не может.
Пример “прошивки” – Хараон.
Там пробы о проблемах с психикой ставить негде.
По сути неплохая тема для обсуждения.
А здесь все бездомные собаки лают на Кота.
Не будете ли Вы так любезны перечислить тех “здесь”(ц), кого Вы обозвали “бездомными собаками”(ц) ?
Я так и думал,что Кот домашний и под “крышей” живет.