Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

«Мы — граждане России!» Разве? — жёсткая, но справедливая отповедь Марии Захаровой

15:28. 29 марта 2020 430 просмотров 68 коммент. Опубликовал:
«Мы — граждане России!» Разве? — жёсткая, но справедливая отповедь Марии Захаровой | Русская весна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как в людях просыпается патриотизм в часы бедствий.

«Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни не получала. Со всего мира. И колл-центр, сообщения которого мы в ручную разбираем в ДИПе, помогая коллегам, и звонки от совершенно неизвестных людей с Филиппин, у которых, кроме документов и телефона, нет ничего, и крики матери, что ее дочь в Праге одна… Регионы, уполномоченные, туристы, депутаты, домохозяйки, дальнобойщики…

Но об одном звонке хочу рассказать отдельно.

Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:

— Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.
— А что случилось?
— Как что? Тут коллапс!
— Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?
— Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!

Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х.

Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами „ничего личного, просто бизнес“.

А теперь… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: „Мы — граждане России!“. Разве? „Мы по закону граждане“, — сдувая пыль с российских паспортов объясняют они.

Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу», — написала Захарова на своей странице в соцсети.

«Ха. В десятку. Они ещё всё это время учили нас жизни», — прокомментировала артистка Лариса Гузеева, которая вчера в очень резких выражениях осудила тех соотечественников, которые игнорируют режим самоизоляции.

Читайте также: Российского миллиардера госпитализировали в больницу в Коммунарке

Источник: https://rusvesna.su/news/1585484892

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
... В.Путин: Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации...справедливости и адресности нужно выстроить всю систему социальной помощи. Мы... эффективности и быть жёстко нацелены на получение... ракетном нападении. После развала СССР появились огромные «...
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию — Пресс-служба Президента России
...правду и справедливость. Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России. Благодаря ... трагедия на Украине случилась? Разве нельзя было уладить вопросы, ... космический проекты. Мы уже приняли поправки в законодательство, жёсткие экологические стандарты....
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
...объявили России хоть и негласную, но очень жёсткую войну... реформа» заложила фундамент развала СССР и разделения общества...1400 и Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 ... Милосердием, Справедливостью, и осознанной Ответственностью! Ибо все Мы, - есть...
Для чего миру нужна Россия?
...практически всегда всех граждан России за границей называют... же мы видим? А видим мы множество ...фундамент в виде жёсткой идеологии с ... чтобы система стремительно развилась (1 этап), накопила...делах, когда вопросы справедливости, сохранения рода, помощи...
Директор: «Школу в России удалось сохранить благодаря консерватизму русского учителя»
...в школе настоящих граждан России становится всё ...единственная достойная и справедливая цель жизни ...тогда же мы начали создавать ..., предпрофиль (да разве всё вспомнишь). Попреподавали... «успешность», плюрализм, жёсткий закон, запрещающий «эксплуатировать...
Вспомним, как начинался майдан и очистим Россию от „пятой колонны”
...майдана, то здесь жёсткий отпор сегодня следует ...— развал, превращение в десяток маленьких государств... У России нет... как от рядовых граждан России, так и от...советской историей, которое мы наблюдали в последние ...», не может вести справедливой войны, если в ...

68 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2096 1526
    Игорь 29 марта 2020 в 16:10

    Есть деревня Сорокино Нешалинского уезда Красноярского края часы бедствий у многих людей наблюдаются постоянно в этой деревне, никто Захаровой не написал. С патриотизмом у них никак, некуда его применить.

    Ответить
    2
    • 997 925
      KTИгорь 29 марта 2020 в 16:20

      Быть патриотом-приоритет багатых,а бы.дло пускай пашет.А,вот когда чужаки захотят отнять их багатства,тогда бы.длу и надо напомнить о патриотизме.

      Ответить
         
      • 14803 241
        РусофилKT 29 марта 2020 в 16:26

        Аще-то я не увидел ПАТРИОТИЗМ причём? Богатые люди даже ВЫДУМАННЫЕ реши послать в Лондон самолёт и чё? В чём патриотизм?
        Зачем мне холодильник когда я не курю.

        Ответить
           
      • 12603 6071
        BlackCatKT 29 марта 2020 в 16:30

        Вы из первых или вторых, Вами перечисленных?

        Ответить
        2
      • 28542 24922
        ВячеславKT 29 марта 2020 в 17:28

        “…как в людях просыпается патриотизм в часы бедствий.” У кого-то просыпается патриотизм, а у кого-то – тревога за свою недвижимость за границей…

        Ответить
        1
        • 997 925
          KTВячеслав 29 марта 2020 в 17:40

          Патриотизм не просыпается-он или есть или его нет.

          Ответить
             
        • 1983 1767
          georgi tarabovВячеслав 29 марта 2020 в 17:50

          ВАЖНО ДЛЯ РОССИЯН, И ВСЕ ГРАЖДАНЫ РОССИИ !

          Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА

          “-Стресс-тест для нового премьера ”
          https://www.sovsekretno.ru/articles/stress-test-dlya-novogo-premera/
          Автор: Андрей ВЫПОЛЗОВ
          23.03.2020
          ” Недавний визит премьера Михаила Мишустина в Курган совпал с публикацией в нашей газете статьи «Птенцы Чубайса» («Совершенно секретно», № 1/436, январь 2020 года) о системных причинах нищенствующего существования таких богом забытых российских регионов, как Зауралье.

          «КРАЛИ ВСЕ»

          (ПИШИТЕ ОБ ЕТОМ тов. ПУТИНУ , ПРОШУ ВАС !)

          «По всем неписанным бюрократическим канонам, показывать подобное высшему лицу исполнительной власти немыслимо. Как правило, демонстрируют что-то недавно открывшееся, отремонтированное. Короче, старую добрую потемкинскую деревню.
          Но, по-видимому, дела в Курганской области таковы, что «как правило» уже не работает.
          Идут бои без правил.

          Чтобы оценить развал экономики и, как следствие, масштаб упадка, я приведу слова одного сведущего человека из Кургана:

          «Ситуация в Курганской области – патовая. Абсолютно пустой, загнанный в долги бюджет, более 50% – дотации, более 80% собственного дохода – это госдолг, который просто „проели“.

          За последние 30 лет количество промышленных предприятий сократилось более чем втрое. Выбыло более миллиона гектар пахотных земель.
          Падение поголовья крупнорогатого скота – в 10 раз, свиней – в 5.

          С 80-х годов прошлого века практически не было капитальных вложений в социальную сферу. Более 750 социальных объектов, построенных сорок и более лет назад хозспособом, сейчас требуют ремонта, причем, одновременно.
          70% дорог в области – не в нормативе. Износ основных коммуникаций ЖКХ в Кургане составляет 96%. В большинстве деревень – разоренные хозяйства.
          Ферм нет. Они либо неживые стоят, с выбитыми окнами, или просто под фундамент снесены.
          Крали все : Свои, чужие, представители криминалитета, трущиеся около власти.
          Вы, наверное, слышали про Павла Федулева (одиозный свердловский рейдер, осужденный на 20 лет за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и организацию убийств. – Прим. ред.), про Андрея Вихарева (экс-сенатор от Курганской области, компаньон Федулева, сейчас находится в международном розыске. – Прим. ред.). Только вдумайтесь, какие люди представляли Курганскую область в федеральных органах власти. Сегодняшний сенатор от Зауралья Сергей Лисовский тоже весьма знаменит „коробкой из-под ксерокса с полумиллионом долларов“ (пока готовился этот материал, в прессе вновь заговорили о Лисовском как одном из возможных фигурантов „дела Листьева“. – Прим. ред.).

          Ответить
             
    • 12603 6071
      BlackCatИгорь 29 марта 2020 в 16:31

      При чем тут патриотизм?
      Статья о продажных, переобувающихся в прыжке.
      Их немало ещё будет.

      Ответить
      1
      • 2096 1526
        ИгорьBlackCat 29 марта 2020 в 16:41

        Кот ты не один кто вообще не понимает, что такое патриотизм, вот лучше тебе стих про одного патриота – Встревожен буржуиновский анклав, привет вам с убиенных территорий! В конечном счёте Боря ты не прав и вам соболезнует Анатолий. Куда бы не подался Patriot, в какой бы ни заехал ресторанчик, восточный ветер всюду принесёт с крутых нагорий божий одуванчик.

        Ответить
           
        • 12603 6071
          BlackCatИгорь 29 марта 2020 в 16:42

          Вы статью читали?
          Где там речь о патриотизме?

          Ответить
             
          • 2096 1526
            ИгорьBlackCat 29 марта 2020 в 16:50

            Статья как обычно повод, фигню не читаю ибо статья фигня, но тема статьи хорошая – Патриотизм. У Геннадия Честных есть хороший рассказ про это дело. Солдаты сидят в окопе многие ранены через двести метров немцы в окопе сидят, в этот миг появляется косяк журавлей немцы долбят по нему и умирающие журавли падают в наши окопы. Вот чувство что наполняет в этот момент наших солдат и есть патриотизм, а журавлей не одни фашисты долбят, да никто не видит.

            Ответить
            1
          • 12603 6071
            BlackCatИгорь 29 марта 2020 в 16:54

            То есть увидели заголовок – и сделали вывод?)

            Ответить
               
          • 2096 1526
            ИгорьBlackCat 29 марта 2020 в 17:23

            Я выводов не искал, а искал повод как и вся неравнодушная братва и вот на эту тему ещё для братвы.

            Москва за нами

            Оранжевая комби под кустом уснула возле мусорного бака, слой чернозёма мерили шестом, но в согре не измерили однако. В дождь поднимают стены города, за них Москва, хотя Москва за нами. Пригреет солнце, высохнет трава, прильнут к природе земляки славяне. Припалит солнце, кормим комара у кромки обескровленного леса. Нас ждёт приказ – В атаку трактора! А их позыв – Тикайте мерседесы. Так можно до приказа не дожить, забыться при параде и победе, пусть в киноленте крутится мужик с копною сена на велосипеде.

            Ответить
               
          • 12603 6071
            BlackCatИгорь 29 марта 2020 в 17:25

            …Я выводов не искал, а искал повод как и вся неравнодушная братва…
            О какой именно неравнодушной братве Вы ведете речь?

            Ответить
            1
          • 2096 1526
            ИгорьBlackCat 29 марта 2020 в 17:39

            У меня есть друг Макс Кочетков он со странностями, странноприимный человек селит всяких пилигримов и беседует с ними. И вот жил у него настоящий вор, Макс догадывался, но Макс крут, ну вор и вор он не боялся. А работал Макс тогда в школе милиции препод и вот вызывает его особист этой школы и говорит – что же вы тусуетесь с братвой я наверно на вас настучу. Стучи говорит Макс я настучу что мы вместе тусовались, а они выпивали вместе с этим перцем… Так и тут, ну что ты, Кот, мне предъявишь, если мы с тобой в одном сайте тусуемся.

            Ответить
               
          • 12603 6071
            BlackCatИгорь 29 марта 2020 в 17:42

            Это все здорово, но вернемся к сути:
            …О какой именно неравнодушной братве Вы ведете речь?…
            В свете ЯП?

            Ответить
               
          • 2096 1526
            ИгорьBlackCat 29 марта 2020 в 18:05

            Кот, достал, вот тебе в свете ЯП. К Максу когда он преподом работал приехали МЧС участники второй чеченской заочники им философию надо было сдавать а у Макса знакомый был препод философии. Макс типа молодой гражданский, офицеры боевые пристали к Максу сделай нам зачет за так, Макс берёт со стола боевой МЧС клинок и мечет в этих фронтовиков, он втыкается рядом. Всё нахаляву они зачёт получать уже не хотят. Макс переплывал Берингов пролив вплавь, я нет, но Телецкое туда сюда без страховки. Братва все те что ставят мне плюсы, последний Хохол , рискни наедь на хохла.

            Ответить
               
          • 28542 24922
            ВячеславBlackCat 29 марта 2020 в 17:52

            Читай – он там просыпается у неё…

            Ответить
               
      • 14803 241
        РусофилBlackCat 29 марта 2020 в 16:47

        Мария Захарова рассказала, как в людях просыпается патриотизм
        ——
        В чём патриотизм?

        Ответить
           
        • 12603 6071
          BlackCatРусофил 29 марта 2020 в 16:54

          До Вас не доходит, что выражение тут в образных кавычках?
          Речь о том, что когда “припекло”, некоторые вдруг вспомнили, что у них есть Родина – Россия.
          Речь в статье о продажности и шкурности, но никак не о патриотизме.

          Ответить
          1
          • 14803 241
            РусофилBlackCat 29 марта 2020 в 16:58

            А в чём шкурность и продажность?
            А если кто-то вспомнит о своей деревне и вернётся из Москвы туда он тоже шкура продажная?

            Ответить
               
          • 12603 6071
            BlackCatРусофил 29 марта 2020 в 17:03

            Да пожалуй сравнение тут неуместно.
            Хотя доля правды есть.
            Пока солнышко грело и заграница целовала в ж…у за деньги из России – все было прекрасно, а Россия для подобных – деревня.
            Но вот настал момент, и ж..а случилась в самой загранице.
            И тут они вспомнили, что есть Россия.
            Где то по аналогии с той, что поехала в Москву в универ поступать, но промотала все, и потом вернулась обратно на деревню/в провинцию.
            В лучшем случае, иные идут на панель.

            Ответить
               
          • 14803 241
            РусофилBlackCat 29 марта 2020 в 17:13

            Не все и промотали ТАМ.
            Всё нормально с деньгами.
            И не все в Россию едут.
            И в России без денег не лучше чем без денег в Лондоне.
            Короче МУТЬ для лохов.
            Тут я со многими согласен.
            Тем более что это ВСЁ друзья Захаровой.
            Киркоровы всякие.
            Киркоров вот живёт в Майами а скачет в Кремле.
            Чтож Маша его не пригвоздит к позорному столбу?

            Ответить
               
          • 12603 6071
            BlackCatРусофил 29 марта 2020 в 17:15

            Я про конкретику случая в статье – Вы в лес.
            Что за маневры?)

            Ответить
            1
          • 14803 241
            РусофилBlackCat 29 марта 2020 в 17:25

            Какая в статье конкретика?
            Кто позвонил и попросил послать в Лондон самолёт?
            Маша самолёты посылает?
            Чё не понимаешь что это БРЕД?
            И чем плох тот кто якобы позвонил и чем от Киркорова отличается?
            Или у Маши есть с вой самолёт?
            А ну тогда всё понятно ))
            Но опять а в чём преступление?
            ВСЁ.
            Люди живут ГДЕ ХОТЯТ и могут возвращаться или не возвращаться дело добровольное..
            Маша НЕ УКАЗ.
            Но за денешку наверно сдаёт свой самоль?

            Ответить
               
          • 12603 6071
            BlackCatРусофил 29 марта 2020 в 17:29

            Обвиняете Захарову в пустозвонстве?)
            А доказательства тому есть в данном случае?)
            …Люди живут ГДЕ ХОТЯТ и могут возвращаться или не возвращаться дело добровольное..
            Маша НЕ УКАЗ.
            Но за денешку наверно сдаёт свой самоль?…
            Хотите сказать, возможность продаться за денежку – это норма?)
            Ведь если ты покупаешь Родину, так же и она и тебе продается?
            Не так ли?
            И что ждать от таких людей в будущем?
            Быть уверенными в их уверениях служить Родине, находясь на должностном посту?
            Или как?

            Ответить
               
          • 14803 241
            РусофилBlackCat 29 марта 2020 в 17:32

            Вы утверждаете что Захарова выпускает в Лондон самолёты и ЕЙ надо звонить незнакомым чтоб улететь?
            Или зачем звонили?

            Ответить
               
          • 12603 6071
            BlackCatРусофил 29 марта 2020 в 17:38

            Зачем мне утверждать, когда есть статья?
            …Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:
            — Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.
            — А что случилось?
            — Как что? Тут коллапс!
            — Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?
            — Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!
            Черным по белому.
            Почему звонят? Закрыты границы.

            Ответить
            1
          • 14803 241
            РусофилBlackCat 29 марта 2020 в 17:43

            Т.е Захарова провозит чужих деток из Лондона через закрытые границы?
            А по поводу кокаина ей не звонят?
            Дура.

            Ответить
            1
          • 9695 8929
            жора шаповРусофил 29 марта 2020 в 17:45

            М-да. Птичка села- спела на ЯПе, коготок- увяз.

            Ответить
               
          • 12603 6071
            BlackCatРусофил 29 марта 2020 в 18:13

            В статье не было речи о том, что она или кто то дал добро.
            К чему этот цирк?)

            Ответить
               
        • 28542 24922
          ВячеславРусофил 29 марта 2020 в 17:29

          За чужую недвижимость за границей…

          Ответить
             
        • 419 403
          ВикторРусофил 29 марта 2020 в 18:00

          В тексте Марии нет слов о патриотизме, о патриотизме пишется в оглавление статьи, тот который приводит слова Марии делает такой вывод, для себя или для нас, вопрос отдельный, а слова приведённые в тексте правильные, понятные и к месту.

          Ответить
             
      • 28542 24922
        ВячеславBlackCat 29 марта 2020 в 17:49

        Ты можешь перечислить честных во власти?

        Ответить
           
    • 28542 24922
      ВячеславИгорь 29 марта 2020 в 17:47

      Когда государству чего-то от тебя надо, оно вспоминает слова “Долг” и “Закон”.
      Когда тебе чего-то от него надо, оно вспоминает слова “Патриотизм” и “Очередь”.

      Ответить
      1
  • 997 925
    KT 29 марта 2020 в 16:13

    Если бы такой случай не произошел,то его надо было бы придумать.))

    Ответить
    1
    • 2096 1526
      ИгорьKT 29 марта 2020 в 16:32

      Вообще фигня в ЛондОне вдруг стало хило, фигня, капитализм загнивает особенно в ЛондОне. Есть люди, как Лимонов, например, или Багров, они там на помойке жили, но делали свои дела. Если кто Захаровой звонил, то евреи галимые которые могли честнее сказать – тут поплохело, нам некомфортно, ну ка быстро сделай нам визу в более безопасное место, мы пока там пересидим. Что из такого обращения позицию делать непонятно. Вот Майор, Ренат или Андрюха Захаровой из запинды напишут, что им вилы, это что у них патриотизм проснулся или кончился патриотизм, но не напишут, привыкли и выживать и умирать не надеясь на власть имущих.

      Ответить
      1
  • 14803 241
    Русофил 29 марта 2020 в 16:22

    Оказывается Захаровой надо звонить чтоб отправить в Лондон частный самолёт?
    Ого. Да ладно ))
    Чёт не верю ))

    Ответить
    1
  • 12603 6071
    BlackCat 29 марта 2020 в 16:29

    Переобуваются в прыжке.
    О чем и было сказано ранее.

    Ответить
    2
  • 3517 2469
    чужой 29 марта 2020 в 17:39

    По сути неплохая тема для обсуждения.
    А здесь все бездомные собаки лают на Кота.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)