Для чего миру нужна Россия?

Так вот, а теперь давайте посмотрим уже на всю Землю «с высоты полета птицы» (Лев Гумилёв) и попробуем описать увиденное несколько отвлечённо.

- уже многократно показано и доказано: подавляющее большинство граждан РФ за границей называют себя русскими, независимо от национальности. Также как и практически всегда всех граждан России за границей называют русскими.

Сразу оговорюсь: совершенно осознанно написал «русским», так как, несмотря на самое большое этническое разнообразие, в том числе с значительными религиозными и культурными отличиями, считаю всех граждан РФ русскими по двум причинам:

Бесспорный факт, он же исторический феномен: в мире есть самое большое по территории государство с не самым большим населением, а по удельной плотности жителей на 1 км2 так и вообще находящееся на одном из последних мест. То есть в то время, как некоторые регионы буквально на грани перенаселенности и периодической борьбы за жизненное пространство – огромная территория Земли фактически пустует и отдана на откуп русским.

Что же мы видим? А видим мы множество границ, разделяющих иногда микроскопические государственные образования с населением одного многоквартирного московского дома.



Поднявшись (или опустившись) ещё выше (или ниже), вплоть до прошлых исторических эпох, мы понимаем, что, как минимум, за прошедшее столетие количество границ резко увеличилось ввиду того, что народы Земли вдруг начали не просто осознавать свою национальную принадлежность, но и очерчивать её новыми границами.

За 20-й век количество стран увеличилось с 82 до 261 (включая непризнанные), что говорит о взрывном процессе атомизации и фрагментации, направленном не на сближение, а на разделение людей. Такова главная политическая составляющая мировых процессов, продолжающаяся и в 21 веке, принимая зачастую кровавые и жестокие формы.

Одновременно, примерно в этот же период, мир начал стремительно и во многом насильственно унифицироваться, глобализируясь через экономику, стремясь стереть различия между людьми и преодолевая границы между странами и регионами.

Появились понятия «мировая экономика», «мировая торговля», «мировой ВВП», «глобальное производство», «мировое разделение труда», «мировое потребление», «мировая валюта». Даже «мировая элита» и «мировое правительство», хотя последние циркулируют больше в конспирологическом ключе (но от этого не перестают оставаться реальной целью).

И даже если под мировым правительством считать немногочисленные транснациональные корпорации (ТНК), сути дела это не меняет: их задача выйти за рамки государства альма-матер и через экономико-финансовые инструменты максимально подчинить себе весь мир, сделав всех потребителями своих унифицированных товаров и услуг.

То есть, налицо, на первом этапе, два внешне разнонаправленных процесса, которые, на самом деле, изначально внутренне едины, так как политическая фрагментация является в руках экономических глобалистов банальным и давно известным инструментом «разделяй и властвуй».

Ни плохо, ни хорошо: уже сейчас в любом конце Земли можно сильно не забивать голову «изобретением велосипеда», а просто купить любой завод и производить то, что тебе хочется. Впрочем, можно даже этим не заморачиваться и вообще ничего не производить самому, а покупать всё у других. Был бы источник валюты, например, от туризма, и все товары тебя найдут сами. Очень и очень многие так и делают, и при этом неплохо себя чувствуют.

Конечно, и фрагментация, и глобализация, работая на одну цель (напомню: фрагментация — это инструмент), находятся, судя по всему, в середине пути и один Бог знает, куда они приведут человечество ещё через сотню лет.



Во всяком случае, на мой взгляд, если процесс не обуздать, ничего хорошего нас не ждёт, так как, возвращаясь к целям и инструментам, это, как ни крути, всё-таки разнонаправленные процессы с глубокими внутренними противоречиями, которые на наших глазах начинают нарастать уже спонтанно.

То есть, означенная «середина пути» есть не что иное, как второй этап, когда накопившиеся противоречия традиционно приобретают центробежный характер и когда-то выбранный сценарий глобализации начинает трещать по швам, входя в свой заключительный третий этап — угасание, в процессе которого, как правило, происходит зарождение принципиально нового процесса.

Сказанное, однако, не есть похороны глобализации вообще, а лишь той её формы, которая имеет место быть сейчас. К этому можно добавить следующее: фрагментация, сопровождавшая процесс, привела к гибели практически всех империй, а также к разделу многих других стран, которые империями не были вовсе. В этом же ряду и развал Советского Союза — во многом неизбежный и закономерный процесс.

Здесь следует посмотреть правде в глаза: СССР рухнул не только из-за предательства части элиты, но и из-за того, что в основу был поставлен и абсолютизирован ущербный фундамент в виде жёсткой идеологии с вертикально-интегрированной однопартийной системой, не имевшей сильной оппозиции.

70 лет хватило, чтобы система стремительно развилась (1 этап), накопила противоречия, вошедшие в острую стадию (2 этап) и даже не угасла, а рухнула (3 этап), так как параллельно уже вовсю «бушевала» глобализация, имевшая острый интерес раздробить не только Союз, но и фрагментировать всю Россию, которая к концу 20 века фактически и была на грани развала на несколько частей.

Почему же получилось с СССР и не получилось с Россией?

Дело в том, что как только ослабла центральная власть, тут же поднялись волны жуткого окраинного национализма, остановленные только русскими в границах современной России. Также пошло взрывное восстановление храмов и традиционных религиозных служб, долгое время обитавших фактически в подполье.

Впрочем, кроме этого, были проблемы структурного, системного характера, решить которые нельзя было косметическими мерами. Таким образом, пройдя три этапа, советский проект закономерно уступил место новому процессу, в котором не было места ни большой России, ни многим другим многонациональным государствам, к чему всё и шло к концу 20-го — началу 21-го веков.

Однако Россия, несмотря на жесточайшее давление, выстояла, потому что имела стержень не только сохраниться, но и не позволить развязать братоубийственную войну на всей территории Союза (о причинах этого феномена будет сказано в самом конце Части 2).

Бессмысленно абсолютизировать роль личности и персонифицировать происходящие процессы, также как и полностью отвергать роли конкретных персоналий. Всё имеет место быть.



Главное другое: и проблемы текущего сценария глобализации, вообще, и проблемы мировой экономики, в частности, проблемы лидерства США и проблемы американо-китайских отношений, также как и российско-американских, и прошлые проблемы СССР, а также текущие проблемы современной России — это всё системные, структурные противоречивые процессы, в которых непременным условием выступало насилие, что и погубило, и неизбежно губит все начинания, какими бы благими они ни выглядели.

В мире много кто понимает сказанное (очень много), но из всех понимающих, на сегодняшний день, есть лишь три человека, понимание которых реально важно для будущего цивилизации: это лидеры Китая, США и России.

Только эти три силы участвуют сейчас в демонтаже текущего сценария глобализации и в формировании нового проекта. И чем более искусственным будет новый проект, опирающийся на выдуманные насильственные конструкции, пусть даже фундаментально и подробно научно-проработанные, тем более кратковременным, особенно с учётом ускорения событий, он будет и, возможно, сильно разрушительным будет его скорый демонтаж.



Следовательно, задача состоит в том, чтобы распознать те проекты, которые предлагают миру эти три означенные силы.

Три актуальных проекта

Прежде чем рассмотреть со всех сторон три проекта глобализации, повторю: полностью хоронить глобализацию не просто рано, но и бессмысленно.



Особенно в её производственно-экономическом аспекте. Речь может идти только о текущей парадигме, основанной на накачке спроса дешёвыми кредитами и безжалостной конкуренции по сценарию «Вашингтонского консенсуса», близкого к завершению ввиду исчерпания потенциала, но никак не о глобализации как таковой.

Мир, безусловно, вступил в необратимую стадию глобальных связей, но не через унификацию всего и вся, а с учётом различий между регионами, странами и людьми по религиозным и культурным аспектам, по традициям и видению своего места в прошлом, настоящем и будущем. Может показаться, что фрагментация победила, но это лишь видимость, говорящая о сложности и непредсказуемости процессов, социальных и общественных.

Чтобы исключить хаос, а также насильственное принуждение человечества к новым и заведомо противоречивым идеям, необходимо найти тот прочный фундамент, на который только и стоит опираться при построении максимально стабильного и долговечного будущего, выходящего далеко за горизонт событий. Это необходимое и достаточное условие, в противном случае игра не стоит свеч.

Поэтому посмотрим, какой из проектов в максимальной степени отвечает поставленным условиям, вполне отдавая себе отчёт в том, что, на самом деле, никто из означенных игроков не формулировал своей версии в полном объёме и вряд ли сформулирует, так что, опираться будем на более-менее известные исторические факты прошлого и их проекции в настоящем и будущем.

2.1. Китайский проект

Пожалуй, наиболее значимый проект в рамках видения китайского глобализма проецируется через всем известный мегапроект «Один пояс, один путь». «Один пояс, один путь» в части сухопутного участка (автомагистрали) из Китая в Европу начался достаточно бодро, предполагая грандиозное строительство с участием исключительно китайских подрядчиков, что и было уже год назад осуществлено до границы Казахстан-Россия.

Далее проект предсказуемо споткнулся и понадобился целый год, чтобы в текущем 2019-том строительство продолжилось по территории России, но уже с участием российских подрядчиков, что в первоначальные планы Китая вообще не входило.

Когда дорога дойдёт до границы с Европой (а может и раньше, так как «точка входа» уже известна), то строительство будет вновь, скорее всего, за китайские деньги и, возможно (пока точно неизвестно), вновь силами китайских подрядчиков.

Вообще, все зарубежные проекты Китая — это последовательная реализация глобальной цели максимально своими силами и средствами, а также скупка уже действующих объектов с вложениями в перестройку под свои нужды и дальнейшая их эксплуатация для расширения своего влияния на все «восемь частей света» с прицелом на построение глобального китайского мира, каковая (цель) была и остаётся неизменной со времён первой китайской империи.

2.2. Проект США

Общепризнанно считать США застрельщиком текущего проекта глобализации, в чём есть изрядная доля правды. Однако же правда и в том, что крупнейшая экономика мира, породив первые ТНК, оказалась и главной их жертвой, оставшись без значительной налоговой базы, с минимальным производственным сектором и максимальным наполнением бюджета за счёт финансовых операций (читай спекуляций).



Именно эта реальность и породила лозунги «Америка прежде всего», «Вернём производство в Америку» и тому подоное.

То есть, осознание своего близкого краха благодаря глобализации и офшорным ТНК привело к тому, что США встали на распутье. Или продолжить прежний сценарий и оказаться у разбитого корыта с колоссальной долговой нагрузкой, или, всё-таки, стряхнуть транснационального спрута, провести новую индустриализацию и стать, наконец, рентабельными, с прочными стальными мускулами и вновь диктовать миру свои правила игры под угрозой быстрого жёсткого наказания для непослушных.

В этом, собственно, и заключается новый (старый) проект глобализации по сценарию США: вернуть себе звание главного мирового жандарма, рассматривающего всех остальных только в роли колоний, как это было с «успехом» продемонстрировано в 90-х годах 20-го века и в начале 21-го, и сейчас, несмотря на громкое щёлканье кнутом, имеет лишь бледную тень былого.

Тем не менее, исходя из определённой безвыходности, Америка будет неуклонно стремиться во что бы то ни стало реализовать свой глобальный проект, несмотря на внутреннее и внешнее сопротивление, в том числе, и своих союзников, надобность в которых в таком случае полностью отпадает, что и демонстрируется в отношении Европы.

Союзники союзниками, но своя рубашка ближе к телу. Единственная, кто вряд ли будет в стороне, это Британия, принадлежащая к англосаксонскому миру и к концу года определённо освобождающаяся от обязательств перед ЕС.

Полагаю, что, во-первых, мир уже вряд ли примет американский, откровенно силовой (в отличие от более завуалированного китайского) сценарий глобализации, базирующийся на многовековой склонности англосаксонской ментальности к угнетению и геноциду, а во-вторых, США катастрофически опаздывают, пускаясь во все тяжкие, объявляя санкции всему миру и, тем самым, преждевременно раскрывая свои краплёные карты.

2.3. Русский глобальный проект

Несмотря на поток страшилок, смачно циркулирующий по миру в виде ужасов «русского мира» и фейковых вбросов от, так называемых, «крымских реалий», до замученных в тюремных подвалах Лубянки, Донбасса, Сирии и даже Африки несогласных, следует понять и усвоить главное: мир никогда не знал русского фашизма, каковым сегодня пугают детей малых и впечатлительную молодёжь с неокрепшими мозгами.

Не было такого явления в природе и никогда не будет, ибо склонность к тому напрочь отсутствует в русской ментальности. Это следует выучить всем, а кто по-прежнему сомневается, просто посмотреть на карту и задать себе вопрос: много ли стран в мире просуществовало тысячу лет с таким национально-этническим разнообразием? И почему, и куда они все сгинули, растворившись в исторических скрижалях, тщательно зафиксировавших спонтанный передел границ в угоду национализму?

И здесь я вновь обращаюсь к своему старому тезису: русская ментальность формируется, прежде всего, русским языком, диктующим особое отношение к миру. Если коротко, то в нашем языке есть то, чего нет ни в одном другом языке — это ключевое слово «род», которое посредством корня образует большой и самый необычный куст слов, описывающих весь мир вокруг человека: Род, Роды, Роддом, Родители, Родные, Родственники, Родословная, наРод, приРода, плодоРодие, Родник, наРод, Родчеловеческий, мужской Род, женский Род, средний Род, уРод, поРода, Родина, бог Род и так далее.

То есть, одно слово-корень формирует специфичное отношение ко всему окружающему миру, как к материальному так и к ментальному, как к внешнему так и к внутреннему, как к прошлому и настоящему, так и к будущему, связывая их родственными узами, требующими покровительства и немедленной защиты в случае опасности.

Именно здесь берут истоки особый русский патриотизм, почитание своих предков и неприятие модных западных ценностей, разрушающих родовые связи, а также, одновременно, историческая непрактичность в мировых делах, когда вопросы справедливости, сохранения рода, помощи как родственным народам, так и просто слабым, которым грозит уничтожение, ставятся выше выгоды и издержек.

Другими словами, наш язык формирует жёсткую матрицу, не позволяющую его носителям свалиться в животный нацизм, тотальное угнетение и геноцид, куда периодически сваливаются то одни, то другие, не имеющие таковой базы. Также, как в недавнем прошлом не позволила она свалиться к гражданской войне при развале СССР.

Я отнюдь не собираюсь идеализировать российскую действительность, особенно современную, однако и малевать всё в негативном свете не склонен тем более. Многое из происходящего мне не нравится, особенно и в первую очередь во внутренней политике, но я также хорошо осознаю, куда после разрушительных 90-х годов медленно, но верно движется наша страна и какой пример окружающему миру она готова предложить.

Это проект гармоничного существования всех народов Земли с учётом неограниченного разнообразия традиций, религий, культурных кодов, ментальных особенностей и всего того позитивного исторического опыта и достижений, которыми обладают различные этносы, нации и народы, что способно по закону синергии обогатить всё человечество без ущерба для всех и каждого.

Этот проект не предусматривает ни насилия, ни экономического принуждения, а лишь добровольного присоединения к русскому миру, сколько бы времени на это ни понадобилось. Никаких манн небесных в русском проекте не предусмотрено и не может быть в принципе, ибо жизнь по средствам кардинально отличается от жизни в долг за счёт лёгких кредитов в ежедневной погоне и давках за новым гаджетом, которого ещё ни у кого нет.



Таков русский проект и такова русская цивилизационная миссия на нашей планете, затерявшейся в бескрайних космических просторах вселенной.

Да, наряду с фрагментацией по национальным признакам, в мире идёт спонтанный процесс преодоления границ посредством новых коммуникативных средств и, прежде всего, интернета. Что победит и когда разрешится это глубокое противоречие, никто не ведает, потому как это новая территория, которую человечество только осваивает, методом проб и ошибок выбирая оптимальный путь.

Однако замечу: опыт России — это, в своей максиме, исключительно бесконфликтный и естественный способ совместного существования большого количества этносов, не имеющий аналогов по своему масштабу. Менялись времена и эпохи, на смену им приходили новые технологии и философские учения об идеальном обществе, неизменным же было и остаётся предложение русских для всех народов Земли жить в мире и согласии.

Вывод: никто не знает, да и не имеет значения, сколько времени понадобится человечеству для того, чтобы осознать, что только русский проект на фундаменте уникального тысячелетнего опыта способен положить конец мировым войнам и построить единое гармоничное глобальное пространство, в котором главным законом жизни будет не психология потребителя, а справедливость и благополучие всех, независимо от пропорций черепа, цвета кожи и разреза глаз.



Имеет значение лишь правильный выбор на самом старте нового проекта, чего и всем желаю.

На закономерный вопрос – а как же проект Единой Европы, уже есть такой же закономерный ответ: это крайне неудачный проект, уже вошедший в свою заключительную 3-ю стадию — угасание и демонтаж. И дай Бог, чтобы мирным путём.



Тем более, что Европа, перегруженная своими нарастающими противоречиями, так ничего и не смогла предложить миру стоящего, чтобы на этом выстроить некое подобие глобальной перспективы.



По крайней мере, на данном этапе это так.

Впрочем, как говорится, отрицательный результат — это тоже результат.



Александр Дубровский