Беседы о Буквице. Встреча третья. Обряд именаречения. Часть 1
Обряд именаречения: детский и взрослый статус. Часть 1 – https://youtu.be/z4KLIGAoEZ8
«Авторский проект Станислава Жарова» – http://magic49.pro/
Сайт Студии Имени «АСВЕДАР» – http://imya.pro/
Книги Студии Имени «АСВЕДАР» – http://imya.pro/article/id/?145
УРОКИ Станислава Жарова – http://study.imya.pro/regform.php
Инстаграм – https://www.instagram.com/as_vedar/
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#обряд #буквица #имянаречения #станислав #жаров #андрей #ивашко #беседы #славяне
#Обряд #Имянаречения #СтаниславЖаров #АндрейИвашко #Беседы #Буквица #Славяне