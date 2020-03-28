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Беседы о Буквице. Встреча третья. Обряд именаречения. Часть 1

15:44. 28 марта 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Обряд именаречения: детский и взрослый статус. Часть 1 – https://youtu.be/z4KLIGAoEZ8

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#обряд #буквица #имянаречения #станислав #жаров #андрей #ивашко #беседы #славяне

#Обряд #Имянаречения #СтаниславЖаров #АндрейИвашко #Беседы #Буквица #Славяне

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QekqE_zWtP0

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