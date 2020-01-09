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Древлесловенская буквица и арифметика. Беседы с Иваном Царевичем. Елена Андреева. Выпуск третий

14:28. 9 января 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этой передаче Иван Царевич (Георгий Левшунов) рассказывает, чем арифметика отличается от математики, и почему буквица и арифметика неразделимы.

Ведущая передачи – Елена Андреева

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n_Y4W802e4w

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