Буквица и старинные источники. Беседы с Иваном Царевичем. Выпуск четвертый
Программа «Беседы с Иван Царевичем о древлесловенском языке».
Ведущая передачи – Елена Андреева
Изучить самостоятельно древлесловенский язык – дело не простое и нелёгкое, на первый взгляд. В этой беседе Иван Царевич поделится со слушателями Народного Славянского Радио старинными источниками, которые помогли ему сделать новые открытия и переложить их в свою новую книгу.
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