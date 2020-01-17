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Буквица и старинные источники. Беседы с Иваном Царевичем. Выпуск четвертый

14:20. 17 января 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Программа «Беседы с Иван Царевичем о древлесловенском языке».

Ведущая передачи – Елена Андреева

Изучить самостоятельно древлесловенский язык – дело не простое и нелёгкое, на первый взгляд. В этой беседе Иван Царевич поделится со слушателями Народного Славянского Радио старинными источниками, которые помогли ему сделать новые открытия и переложить их в свою новую книгу.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S2UEl6m2a3Q

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