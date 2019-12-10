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Структура ДревлеСловенского языка. Беседы с Иваном Царевичем. Выпуск 1

13:11. 10 декабря 2019 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Древлесловенский язык.

Елена Андреева и Иван Царевич (Георгий Левшунов)

В этой программе о ДревлеСлавенском языке мы начинаем ряд бесед с Иваном Царевичем о Древлесловенском языке. Вы познакомитесь со структурой языка, узнаете о том, что такое кристально чистая мудрость, и как можно изучать древлесловенский язык.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TjYOhYaTz5g

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