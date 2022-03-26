Как вспомнить буквицу
Беседа с Майей Караваевой на III Конгрессе по Буквице.
Майя Караваева – основательница «Семейной школы буквицы», автор «Сказочной буквицы», не в первый раз стала участницей Конгресса по буквице. Народному Славянскому радио, Майя рассказала о том, что мешает людям вспомнить буквицу и что нужно сделать, чтобы изучение её вошло в привычку.
Подпишитесь на рассылку “Семейной школы Буквицы” присоединяйтесь к Потоку Буквицы https://clck.ru/dXM4G
По вопросу участия в онлайн-курсе “Буквица. Путь Берегини”, пишите Майе Караваевой https://vk.com/maja__k
Семейная школа Буквицы – https://vk.com/shkola_bukvica
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#буквица #славяне
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://t.me/slavyanskoeradio
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.