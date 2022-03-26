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Как вспомнить буквицу

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Беседа с Майей Караваевой на III Конгрессе по Буквице.
Майя Караваева – основательница «Семейной школы буквицы», автор «Сказочной буквицы», не в первый раз стала участницей Конгресса по буквице. Народному Славянскому радио, Майя рассказала о том, что мешает людям вспомнить буквицу и что нужно сделать, чтобы изучение её вошло в привычку.

Подпишитесь на рассылку “Семейной школы Буквицы” присоединяйтесь к Потоку Буквицы https://clck.ru/dXM4G

По вопросу участия в онлайн-курсе “Буквица. Путь Берегини”, пишите Майе Караваевой https://vk.com/maja__k
Семейная школа Буквицы – https://vk.com/shkola_bukvica


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#буквица #славяне
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_zBKa5RyapU
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