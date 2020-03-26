Коронавирус наносит удар по хипстерам

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует бородатым мужчинам бриться, чтобы уберечься от коронавируса. Врачи утверждают, что борода в тысячу раз повышает риск заразиться коронавирусом и другими инфекционными болезнями.

Медики изучили разные варианты растительности на лице и даже составили наглядную таблицу — окладистая борода, которая обрела невероятную популярность в последние несколько лет и стала отличительным признаком хипстеров, однозначно попала в опалу.

По данным портала ScienceAlert, такие рекомендации появились еще в 2017 году — задолго до нынешней пандемии.

Итак, почему же борода несёт опасность? Всё предельно просто: длинные объёмные усы или пышная окладистая борода не позволяют маске плотно прилегать к лицу, а на самих волосах вирус неплохо себя чувствует.

Увидим ли мы в скором времени гладко выбритые лица вчерашних хипстеров с хвостами и бородами и станет ли коронавирус решающим ударом по барбершопам — специальным мужским парикмахерским, где искусно стригут бороды, покажет время.

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