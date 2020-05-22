Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.

Украинские каратели нанесли артиллерийский удар по мирным кварталам нашей Республики.

Сегодня утром боевики 54-й бригады, грубо наплевав на действующее перемирие и возможную эскалацию конфликта, произвели обстрел н. п. Верхнеторецкое из 120-мм минометов, выпустив 15 мин.

В результате разрыва вражеских боеприпасов были полностью разрушены жилой дом по ул. Степной, д. 64, а также хозпостройка по ул. Фабричной, 70.

Кроме этого, по улице Степной поврежден газопровод и линия электропередач. В настоящее время без газо- и электроснабжения остаются более 60 абонентов поселка.

Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены.

По оперативным данным нашей разведки, потери противника составили до трех оккупантов убитыми и четырех ранеными, также уничтожены два миномета.

Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас.

Мы также призываем мировую общественность зафиксировать факт провокации, устроенной украинскими боевиками, которая может привести к эскалации конфликта и не допустить мирного его урегулирования.

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