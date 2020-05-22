Сводки от ополчения Новороссии 22 мая 2020
- 11:02 СРОЧНО: Армия ДНР уничтожает позиции ВСУ.
- 09:20 «Вы серьёзно? Он еле задницу по отделу носил», — луганский военный о «герое Украины», уничтоженном на Донбассе.
- 09:02 «Бандеровцы в российской власти», — военкор о выдаче российского добровольца Казахстану.
- 06:01 Серьёзное обострение на Донбассе: враг наносит удары по ДНР и ЛНР (ФОТО).
- 03:00 Должен был вывезти оружие неонацистам — подробности ликвидации комбата карателей: сводка ЛНР.
СРОЧНО: Армия ДНР уничтожает позиции ВСУ
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Украинские каратели нанесли артиллерийский удар по мирным кварталам нашей Республики.
Сегодня утром боевики 54-й бригады, грубо наплевав на действующее перемирие и возможную эскалацию конфликта, произвели обстрел н. п. Верхнеторецкое из 120-мм минометов, выпустив 15 мин.
В результате разрыва вражеских боеприпасов были полностью разрушены жилой дом по ул. Степной, д. 64, а также хозпостройка по ул. Фабричной, 70.
Кроме этого, по улице Степной поврежден газопровод и линия электропередач. В настоящее время без газо- и электроснабжения остаются более 60 абонентов поселка.
Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены.
По оперативным данным нашей разведки, потери противника составили до трех оккупантов убитыми и четырех ранеными, также уничтожены два миномета.
Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас.
Мы также призываем мировую общественность зафиксировать факт провокации, устроенной украинскими боевиками, которая может привести к эскалации конфликта и не допустить мирного его урегулирования.
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«Вы серьёзно? Он еле задницу по отделу носил», — луганский военный о «герое Украины», уничтоженном на Донбассе
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отреагировал на известие о присвоении звания «герой Украины» командиру карательного спецбатальона «Луганск-1» Сергею Губанову и открытии уголовного дела против военных Республики.
Как сообщала «Русская Весна», вечером 20 мая Губанов подорвался на взрывном устройстве, а славный продолжатель дела Петра Порошенко Владимир Зеленский без промедления присвоил карателю обесценившееся звание посмертно.
«История с комбатом „Луганск-1” получила свое продолжение.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст.258 ч.3 УК Украины (террористический акт). Якобы Губанов во время патрулирования погиб с нашей помощью.
Вы серьёзно?! Этот хряк, еле свою жирную задницу по райотделу носил, постоянно с платочком ходил и пот вытирал, а тут прям патрулировал лично, и ни один километр!
Хочу сказать сразу, что данную картину наблюдал лично, своими глазами, так как неоднократно с ним пересекался по службе (до событий 2014).
Смелость, которую приписал ему Аваков, вообще к нему не применима.
Когда по Луганску начали лететь первые снаряды, вы бы видели перепуганную его морду…
А еще Вова Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины Сергею Губанову. Думаете за его моральные качества?
Нет, Губанов был коррупционер № 1, и умело отстёгивал процент вышестоящему руководству, видимо и Зеленскому что-то перепадало».
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«Бандеровцы в российской власти», — военкор о выдаче российского добровольца Казахстану
Российский военный корреспондент Семён Пегов прокомментировал выдачу Казахстану добровольца войны на Донбассе Евгения Щербака.
«В случае с добровровольцем Щербаком поразителен не столько сам факт депортации. Под неё из-за несовершенства системы может попасть любой иностранный гражданин, воевавший на Донбассе за пророссийское сопротивление — система гребёт всех под одну гребёнку, не разбираясь. В её глазах иностранный доброволец равен любому гасторбайтеру, просрочившему регистрацию.
Но с Щербаком поступили иначе. Его сдали. Осознанно.
По запросу, из которого было понятно и то, чем он занимался на Донбассе, и его дальнейшая судьба. Впрочем, всем было ясно и то, что он русский — и очевидно имеет право не только на политическое убежище, о котором он просил, но и на российский паспорт по упрощенной схеме. Ему отказали во всём и обрекли на тюрьму.
В моих глазах то, что сделали наши чиновники-бандеровцы с молчаливого согласия спецслужб — это госизмена и предательство. Прямая работа в пользу противника.
Считаю необходимым, чтобы соответствующие органы (служба безопасности ФСБ и контрразведка) обязаны заняться расследованием данного инцидента и допросить причастных», — написал он на своей странице в соцсети.
Напомним, Пегов освещал события на Донбассе с 2014 года, пройдя с ополчением путь от Славянска. После гибели Арсена Павлова, с которым был хорошо знаком, написал книгу воспоминаний о первых годах войны «Я и рыжий сепар»
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Серьёзное обострение на Донбассе: враг наносит удары по ДНР и ЛНР (ФОТО)
Военные хроникёры Донбасса Максим Фадеев и Сергей Белоус рассказали о тревожной ситуации на фронтах ДНР и ЛНР.
«Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем… […] Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам» — не краснея заявил в четверг на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Хотя, согласно отчету УВКПЧ ООН, 81% жертв (убитых и раненных) за 2019-й год были зафиксированы международными наблюдателями именно на стороне республик», — пишут военкоры в своём телеграм-канале Realdoc .
«Даже председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богне была вынуждена сакцентировать ответственность на командовании ООС в своем недавнем призыве (8 мая) прекратить огонь и сделать приоритетом безопасность мирных жителей», — напоминают авторы.
«В то же время, ситуация на нескольких участках фронта и в близлежащих поселках серьезно обострилась. И если, например, про Горловку, Александровку, Саханку еще что-то известно из новостей — то эскалация на участках возле Березовского и Голубовского (ЛНР) остается в медийной тени.
Уже более недели Кировск остается без воды, поскольку ВСУ перебили ЛЭП, питающую водонапорную станцию и открывают огонь по ремонтникам, которые безуспешно пытаются её починить. А накануне Дня Победы украинские «рыцари» оригинально «поздравили» последнего ветерана Великой Отечественной в Голубовском, поразив из ПТУР-а (противотанковой ракетой) гражданский ЗИЛ с привезенным ему углем (см. фото), водитель чудом выжил. Сергей Игнатьевич — так звали ветерана — обо всей этой ситуации лишь иронизировал: “тогда службу нес на границе [с Японией], и сейчас оказался посреди войны на границе”».
На самой передовой (в районе вышеупомянутых нас. пунктов ЛНР) ситуация еще более удручающая — по позициям прилетает в сутки от 60 до 200 с лишним снарядов 120мм и 152мм калибра. Но парадоксально иное — ВСУ даже превзошли главнокомандующего и сваливают всю вину на народную милицию с особой хитростью и цинизмом: перед тем как открыть огонь — отправляют жалобу в СЦКК на «нарушение перемирия боевиками».
«Причем этот финт проделывался уже много раз и в ДНР, и в ЛНР — доходило даже до абсурда: снаряд разбивает позицию, тяжело ранит бойца, его эвакуируют (и поэтому ответку не дают — хотя приказ и так есть «не поддаваться на провокации»), а тут ещё и от высшего командования «прилетает» разгромный выговор (с дальнейшими непростыми последствиями) — поскольку начальники поверили украинским представителям в СЦКК!.
И такая необъяснимая доверчивость высшего командования проявлялась неоднократно, что весьма деморализующе влияет на личный состав. Поэтому на передовой у солдат закрепилась верная примета: если в СЦКК поступает жалоба от ВСУ — жди минометного обстрела», — подчёркивают военные корреспонденты.
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Должен был вывезти оружие неонацистам — подробности ликвидации комбата карателей: сводка ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики остаётся напряжённой. Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки каратели ВСУ снова нарушили режим прекращения огня.
На светлодарском направлении боевики 24-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета н. п. Калиновка.
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Украинские оккупанты продолжают использовать мирное население Донбасса как живой щит. Коварные боевики размещают технику в жилых кварталах населенных пунктов, откуда ведут обстрелы территории Республики.
Так, в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ отмечено размещение двух БМП-1 в жилом районе н. п. Станица Луганская.
В зоне ответственности 30-й бригады ВСУ на окраине н. п. Золотое-4 отмечено размещение четырех боевых бронированных машин, также еще одна БМП-2 размещена на блокпосту вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое.
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С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.
Зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 30-й бригады по подавлению каналов навигации БЛА миссии ОБСЕ в районе н. п. Золотое.
На текущей неделе боевики ВСУ ежедневно обстреливали район населённого пункта Березовское с целью срыва ремонтных работ по восстановлению ЛЭП «Михайловка-Коммунарская», повреждённой в результате обстрела с украинской стороны.
Мы призываем международных наблюдателей ОБСЕ прекратить бездействие и принудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня!
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Зона карательной операции была и остаётся источником дохода для украинских оккупантов. С самого начала войны на Донбассе не прекращается поток оружия из подразделений ВСУ в руки националистических формирований и представителей украинской организованной преступности.
Торговля оружием осуществляется под контролем национальной полиции, представители которой получают колоссальные прибыли.
Так, нам стало известно о проведении очередной сделки, которая на этот раз привела к трагическим последствиям.
По данным нашего источника в управлении 93-й бригады ВСУ, командир бригады Брыжинский продал две тысячи патронов калибра 5.45, пятнадцать АК-74, пять РПК и шестнадцать ручных гранат РГД-5 представителям националистической организации УДА. Вывозом оружия и боеприпасов из зоны «ООС» занимался полковник полиции Губанов — командир батальона «Луганск-1».
По дороге за товаром, в район населённого пункта Трёхизбенка, где по приказу Брыжинскоко был организован склад с оружием для продажи, автомобиль Губанова подорвался на мине, установленной боевиками 93-й бригады.
В результате подрыва Губанов погиб, ещё трое доверенных ему офицеров — майор Кисленский, капитан Сотников и старший лейтенант Овдиюк — получили ранения.
Как сообщает источник, подрыв не был случайностью. Брыжинский хотел избавится от ненужного посредника, и отдал приказ заминировать территорию на маршруте следования группы Губанова.
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В завершение хочется сказать, что части и соединения Народной милиции Луганской Народной Республики находятся в состоянии высшей степени боевой готовности, на полигонах Республики проводится боевое слаживание подразделений.
Мы придерживаемся позиции мирного урегулирования конфликта, но тем не менее готовы дать решительный отпор врагу!
Для нас, как и прежде, главным приоритетом являются жизнь и здоровье наших граждан, в связи с чем медицинские учреждения Республики и медицинские подразделения Народной милиции приведены в готовность в случае необходимости оказать высококвалифицированную медицинскую помощь жертвам украинской агрессии.
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Зеленский не оставляет нам выбора:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=110&v=lW0bye50wEU&feature=emb_title