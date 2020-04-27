Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 апреля 2020

ВАЖНО: Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

Сирийское государственное телевидение сообщает, что расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском. Корреспондент телеканала Al-Ikhbariya отметил, что стрельба велась в воздушном пространстве в окрестностях столицы. Также, по последним данным, это была «израильская агрессия, совершенная из воздушного пространства Ливана». Сирийским ПВО удалось сбить несколько выпущенных ракет. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном. Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Читайте также: Академик спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса

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США экстренно создают новую армию боевиков в Сирии

Положение США на восточном берегу реки Евфрат с каждым днем становится все менее устойчивым. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. Доведенное до отчаянья арабское население практически каждый день устраивает акции протеста против американского военного присутствия. Международное сообщество все чаще обвиняет Вашингтон не в защите народов востока Сирии от террористов, а в оккупации и краже сирийской нефти. Еще одной проблемой становится то, что оккупантами и ворами начинают называть американцев их главные союзники в регионе — курды. Да, купленная курдская администрация хранит верность США, но простой народ уже думает по-другому. Более того, простые курды все больше склоняются к сохранению единой Сирии, но с преференциями для своего народа. Помимо этого, США приходиться оправдываться в необходимости нахождения своего военного контингента на восточном берегу реки Евфрат тем, что там есть угроза возрождения ИГИЛ*. Избиратели уже не верят. И тут возникает еще одна проблема — кто будет охранять сирийскую нефть, которую США уже считают своей? Американская администрация попыталась решить все проблемы разом. Так, по информации «Центра документирования нарушений в Сирии», на американской базе в населенном пункте Шаддади (провинция Хасака) ведут запись местных жителей из числа коренного арабского населения на курсы подготовки новых бандформирований. Подготовка должна продлиться два с половиной месяца. Новобранцев будут обучать на территории военной базы США в сирийской Хасаке «Аш-Шаддади». Жалование новоявленным боевикам американские силы платят крайне щедрое — 350 долларов в месяц. Сообщается, что к настоящему времени удалось набрать порядка 800 человек. Вашингтон работает над тем, чтобы создать своего рода конкурента курдским вооруженным формированиям, оккупировавших с подачи американцев в настоящее время земли к востоку от Евфрата. Причина тому более чем очевидна — курды стали сомневаться в США и стали все больше поглядывать в сторону Дамаска и России. Чтобы создать серьезную конкуренцию курдским вооруженным формированиям, американцы решили набирать новую силу из числа арабского населения восточных районов Сирии. Да, арабы считают США оккупантами, однако они также недолюбливают курдов, что не вполне правильно, так как все злодеяния исходят не от простых людей, а от их продавшихся Вашингтону руководителей. Читайте подробнее: Главная ударная сила Коалиции США готовится войти в состав армии Сирии Проамериканское арабское ополчение, по мнению США, должно стать силой, способной удержать власть Вашингтона в восточных регионах Сирии, в случае выхода курдов из-под контроля. США планируют использовать новую военизированную структуру для защиты «своих» нефтяных месторождений. Принимая во внимание финансовые возможности США и сложность арабо-курдских отношений, план американцев имеет все шансы на успех. Сегодня мы наблюдаем очередной удар в спину своим союзникам со стороны американцев. Вероятнее всего, в рамках выполнения задуманного будет резко сокращаться военная и финансовая помощь курдам со стороны США и, наоборот, последует накачивание оружием и деньгами местных арабов. Как видно, американцы опять пытаются всех купить. Однако здесь есть огромный риск. Все прекрасно понимают, кто такие США и какие у них истинные цели в регионе. Нет никаких гарантий для Вашингтона, что обученные и вооруженные ими боевики попросту не восстанут против американских оккупантов, как это уже сделали многие курды, ощутившие на себе предательство Вашингтона во время наступления турецких войск. Читайте также: Странная помощь в борьбе с к-вирусом: груз из Китая удивил сирийцев (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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О ситуации в Йемене. 27.04.2020

Несмотря на то, что Саудовская Аравия в середине апреля объявила о приостановке боевых действий, война разумеется не прекратилась и продолжилась на разных фронтах.На текущий момент в передышке нуждается именно Саудовская Аравия, так как после поражений в провинции Аль-Джавф (где был потерян административный центр Хазм), а также в Марибе, интервенты фактически утратили оперативную инициативу, которой на части фронтов прочно завладели хуситы. Военные поражения дополнили прочие проблемы Эр-Рияда – часть первоначальной коалиции, которая вторгалась в Йемен 5 лет назад, фактически разбежалась – кол-во иностранных войск и наемников существенно сократилось, а силами собственной армии и хадистов, саудиты явно не справляются, даже несмотря на количественное и техническое превосходство.Кроме того, масштабное использование хуситами баллистических ракет и ударных дронов (особенно после поражения интервентов в битве за Ходейду), а также неспособность саудовской ПВО обеспечить гарантированную защиту ключевых объектов, на практике показала уязвимость самой Саудовской Аравии перед действиями хуситов, которых предполагалось победить еще в 2015-2016-м годах.В результате, война постепенно затягивалась, превращаясь в полноценное болото, в котором Саудовская Аравия увязла полностью. Нынешнее формальное "перемирие" на практике сводится к резкому снижению интенсивности ударов ВВС Саудовской Аравии по городам Йемена и их фокусированию на непосредственной поддержке войск, что приводит к симметричному сокращению ударов баллистических ракет и дронов по Саудовской Аравии и увеличению числа пусков в самом Йемене, где применение баллистических ракет и дронов не прекращается. Например, при проведении операций в Марибе и восточных районах провинции Аль-Джавф, хуситы целенаправленно атаковали баллистическими ракетами стационарные военные базы и полевые лагеря хадистских бригад, чем сопровождали свои наступательные операции. Зачастую, это приводило к дезорганизации войск на целых участках фронта, особенно, когда удавалось накрывать штабы и скопления пехоты. С появлением иранских дронов, которые коррективровали удары, точность и результативность таких атак повысилась.Еще одним важным аспектом стал переход части местных племен на сторону хуситов. После оккупации приграничных провинций, местные племена приняли режим оккупации и по большей части либо сотрудничали с оккупантами, либо придерживались нейтралитета, либо якшались с местными бандами "Аль-Каиды" и ИГИЛ. Неудачи интервентов последних лет, а также захват хуситами оперативной инициативы, изменил эти реалии. Во время операций по взятию Хазма, некоторые местные племена фактически поддержали хуситов, обеспечивая для них проход через их территорию, помощь с логистикой и разведкой на местности. Это привело к тому, что тыл у группировки оборонявшей Хазм полностью развалился и после первых же серьезных ударов легкой пехоты хуситов (поддержанных баллистическими ракетами и дронами), вооруженные саудитами механизированные бригады просто побежали через внезапно ставшую враждебной территорию, бросая горы техники и прочего военного имущества. Это весьма тревожный сигнал для интервентов, так как под вопрос поставлена лояльность населения на оккупированных территориях даже там, где не наблюдается большого влияния "Аль-Каиды" и "ИГИЛ", как это происходят в ряде районов Восточного Йемена.Если смотреть на приграничные провинции, то на границах с саудовскими провинциями Джизан и Асир, хуситы не только ведут достаточно эффективную горную войну, сдерживая превосходящие силы саудитов, но и не стесняются совершать набеги на территорию Саудовской Аравии. Это же происходит в Наджране. В провинции Аль-Джавф хуситы не остановились на Хазме, а теснят саудитов и хадистов в восточных районах провинции (бои идут там в основном за безвестные высоты, полевые лагеря и небольшие поселки), где интервентам периодически приходится отходить еще дальше на восток, где хуситов не было уже 5 лет.В Марибе, саудиты и хадисты ввели в бой дополнительные резервы переброшенные с побережья и с фронта под Таизом, и путем нескольких контратак смогли замедлить попытки хуситов пробиться к административному центру провинции, хотя хуситы и не оставляют эти попытки.В провинции Байда хуситы окружили хадистскую бригаду, заявляется о больших потерях в личном составе у хадистов, включая высокопоставленных офицеров. Здесь ситуация в процессе развития и возможно, мы увидим очередной погром в хорошем смысле этого слова.В районе Таиза продолжается вялая горная война, где фронт уже давно сильно не двигается.Также стабилен фронт в районе Ходейды (через которую хуситы получают основную часть грузов извне, включая иранский "военторг"), хотя боестолкновения периодически идут и тут, но хуситам нет резона форсировать тут события (основные силы у них сейчас брошены на операции в северных и центральных районах страны), а у интервентов нет сил для возобновления штурма Ходейды.В целом, масштабные наступательные операции интервенты сейчас не проводят, в основном пытаясь стабилизировать фронт в Марибе, Байде и Аль-Джавфе. С учетом вложенных в эту войну ресурсов, результат для Эр-Рияда удручающий, в то время как Иран получил идеальную ситуацию с контролируемой войной у границ с Саудовской Аравией, которую можно атаковать руками хуситов и которая несет систематические издержки от этой войны.Кроме того, в оставшейся коалиции интервентов продолжаются внутреннее брожение – подконтрольные эмиратчиками южные сепаратисты, куда входит и сын убитого хуситами Салеха Тарих Салех, снова взяли под контроль часть Адена и прилегающих территорий вдоль южного побережья, на фоне оживления пропаганды о том, что два Йемена должны жить раздельно. ОАЭ проводят тут свою сепаратную политику, пытаясь вычленить из Йемена кусок территории, где будут править их марионетки из Адена, а Сокотра будет аннексирована и включена в состав ОАЭ.В прошлом году этим попыткам помешали усилия Эр-Рияда, который согласился включить в "правительство Хади" ряд лояльных ОАЭ фигур, чтобы прекратить боевые действия между группировками лояльными эмиратчиками и саудитам. Сделка прошла за счет Хади, но в силу полной зависимости последнего от Эр-Рияда, "демократическому президенту Йемена" пришлось принять эти условия.Причина этих противоречий проста – ОАЭ сейчас заняты войной в Ливии (эмиратчики одни из главных спонсоров Хафтара) и интерес к войне в Йемене уже давненько утеряли. В идеале, они хотели бы выйти из войны, прихватив с собой часть Йемена, оставив саудитов разбираться с хуситами. Проблема в том, что Эр-Рияд всячески пытается удержать ОАЭ от выхода из войны, а хуситы уже официально заявили, что будут вести войну до полного освобождения Йемена, включая Южный Йемен, даже если ОАЭ провозгласят его "независимым государством" со столицей в Адене. Соответственно, провозглашение независимости Южного Йемена не решает для ОАЭ проблему нахождения в состоянии войны с хуситами, даже если они будут разыгрывать карту южно-йеменского национализма, чтобы сыграть на старых противоречиях Севера и Юга. Поэтому, наравне с накачкой южных сепаратистов, вялая поддержа оказывается части сил хадистов, чтобы не допустить ситуации, когда фронт посыпется и хуситы пройдут вдоль побережья Красного моря к Адену, поломов все планы ОАЭ.Эр-Рияд уже давно не рассчитывает на военную победу над хуситами и ищет приемлемый способ избавиться от Йеменской язвы. МИД Саудовской Аравии всячески проталкивает концепцию "коалиционного правительства", куда должны войти представители Хади (как про-саудовские, так и про-эмиратские), представители исламской партии "Аль-Исла" (той самой, функционеров которой отстреливали американские наемники на деньги эмиратчиков) и представители хуситов. Фактически, это вариация "плана Трампа" по уходы из Афганистана, где Талибам также предлагается создать "коалиционное правительство" с зависимыми от США структурами, что формально дает возможность США сохранить лицо. Проблема та же самая, что и в Афганистане – там Талибы хотят получить все, здесь хуситы. Поэтому дипломатические пасы из Эр-Рияда в Сане отвергают, требуя полного вывода иностранных войск, без которых у Хади нет ни единого шанса остаться в Йемене.Бомбардировки городов Йемена с целью "принуждения к миру" ни к чему не приводят, так как хуситы в ответ просто бомбят города и инфраструктуру в Саудовской Аравии, а при усилении таких атак на хуситов, всегда есть риск, что хуситы возобновят нападения на танкеры в Красном море или целенаправленные атаки вроде удара по НПЗ Saudi Aramco.Попытка решить дело путем применения голой силы также провалилась. Решающая битва за Ходейду была проиграна, а недавние попытки наступать в Наджране или подготовить наступление на Сану, завершились целым рядом чудовищных военных катастроф, по которым можно в военных академиях учить курсантов, как не надо воевать. Кадры захвата штаба, откуда планировалось начать наступление на столицу Йемена, были весьма красноречивы.В итоге, по всем направлениях Эр-Рияд зашел в тупик. Был еще запасной план – договориться с Ираном. И его также пытались задействовать. Через Ирак и ОМАН, в Иран передавались кулуарные предложения по деэскалации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. И Иран проявил заинтересованность. Представители МБС встречались не только с Муктадой Ас-Садром в Ираке (как с точки зрения налаживания контактов с ираксими шиитами, так и с точки зрения попыток вбить клин между Ас-Садром и Ираном), но и передавали послания в Тегеран для высшего руководства Ирана (использовался для этого, в числе прочих, и бывший премьер-министр Ирака Аль-Малики). И что главное – аятоллы этим вопросом поручили заниматься Сулеймани. И как мы знаем из заявлений бывшего премьер-министра Ирака, Сулеймани прилетел в Ирак, чтобы обсудить с ним вопросы деэскалации с саудитами. Именно перед этими переговорами Сулеймани и был убит, чем закрыл для Эр-Рияда это окно. Нельзя исключать, что США сделали это сознательно, чтобы не допустить развала анти-иранского фронта, даже ценой ослабления своих позиций в Ираке.В итоге, объявив в апреле "перемирие", Саудовская Аравия продолжает нести тяготы чрезмерно затратной войны, которая уже не имеет позитивных целей и на системной основе ослабляет королевство. Неудачи на фронтах, проблемы с защитой собственных городов и инфраструктуры, разброд и шатание в лагере союзников по коалиции, катастрофически испорченный имидж главного инициатора войны – все это ставит Эр-Рияд в крайне непростую ситуацию, когда попытки выйти из войны сохранив лицо наталкиваются на целый ряд объективных проблем, на которые еще наслаиваются проблемы с коронавирусом и ситуацией на рынке нефти.Для Ирана ситуация в Йемене достаточно проста – пока продолжается гибридная война с Саудовской Аравией, Тегерану выгодно, чтобы Йеменая язва продолжала истощать Саудовскую Аравию. Хуситы уже практически трансформировались в йеменский аналог "Хезбаллы", который на долгие годы обеспечит Ирану возможности досаждать Эр-Рияду, а также гарантируют высокий уровень иранского влияния в Йемене безотносительно того, полностью хуситы будут контролировать Йемен или же только его часть.План Сулеймани по Йемену в целом работает и Ирану нет смысла что-то в нем менять. Разумеется, Иран мог бы снизить накал своего участия в Йеменской войне, если бы Саудовская Аравия в рамках деэскалации пошла на уступки по Сирии и Ираку, но после убийства Сулеймани, вероятность такой сделки не очень высока. При текущем ходе событий, Ирану важно лишь сохранять возможность поставок вооружений в Йемен, для чего критически важно удерживать Ходейду. Пока хуситы справляются с этой задачей, стратегия Ирана будет работать – этой помощи не хватает, чтобы хуситы силой изгнали интеревентов из Йемена, но вполне достаточно, чтобы Саудовская Аравия несла огромные издержки при продолжении войны.По мере ослабления коалиции интервентов, хуситы, которые находились в стратегической обороне 4 года, смогли перехватить оперативную инициативу и провести ряд масштабных операций, нанеся болезненные поражения хадистам и саудитам. Это также наглядный маркер того, что иранская стратегия приносит результат. Поэтому при реализации инерционного сценария, ситуация для Саудовской Аравии и их марионеток в Йемене будет ухудшаться и мы увидим еще немало зажигательных роликов с канала Yemen Wrath.

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В Иране от коронавируса за сутки умерло наименьшее количество больных за 1,5 месяца

В Иране число зараженных коронавирусом достигло 90 841 человек. За сутки заражение выявили у 1 153 человек. А количество летальных исходов в стране достигло минимума за 1,5 месяца — за день умерли 60 человек. Об этом говорят данные сайта Worldometers. По статистике сайта в Иране по состоянию на вечер воскресенья, 26 апреля, 90,481 зарегистрированных случаев заражения. Из них 1,153 зарегистрировали за один день. Всего в стране умерли 5,710 человек, за последние сутки от коронавируса скончались 60 пациентов — это минимум за 1,5 месяца эпидемии. От коронавируса вылечились 69,657 человек, 15,114 еще болеют. Из них 3,079 находятся в тяжелом состоянии Читайте также: В Южной Корее рассказали о состоянии Ким Чен Ына

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