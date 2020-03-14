Сводки от ополчения Новороссии 14 марта 2020
- 10:34 Экстренное заявление Армии ДНР по ситуации в Горловке.
- 09:31 ВАЖНО: Ночной обстрел Горловки, среди раненых ребёнок (ФОТО).
- 04:00 Донбасс помнит! Тридцать безоружных героев против армии карателей (ВИДЕО).
- 00:00 «Ампутация и контуженные» — в Киев доставили раненых карателей (ФОТО).
Экстренное заявление Армии ДНР по ситуации в Горловке
В редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.
Украинская сторона не прекращает попытки дестабилизировать обстановку на Донбассе, провоцируя подразделения НМ на обострение обстановки.
Сегодня ночью в 1:35 боевики 58 бригады по приказу военного преступника Кащенко обстреляли поселок шахта им. Гагарина из 122-мм артиллерии, выпустив по населенному пункту 10 снарядов.
В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка. Без электричества остались более 1000 абонентов, котельные № 13,14 и 15 обесточены. Экстренными службами проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
По уточненным данным, в результате обстрела района шахта им. Гагарина г. Горловка из 122-мм артиллерии, ранения получили три мирных жителя: мужчина 1952 года рождения, женщина 1959 года рождения, а также четырнадцатилетний подросток.
Пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2 г. Горловка, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Цинизм украинских боевиков перешел все границы. Непрекращающийся геноцид мирного населения Донбасса не должен оставаться незамеченным международными наблюдателями и мировой общественностью. В связи с этим призываем лидеров западных стран оказать влияние на руководство Украины по прекращению преступных действий в отношении Республики, а командование ВСУ обуздать своих подчиненных для которых убийство мирных жителей стало нормой.
Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Кащенко.
Призываем международных наблюдателей повлиять на преступные действия киевских карателей, для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.
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ВАЖНО: Ночной обстрел Горловки, среди раненых ребёнок (ФОТО)
Минувшей ночью многострадальная Горловка пережила ещё один массированный обстрел со стороны украинских карателей.
Подробности произошедшего «Русской Весне» рассказал мэр города Иван Приходько.
«Примерно в час ночи начался обстрел Курганки и шахты Изотова. Было зафиксировано порядка 15 прилетов. ГРЭС Никитовский р-н пос. Курганка, остановка котельных № 13,14,15 без э/энергии.
Ранения получили три человека: Михаил и Валентина Б., проживающие на ул. Батюка, 34 (оба 1959 г.р.). У мужчины зафиксировано осколочное непроникающее ранение лба, у женщины — осколочные ранения грудной клетки и левого локтевого сустава. Оба пострадавших госпитализированы.
Также ранение получил ученик 7 класса 42-й школы Александр Н. (2006 г.р.). У подростка осколочное непроникающее ранение волосистой части головы.
Повреждения получили три дома по ул. Батюка: 32, 34, 36.
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Донбасс помнит! Тридцать безоружных героев против армии карателей (ВИДЕО)
В пятницу, 13 марта, по традиции, в преддверии профессионального праздника — Дня работников сферы услуг и жилищно-коммунального хозяйства — у мемориальной доски памяти погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей коммунальников состоялся траурный митинг.
Подробности «Русской Весне» рассказали в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.
В мероприятии приняли участие представители Минстроя ДНР, администрации города Донецка, тепло- и водоснабжающих коммунальных предприятий, профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг ДНР, а также родственники и коллеги погибших коммунальников.
«В этот день мы отдаем дань безмерного уважения и памяти тем, кто ценой собственной жизни обеспечивал уют и тепло всем жителям Республики. Они погибли как настоящие герои, не покидая свой пост и исполняя профессиональные обязанности. Благодаря мужеству, стойкости, активной и ответственной гражданской позиции коммунальников наши сограждане получали свет, газ, воду, тепло…
Их имена навсегда вписаны в историю Донецкой Народной Республики. А наш святой долг — хранить память о таких Героях», — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.
Министр отметил, что за время боевых действий в Донецкой Народной Республике на своих рабочих местах погибли и получили ранения свыше 30 сотрудников коммунальных предприятий, не считая тех, кто пострадал в нерабочее время.
В завершении мероприятия присутствующие почтили память героев-коммунальников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу памяти погибших.
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«Ампутация и контуженные» — в Киев доставили раненых карателей (ФОТО)
В Киев привезли очередную партию раненных на Донбассе оккупантов. Об этом сообщила «волонтер» Наталья Юсупова.
«В Киев привезли раненых, сегодня мы в госпитале встречали новый борт. Тяжёлых в реанимацию, остальных по палатам», — написала она на своей странице в соцсети.
«Пулевые, осколочные ранения, ампутация и контуженные», — уточнила Юсупова.
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