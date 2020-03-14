Сводки от ополчения Новороссии 14 марта 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.

Украинская сторона не прекращает попытки дестабилизировать обстановку на Донбассе, провоцируя подразделения НМ на обострение обстановки.

Сегодня ночью в 1:35 боевики 58 бригады по приказу военного преступника Кащенко обстреляли поселок шахта им. Гагарина из 122-мм артиллерии, выпустив по населенному пункту 10 снарядов.

В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка. Без электричества остались более 1000 абонентов, котельные № 13,14 и 15 обесточены. Экстренными службами проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

По уточненным данным, в результате обстрела района шахта им. Гагарина г. Горловка из 122-мм артиллерии, ранения получили три мирных жителя: мужчина 1952 года рождения, женщина 1959 года рождения, а также четырнадцатилетний подросток.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу № 2 г. Горловка, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Цинизм украинских боевиков перешел все границы. Непрекращающийся геноцид мирного населения Донбасса не должен оставаться незамеченным международными наблюдателями и мировой общественностью. В связи с этим призываем лидеров западных стран оказать влияние на руководство Украины по прекращению преступных действий в отношении Республики, а командование ВСУ обуздать своих подчиненных для которых убийство мирных жителей стало нормой.

Материалы по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Кащенко.

Призываем международных наблюдателей повлиять на преступные действия киевских карателей, для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.

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