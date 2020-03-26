Геннадий Зюганов держит в КПРФ преступников и мошенников

От «коммунистической» в партии КПРФ ровным счётом ничего не осталось. Однопартийцы Геннадия Зюганова и сам главный коммунист отстаивают интересы бизнесменов и жадно набивают свои карманы деньгами. Одним из типичных представителей КПРФ являлся депутат и олигарх из Алтайского края Александр Мастинин, осужденный за присвоение и растрату на шесть лет. В Алтайском крае он прославился как самый богатый депутат, а также как преступник и мошенник.

Мастинин начал свою политическую карьеру в 2006 году, когда победил на выборах в барнаульскую Гордуму. Через 2 года, в 2008 г., будучи председателем «Алтайского краевого общественного комитета по защите прав и свобод граждан», он баллотируется в АКЗС (алтайское Заксобрание).

На новом посту Мастинин сразу же проявил себя, но не выдающимися достижениями, а попаданием в криминальную хронику. Депутата ЗакСа обвинили в избиении и угрозах убийством своей бывшей помощнице Елене Чекаловой. Летом того же года в отношении Мастинина возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека».

Уголовное дело практически никак не сказалось на карьере депутата. Он остался на своём посту и продолжил обогащаться за счёт своего положения и незаконного бизнеса. Так, с 2011 по 2015 гг. Мастинин «заработал» 168 млн рублей и обзавёлся дорогостоящей недвижимостью и элитными автомобилями. При этом среди имущества у Мастинина числилась квартира в Великобритании площадью 130 кв. м.

Беззаботная жизнь у депутата закончилась, когда Следственный комитет заинтересовался бизнес-проектом Мастинина - управляющей компанией «Родной Барнаул». Понимая, что его ждёт, депутат алтайского ЗакСа собрал чемоданы и подался в бегство за бугор. Как оказалось, его управляющая компания собрала с жильцов двух сотен домов плату за пользование услугами ЖКХ, но перечислять средства ресурсоснабжающим организациям не стала. В итоге Мастинина обвинили в растрате 12 млн рублей и объявили в международный розыск. Спустя два года, в 2015 г, его задержали с поддельными документами на имя Валерия Грача. В итоге скандальный депутат был приговорён к 6 годам колонии общего режима.

Из подобных персонажей состоит вся партия Геннадия Зюганова, да и у самого лидера коммунистов рыльце в пушку. Речи о защите интересов рабочего класса – это типичная показуха.