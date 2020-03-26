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Что будет после коронавируса?

21:12. 26 марта 2020 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Всемирная пандемия: форс-мажор или флешмоб? Как работает психология масс под влиянием СМИ? Как мировая экономика реагирует на коронавирус? Что такое ЧайнаАмерика? В чём заключается восточная хитрость? Как надорвалась ФРС? Что такое "технологическое варварство"? Для чего навязываются нездоровые образы поведения? Какое отношение надо вырабатывать к событиям в мире? В чём особенности менталитета итальянцев, испанцев и японцев? Будут ли в новом мире блок-чейн технологии занимать главное место в экономике? В чём смысл жизни современного человека?

Источник: https://youtu.be/NDjojYoDMHY

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