- После коронавируса США уже не сверхдержава? Интервью с А.И. Фурсовым

Да, США – это самая богатая страна мира. В ней накоплены огромные богатства. Но это и страна, где огромная часть населения живет в бедности и не имеет даже медицинской страховки.

Кстати, стоит говорить о двойной эпидемии: есть вирусная и есть психическая наведённая эпидемия. Так вот, эта двойная эпидемия предъявила миру очень важную сторону Соединённых Штатов.

– Я думаю, что если и подтолкнёт, то на первых порах не очень сильно.

– Андрей Ильич, эпидемия коронавируса очень сильно подкосила репутацию США. На данный момент уже больше 100 тысяч погибших в самой сильной и богатой стране. И это не финальная цифра. Положение США, как мирового лидера, и до коронакризиса было очень шатким. Не подтолкнёт ли провал в борьбе с эпидемией Соединённые Штаты к окончательному падению?

Сложившуюся ситуацию мы обсудили с историком и обществоведом, директором Центра русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета Андреем Ильичём Фурсовым.

Но кризис системы здравоохранения США (более 100 тысяч погибших на конец мая 2020 года) показал со всей очевидностью: Соединённые Штаты не могут спасти даже самих себя.

Соединённые Штаты последние десятилетия считались безусловным мировым лидером. Кто-то считал их мировым жандармом, другие видели в них всемирного «Героя», который спасает мир от катаклизмов.

Эпидемия коронавируса ударила не только по людям . Некоторые страны напрямую пострадали от пандемии. Не только в плане огромного количества погибших людей. Но и в плане всемирного уважения.



Когда нам показывали дешёвые сколоченные деревянные гробы, которые вывозили на какой-то остров неподалёку от Нью-Йорка, чтобы похоронить там, то это как раз были бомжи. Причем, в основном, негритянского и латиноамериканского происхождения.

То есть Соединённые Штаты – это такая чёрно-белая штука. Причем «чёрно-белая» – в прямом смысле: в них есть очень богатый мир и есть огромная масса населения, которая живёт в бедноте и нищете. Другое дело, что у многих в России и в мире мнение о США складывается по продукции Голливуда. А там людей из «другой Америки» много не увидишь.

Эпидемия выявила реальное лицо Америки. И оно оказалось неприглядным: беднота и нищета.

Ещё один штрих. Обратите внимание: в Европе преступность подскочила, особенно в таких городах, как Париж и Лондон. Но в Штатах она подскочила в значительно большей степени.

Впрочем, такие прецеденты уже были. Когда в начале 70-х годов произошёл знаменитый блэкаут в Нью-Йорке, и три дня не было света, город, по сути, был разграблен. Поэтому, повторю: то, что произошло, вскрыло реальное лицо Америки.

– Получается, что США и внутри себя уже не очень хорошо контроль удерживают?

– Они уже лет 50 не очень хорошо удерживают. Другое дело, что они постепенно «едут с ярмарки Истории». В середине 40-х годов продукт США составлял 50% мирового продукта. А в середине 70-х уже 22-25%.

Соединённые Штаты, как и весь капиталистический мир, от кризиса, который должен был шарахнуть в 1992-93 годах, спасло разрушение социалистического лагеря. Они нас грабили очень активно.

Очень показательно, что последние три года президентства Клинтона в США впервые за 30 лет был профицит бюджета. Это за счёт разграбления социалистического лагеря и, в первую очередь, России. Сейчас пришла пора платить по счетам.

Коронавирус просто стал катализатором этого процесса.

– А не могут ли США на таком фоне пойти на какие-то экстраординарные по опасности шаги? Чтобы удержать своё лидерство.

– Здесь мы вступаем в зону очень шатких предположений.

Но проблема заключается вот в чем: Соединённые Штаты сегодня впервые после времён Гражданской войны находятся в столь расколотом состоянии. Напряжение этого раскола обусловлено тем, что очень высоки ставки.

По сути дела, сейчас именно в США решается, по какому пути пойдёт мир в ближайшие 10-15-20 лет.

Если побеждает Трамп, это один вариант. Если побеждает Байден – другой.

Но ещё важнее, что в случае победы Трампа на так называемых «неолибералах» можно будет поставить большой жирный крест. Это не означает, что у людей типа Трампа проблем в будущем не будет. Но он будет продолжать находится «в игре». Как говорил Конфуций: «кто отпрыгнул дальше всех, будет прыгать ещё раз».

А у этих ребят-либералов на такое шансов не будет.

Поэтому практически во всех крупных странах (я имею в виду США, Китай и Россию) идёт раскол внутри элиты. Те, кого не совсем правильно называют «либералы», они дают «последний и решительный бой».

Если они проигрывают, они вылетают из Истории.

По-видимому, они постараются взять реванш там, где самое слабое звено: в России.

Я согласен с Михаилом Делягиным, который увидел в действиях целого ряда наших «чрезвычайщиков» (в особенности – в Москве) попытку обозлить население и создать условия для такого «Майдана».

Но попытка эта провалилась. Понятно, что для либералов сейчас «последний парад наступает». Я думаю, они проиграют окончательно и везде. Но, по-видимому, они постараются «хлопнуть дверью».

– А у них нет ресурса «хлопнуть» так, чтобы где-нибудь, образно говоря, «выросли ядерные грибы»?

– Вы знаете, я думаю, это очень опасная вещь. Потому что за такие дела, вне зависимости от того, либерал ты или нет, в мировой элите очень жёстко наказывают.

Обратите внимание, коронавирус выполнил функцию, которую обычно выполняет мировая война. Последние лет пять-семь все говорили, что на носу мировая война, которая решит все проблемы.

Но никто не рискнул начать мировую войну. Потому что очень высоки ставки, а того, кто проиграет (вне зависимости от того, кто начнёт), отведут куда-то типа Нюрнберга.

Поэтому насчёт «хлопнуть дверью» в виде ядерного взрыва – это маловероятно. А вот устроить что-то в плане массовых волнений – это запросто.

Вы посмотрите, что сейчас в Гонконге происходит. Это же понятно, откуда ветер дует.

То, что сейчас режим так называемой «самоизоляции» (а по сути – домашнего ареста) в Москве и Московской области смягчается, это отыгрыш назад. Поначалу создавалось совершенно другое впечатление.

Потому что народ был раздражён. И самим фактом «депривации», и пониманием того, что будет плохо в экономическом плане.

Осенью будет очень опасная ситуация. Я думаю (может быть я ошибаюсь), но те, кто «раскачивают лодку» и в Китае, и в России, у них осталось очень мало времени. Только до выборов Трампа. Если Трамп побеждает – всё будет «поздно пить Боржоми, печень развалилась».

Дмитрий Белёв



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