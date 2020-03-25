В.В. Путин выступает с обращением к гражданам России
17:29. 25 марта 2020 267 просмотров 12 коммент. Опубликовал: feedmatic
В связи с коронавирусом.
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Есть вещи, которые нельзя хотеть и которые нельзя поэтому организовать по требованию, по приказу. Приведу простой пример: я не могу смеяться по команде. Если кто-то хочет вызвать у меня смех, ему придётся потрудиться и рассказать мне анекдот. Аналогичным образом обстоит дело с любовью и с верой: ими нельзя манипулировать. Это интенциональные феномены, которые возникают тогда, когда высвечивается адекватное им предметное содержание.
Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!
Ты можешь понять по мимике его-он очень встревожен или нет.Два последних пункта -слабовато-процентов по 70% нужно было с них снять.А так, все за счет бюджета или ФНБ?Но это хороший ход,все равно кажется ,что под вирусом что-то более грандиозное.Ты как будто рад.А как все Серые сейчас будут удручены.
Да по мимике просто ПИАРИТСЯ ))
Типа я вот такой хороший забочусь итд.
Не бздите всё будет хорошо.
А всё и на самом деле лучше чем в других местах.
По идее и карантин не нужен
НО
Вынужденный ход чтоб показать что Президент заботится чтоб не выглядело что ВЕЗДЕ о населении заботятся и карантин а в России власти ПЛЮВАТЬ.
По идеи и карантин не нужен НО, но зато повод то какой есть, нагнуть кое-кого, кое куда.
Да не нагибают никого вроде.Подкинули деньжат.
Копейки вообще-то
Имитация выходного хотя ВСЕ будут работать у кого работа есть ))
Короче одна имитация
То-ли ещё будет,повод то есть
ну что Либерман ? вы опоздали.
Вставай, страна огромная, вставай. Это выход в финал.
Зря зерно разрешили. Мы любит тебя, Вовка.
Как здоровье?.
Такая же язвенная заноза как фрукт.
ты опять о Айве?она выхаживает своего мужчину,что ты пристал ,как репей,где твоя беллочка или как там её зовут ,гибискусы принялись?
Вот это дело, и не подкопаешся.