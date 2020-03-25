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В.В. Путин выступает с обращением к гражданам России

17:29. 25 марта 2020 267 просмотров 12 коммент. Опубликовал:
В связи с коронавирусом.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4945949.html

Метки: вирус, народ, Путин, Россия

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