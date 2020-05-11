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Путин выступает с обращением к россиянам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ВИДЕО)

16:08. 11 мая 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Путин выступает с обращением к россиянам — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в условиях продолжающейся в стране эпидемии коронавируса.

Ожидается, что российский лидер объявит о новых мерах поддержки граждан и экономики страны, а также сообщит о том, какой режим будет действовать в РФ с завтрашнего дня.

Напомним, режим нерабочих дней был введён в России с 28 марта и пока действует до сегодняшнего дня, 11 мая.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1589197818

Метки: Новости

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