Освоение Су-57
11:48. 25 марта 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
МО РФ выпустило достаточно большой ролик об освоении Су-57 в различных режимах.
Аннотация:
Летчики Воздушно-космических сил полностью освоили самолеты Су-57 на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок.
В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения.
Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.
Су-57 – истребитель 5 поколения, предназначенный для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет оснащен вооружением, размещаемым во внутрифюзеляжных отсеках, новейшим комплексом бортового оборудования, а также радиопоглощающим покрытием, разработанным с применением технологии малозаметности. В рамках гособоронзаказа в Воздушно-космические силы спланирована поставка 76 самолетов такого типа.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5736127.html