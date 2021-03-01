который (как и другие глобальные катастрофы) закономерно приходит вследствие такой этики от других фрагментов и субъектов Мироздания;

● Эксплуатация в своих интересах Божиего попущения, таким, как оно сложилось в отношении других – следование по этому пути предполагает последовательную деградацию (жнёт там, где не сеял) людей и превращение их в животных, растения, паразитов сначала по ТСП (типу строя психики) при сохранении вещественной человеческой оболочки. Кратко этот вид этики можно назвать:

Знание о попущении Божием как об объективном явлении в жизни общества в целом и каждого из людей позволяет выявить четыре основные вида этики:

● Субъективная оценка границ Божиего попущения и злоумышленное введение, на этой основе, окружающих в область попущения в отношении них с целью своекорыстной эксплуатации их в пределах попущения (так построены их хозяевами все библейские культы, и на этом стоит разноликий сатанизм). Этот вид этики можно назвать:

«Цель оправдываЕт средства».

Известными аналогами этого вида этики являются принципы: «разделяй и властвуй», «метод кнута и пряника», применяющиеся для достижения своекорыстных целей;

● Действия в пределах Божиего попущения с целью пресечения чьих-либо неправедных действий после того, как неправедно действующие уведомлены о сути их неправедности, но упорствуют в своём стремлении, не внемля уведомлениям о том, что им следует жить и действовать иначе.

Кратко такую этику можно назвать:

«Цель оправдываЮт средства».

Эта же этика многими воспринимается как воздаяние Бога при неправедных действиях любых людей, но это вряд ли так на самом деле, такими могут быть действия других неправедных людей или любого фрагмента Мироздания, обрётшего свойства субъекта-управленца.

На этом уровне часть людей забывает о том, что внешним проявлением для других фрагментов Мироздания этих имяреков по отношению к той или иной информации, оглашённой тем или иным образом, является не только согласие с её смыслом, но и взятие управленияxiii теми или иными процессами под свою ответственность, поэтому более точное обозначение этой этики можно выразить так:

«Действуешьxiv или не действуешь, чтобы цели были оправданы средствами»;

● Принципиальный отказ от воздействия на других, не отвечающих нормам праведных взаимоотношений (тогда, когда человек или какая-то общность достигли человеческого типа строя психики), однако возможных в пределах Божиего попущения в отношении них. При этом на себя (общность) возлагается обязанность уведомлять возможные жертвы попущения о том, что они находятся в этой области, указывая им возможные пути выхода, предоставляя Богу или другим разумным фрагментам Мироздания миссию воздаяния упорствующим в неправедности. Этому учил людей Иисус и этому принципу следовал он сам, пребывая во плоти среди людей. Это в нашем понимании – основа действительной христианской этики:

«Пойдите, научитесь, что значит милости Хочу, а не жертвы» (Матфей, 9:13)xv.

Четвёртый тип этики предполагает в своё время выход на следующий пятый уровень функционирования человека, биосферы, Земли – то, что ранее в священных писаниях называлось Раем. Рай в этом смысле не сладостное времяпровождение, не выразимое в давние времена другими словами, а другая деятельность, которая недоступна при не достижении человеческого типа строя психики и человеческой (христианской) этики.

Кратко такую пятую этику можно назвать:

«Цели и средства диалектически взаимосвязаны и заданы Свыше».

Примеры

А.С. Пушкин за свою деятельность от других людей получил разные весьма лестные определения:

● Солнце русской поэзии;

● оргáн «богов»;

● ангел-хранитель Русской цивилизации,

но сам себя вывел в образе пса «Соколко» в сказке «О мёртвой царевне и семи богатырях».

Этот пёс, изображение которого нарисовано Пушкиным в черновике своего произведения, указал всем на ядовитое яблоко библии и содержащуюся в ней порочную концепцию, сам же Пушкин определился с ложью библии ещё юношей и выразил её в поэме «Гавриилиада».

В 1826 году в первом разговоре с императором Николаем I Пушкин смог убедить того уничтожить отпечатанный тираж библии, переведённый на современный русский язык.

И.В. Сталин, ненавидимый порождениями библии – «элитами», либералами и троцкистами всех мастей, вынес окончательный приговор библейской концепции и производному от библии марксизму в книге: «Экономические проблемы социализма в СССР» незадолго до своего ухода в иной мир и оплакан всеми добронравными тружениками СССР.

Тел и Пушкина и Сталина нет в их могилах:

● масоны раз в 50 лет проверяют могилу Пушкина – там никого нет, хотя они сами якобы хоронили его тело;

● в заключении о смерти Сталина есть такие подробности, которые его близкие и соратники не наблюдали у живого Сталина.

О роли труда на современном этапе

Видимо, не случайно Создатель на рассматриваемом этапе повёл к достижению человечеством своих намерений через созидательный, ладный коллективный труд (а не в подневольной работе на конкретного или неведомого хозяина в порочной технократической толпо-«элитарной» цивилизации), ибо в нём ныне проявляются те качества суперсистем, которые по-другому большинству людей разглядеть и понять пока не получается.

Только в труде, где чувствуют плечо, мысли и настроение ближнего и дальнего друга, можно «выковать» и себя в отношении настройки психики и подъёма по ТСП. Есть люди, которые знаютxvi концепцию и, как им кажется, принимают её, в терминологии и текстах и говорят вроде бы всё правильно. Но как только касается дела, тем более общего, хоть в структурном управлении, хоть в виртуальных взаимодействиях и бесструктурном управлении – то их психика оказывается на уровне «нечеловеческого ТСП», неважно, этот ТСП – животный, зомби или демонический (они различаются только масштабом и способом взаимодействия с другими субъектами со всеми вытекающими из этого последствиями). Поэтому в умолчаниях подразумевается, что все дальнейшие действия сторонников КОБ (не на словах, а на деле) нацелены на то, чтобы имярек сначала старался заняться своим преображением, при этом изживая элементы нечеловеческих ТСП, и в коллективном труде это сделать наиболее просто и эффективно, ибо со стороны лучше видны недостатки и реальные друзья не менее имярека заинтересованные в индивидуальном и общем преображенииxvii в праведном направлении.

Вполне возможно, что такое поведение сторонников КОБ определяется состоянием общностей и противодействием сторонников и властей КДК.

***

Информация о более высоких уровнях понимания

Скорее всего уровней освоения информации и взаимопониманияxviii намного больше, но они будут открыты и станут понятны людям в будущем. Можно и далее продолжать выявлять упомянутые уровни, каждый волен остановиться на любом из них. Некоторые могут заявить, что якобы нельзя ничего делать не так, как понимают и предлагают они («есть только их мнения, остальные – неверные»), в частности без кем-то установленных критериев по ознакомлению с информацией, воспитанию, формальным образованию, размышлений и наблюдений.

Конечно, в действительности это бывает и не так, можно руководствуясь исключительно Святым Духом, в режиме пророков и посланников, первым из которых в нашей цивилизации был Аменхотеп (Эхнатон), который нигде не учился единобожию, тем не менее, смог вырваться из плена мертвящих догм политеизма тогдашних жрецов и начал реформы в древнем Египте. Для ознакомления и освоения чего-то существенного для многих субъектов, лучше подходит неразрывное единство практики и теоретического обоснованияxix. Но ни практика, ни теория не могут быть критериями истины в размышлениях и рассуждениях, ибо развитие людей и общностей постоянно открывает новые сферы и грани истины, которые осваиваются людьми и вводятся в оборот общества.

Например, часть учёных https://cont.ws/@makashovv/1850291 , в рамках неосознаваемой ими библейской концепции, считают отсутствие серьёзного изучения логики причинами:

● угасания СССР;

● субъективизма и неопределённости в гуманитарных науках;

● нерешённости старого спора: «кто выше физики или лирики?»

● отсутствия ответа на вопрос: может ли ИИ (искусственный интеллект) мыслить и заниматься метафизикой;

● пропажей чёткости в социологии и её составляющих;

● трудностей в создании «науки наук»;

● и т.д. и т.п.

В КОБ приведены более существенные разъяснения по тем же самым вопросам, показывающие, что:

● основной причиной снижения темпа развития экономики, наук и людей явился тихий государственный переворот в СССР с 26.06.1953 по 04.10.1993, проведённый доморощенными и забугорными «элитами», испугавшимися не столько развития экономики и наук в нашей стране, сколько высокого темпа преображения тружеников в творцов;

● неудовлетворительные результаты гуманитарных наук вызваны применением:

○ в качестве фундамента лживой библейской концепции и проекта порабощения человечества;

○ неудовлетворительной разрозненной терминологией, вместо выработанной в соответствии с ДОТУ, связывающей все науки, в том числе гуманитарные, в единое целое;

● выше всех Творец и Вседержитель, сотворивший Мироздание, в котором предусмотрены Им все вещи, процессы и механизмы их преображения;

● невозможность достижения ИИ свойствам человеческой психикой до тех пор, пока человечество не разовьётся до уровня Творца;

● создание «науки наук» – фиктивная цель, ибо вся новая информация вначале поступает от Творца, с помощью применения диалектики людьми;

● и т.д. и т.п..

Реальные стороны освоения, понимания и взаимопонимания

ПВ: какие особенности освоения весьма высокой степени абстракции информации содержатся в концепциях?

ПО: в концепциях:

● сторонников КДК. Эти концепции развивают и применяют те, кто в своё время освоил эти концепции и достиг взаимопонимания с другими такими же посвящёнными. Сами посвящённые в эзотерику, ищут в новых поколениях людей, которые способны с ними достичь понимания и взаимопонимания. Собственно говоря, таким путём осуществляется передача информации от поколения к поколению эзотериков;

● сторонников КОБ. В данное время в КОБ, оформленной в экзотерическом виде, основной упор делается на тех людей, которые, в Русской цивилизации (как и все в ней ранее несли добронравную концепцию на бессознательных уровнях психики), ныне проявили интерес, желание и инициативу по освоению информации в её полноте и детальности. Это касается в первую очередь политически активных тружеников и отдельных представителей «управленцев», которые помнят или освоили теоретические достижения сталинской эпохи. Они могут заняться / занимаются:

○ освоением терминологии и смысла КОБ;

○ своим преображением с сознательным восхождением по типам строя психики;

○ освоением и пониманием информации высокой степени абстракции;

○ концептуальной деятельностью, которая обязательно требует творчества. В этой деятельности на первый план уже выходит положительнаяxx управленчески значимая информация. Но это же самое обстоятельство вследствие инерции когда-то выбранного направления процессов не может само по себе:

■ изменять прежние смыслы в направления процессов;

■ функционировать долго без запуска новых процессов и управления ими, при этом:

♥ обеспечивать труженикам и управленцам:

♠ настоящее массовое преображение людей в человеков;

♠ освоение информации высокой степени абстракции до границ всего общества,

■ по их собственным желаниям, мотивациям и инициативам находить, формулировать и применять будущие формы и приёмы освоенияxxi новой информации,.

ПВ: какие особенности (различия) объективно существуют у людей?

ПО: в каждом очередном поколении человечества и общностей для достижения целей, поставленных Творцом, появляются люди, различные свойства которых:

● определяются (но обязательно не зависят от (предков, их происхождения, воспитания, образования)) индивидуальными:

○ совестью;

○ судьбой;

○ миссией;

○ способностями;

○ возможностями,

● передаются от предков потомкам через (путём реализации потенциалов):

○ воспитание;

○ образование;

○ дух (ауру) в психику:

■ правильно решённые ответы на жизненные вопросы,

■ ложь, и ошибки предыдущих поколений,

○ генетические механизмы папы и мамы (присущие им отличия от других людей в органах и организмах), проявляющиеся в:

■ форме;

■ функционировании.

Конкретные значения этих свойств (исходных, подаренных Творцом и достигаемых людьми в течении жизни) у разных людей в общностях и человечестве описываются законом нормального распределения.

В связи с этим встают вопросы о:

● достижении идеалов при возрастании уровней благости жизнеустройства, при этом объективно существует малое количество людей:

○ начинающих первыми руководствоваться более праведными идеалами. Общество таких людей воспринимает не от мира сего, чудаками, «белыми воронами». Но именно такие люди позволяют обществу с меньшими трудностями двигаться в правильном и праведном направлении. Эти новые идеалы непонятны большинству людей и соответственно ему непонятны пути достижения идеалов;

○ способных по своим психологических свойствам эффективно управлять общностями той или иной размерности,

● сохранении устойчивости общества при внесении в него большого и постоянного потока из эгрегоров и ноосферы неправедных намерений, мыслей, действий отдельных людей и общностей, которые стремятся к:

○ «элитарности»;

○ безответственности;

○ порочности.

Скорее всего изображения разброса людей, руководствующихся разными идеалами, конкретными намерениями, мыслями, действиями имеют вид похожий на график нормального распределения, в котором разные части этого графика описывают следующих людей:

● левая ветвь, они подобны первым людям, выношенным в утробе животных. Их этика – жить в гармонии с природой и обществом;

● середина графика в той или иной мере говорит об индивидах, стремящихся к положению «элит», руководствующимися видами этики:

○ «после нас хоть потоп»;

○ «цель оправдываЕт средства»;

● правая ветвь, осознающих Промысел Божий, стремящихся воплотить его русло в жизнь общества. Они руководствуются видами этики:

○ «Действуешь или не действуешь, чтобы цели были оправданы средствами»;

○ «Пойдите, научитесь, что значит милости Хочу, а не жертвы»;

○ «Цели и средства диалектически взаимосвязаны и оправданы (заданы) Свыше».

Видимо сохранение устойчивости человечества происходит за счёт непрерывной чистки непотребств «элит» и людей, вожделеющих условий проживания «элит». Эта чистка осуществляется в некотором «автоматическом» режиме, ибо давно замечено, что потомки «успешных «элит»», если они в той или иной мере усердно не трудятся, особенно на развитие общества, то их второе – третье поколения вырождаются и таким образом человечество избавляется от носителей первых двух видов порочных этик.

Вполне возможно, что этот процесс чистки определяется такими людьми на бессознательных уровнях психики в качестве неоспоримого зла и проявляется на уровне сознания уже в виде личных катастроф и представлений об аде, в который люди направляются в соответствии со своим выбором неправедных мыслей и дел.

Не исключено, что существуют другие механизмы (пока с неизвестной алгоритмикой), которые обеспечивают:

● предотвращение опасностей превращения людей в очередной вид гоминид, которые скорее всего образовывались после каждой предшествующей глобальной катастрофы;

● весьма продолжительный период «взросления, воспитания и обучения» практически первобытных людей до очередного человеческого достоинства с высшими видами этики. На другом качественном уровне эта ситуация регулярно повторяется при очередном:

○ появлении новых поколений людей в человечестве;

○ достижении людьми содержания и смысла очередного содержания человеческого достоинства. Затем это достигаемое достоинство со своей стороны выглядит в качестве предшествующего (низкого, первобытного) с точки зрения будущего человеческого достоинства,

● распределение каждого параметра, характеризующего каждого из «обычных» людей неким набором (НЭК, способностей и возможностей, определённых Творцом в персональных судьбе и миссии), но заранее неизвестного для окружающих, а часто и для самого субъекта. Это происходит в каждом очередном поколении, описываемым законом нормального распределения;

● сохранение вполне возможных знаний и навыков, позволяющих применять:

○ реинкарнацию;

○ достаточно лёгкое подключение к значительной части знаний и навыков в ноосфере.

Субъективные стороны освоения, понимания и взаимопонимания

ПВ: какие субъективные отличия существуют у людей?

ПО: кроме физических показателей люди различаются составом и функционированием своей психики, которая:

● начинается с простейших, доступных в первую очередь действий, от использования информации низших уровней обобщения для преображения собственной психики;

● позволяет копировать и тиражировать новые знания и умения массам людей для их ознакомления и освоения. Этим людям:

○ существо концепций и информации высоких степеней абстракции становится жизненной потребностью;

○ требуется подниматься по уровням:

■ более адекватных и праведных ТСП, ОСУ и в них:

♥ НЭК;

♥ мировоззрению и действенной методологии;

♥ знаниям и умениям в теории и практике,

■ самовоспитания;

■ помощи в воспитании ближних и дальних людей;

■ обнаружения:

♥ ошибок и лжи предшествующих этапов развития;

♥ ныне подавляющих человечество:

♠ КДК и в них:

♦ разнородного толпо-«элитаризма»;

♦ скрытых и явных отношений матриархата и патриархата;

♦ порочных цивилизаций и культур:

♣ технократических;

♣ мистических;

♣ биологических,

■ выявления в русле Промысла новых фрагментов знания и умения построения ладного будущего;

■ перехода ко всё более ладному взаимодействию:

♥ всех с Богом;

♥ человеков с обществом;

♥ общества со всеми сферами Земли и Космоса,

всё вышеназванное позволит действительно по Совести в Любви, Вере и Надежде освоить каждому и всем вместе в спокойных и безопасных процессах потенциалы человеков и обществ.

По сути, эти будущие действия по взаимодействию многих людей в КОБ с информацией высоких уровней абстракции можно будет отнести к движению в направлении к четвёртому уровню этики: «Пойдите, научитесь, что значит милости Хочу, а не жертвы».

Кто и когда достигнет того или иного уровня этики, зависит от усилий самого имярека и от условий в замкнутой системе (состоящей из объекта, с прямыми и обратными связями, среды), рассматриваемой в ДОТУ), которые смогут создать для общества более продвинувшиеся на тот или иной момент управленцы, но дело в том, что разборки и тёрки между ними в стиле математических парадоксов Зенона об Ахилле и черепахе к ним вряд ли применимы, ибо:

● судьба и миссия каждого имярека полностью известны лишь Богу;

● найденные и будущие приёмы воспитания (самовоспитания) позволяют (позволят) приблизиться к индивидуальному в каждом индивиде потенциала талантов и гениев;

● виртуальность структур и бесструктурного управления особенно ценны:

○ на этапах познания нового и творчества;

○ в решении ещё нерешённых задач,

эти соображения лишь:

■ подтверждают старый вывод: «раньше думай о Родине, а потом о себе»;

■ противостоят навязываемому Западом:

♥ параду индивидуализма, связанным с ним авторскому и прочим смежным правам,

♥ превознесению в гордыне над себе подобными,

♥ разнородным страхам, в первую очередь для «элит» – потерять своё место у кормушек.

Успехов всем нам в реализации всего нового при сохранении доброго, действенного старого, проверенного временем и невзгодами!

СБ СССР

(подготовлено 25.01 – 12.02.2021)

xiii Существует множество притч на эту тему, в том числе притча о новичке-слуге. «Мимо двора богатого хозяина идёт обоз с товаром, хозяин посылает слугу узнать: с чем идёт обоз, слуга обращается к вожатым обоза, спрашивает, получает ответ и передаёт его хозяину, хозяин опять посылает слугу узнать, почём вожатые собираются продать товар на ярмарке, слуга догоняет обоз, спрашивает, получает ответ и передаёт его хозяину, в это время к ним приходит старый слуга и говорит, что он договорился с вожатыми обоза о скидке на товар, ибо и обозу не надо тратить ресурсы на долгую дорогу на ярмарку, обоз уже развернулся и скоро будет разгружаться.»

xiv В связи с дальнейшим развитием ДОТУ и смыслом действий по ПФУ постепенно четвёртый уровень этики проявляется при взаимодействии с КОБ, который пока на практике в основном демонстрирует коллектив ВП СССР, ибо он с самого начала решил в доступном для многих людей режиме публиковать и распространять свои наработки, а не зарывать свой талант в землю до лучших времён, закатывая в герметичные банки тексты нового знания и зарывая банки в лесу.

xv А также: «5. Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как восходящий свет. 6. Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Осия, гл. 6)

xvi Знания, не подкреплённые ладными делами, скорее всего – пустой или даже вредный звук.

xvii Пример: «В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик…» В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две… Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по совету учительницы, решили сходить к нему домой. Дверь открыла Левина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили: - Почему Лёва не ходит в школу? Мама печально ответила: - Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может… Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: - А мы его по очереди в школу водить будем. - И домой провожать. - И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва с трудом сказал: - Здравствуйте. И тут со всех сторон посыпалось: - Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. - А я расскажу, что мы проходили по алгебре. - А я по истории. Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слёзы. После ухода ребята составили план: - кто, когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем своим! Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того, чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на симфонические концерты… Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали его глазами. После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным9. (Лев Семёнович Понтрягин — советский математик, один из крупнейших математиков XX века. Внёс значительный вклад в алгебраическую и дифференциальную топологию, теорию колебаний, вариационное исчисление, теорию управления. Работы школы Понтрягина оказали большое влияние на развитие теории управления и вариационного исчисления во всём мире.) Не счесть людей, прозревших для добра. Борис Ганаго, «Прозрение» из книги «Детям о вере».

xviii Несколько слов придётся сказать по поводу правды, истины, демагогии и «абсолютной истины», которую в качестве философского камня искали: люди древних эпох, алхимики, схоласты и мыслители. По нашему мнению, разная информация: ● правда – полное и точное описание чего-либо; ● информация о правде – объективна, но все люди: ᴏ воспринимают не всю информацию о вещах и процессах, а какую-то её часть, вполне возможно, что изменяющуюся и расширяющуюся вместе с нашим развитием; ᴏ интерпретируют эту часть информации, каждый по-своему, в соответствии с особенностями своей психики, называя ошибочно это истиной, «абсолютной истиной» или даже правдой, ● демагогия – такое изложение информации, которое менялось со временем и означает совершенно разное: ᴏ демократ и диктатор в Древней Греции ; также популист , «народный» политик . Первоначально слово не имело негативного оттенка и обозначало то, что впоследствии Аристотель (быть может, из-за дискредитации термина «демагог») передавал через выражение «простат (защитник, представитель интересов) народа»; ᴏ «простатами народа», то есть демократическими лидерами, на протяжении большей части V в. до н. э. были выходцы из знатных родов, вроде Фемистокла или Перикла . Положение меняется к концу столетия, когда на авансцену политической жизни выходят незнатные «выскочки» вроде владельца кожевенной мастерской Клеона или владельца мастерской ламп Гипербола с радикальными политическими устремлениями (в современной историографии их зовут «вождями радикальной демократии»). Противники обвиняли их в популизме, политической безответственности, коррупции и игре на самых низких и темных инстинктах толпы. Благодаря им понятие «демагог» начинает обозначать политика-популиста и приближается к современному значению; ᴏ в смысле современного термина «популист», понятие «демагог» использовалось ещё в XIX веке, например, для обозначения революционных лидеров: «… политикан, лицо, старающееся создать себе популярность среди народных масс недостойными средствами (извращением фактов, лестью и т. д.)», то есть вполне в древнегреческом смысле этого слова. Этот вариант смысла демагогии примерно равен выражению: «И там, где не может ни Гог, ни Магог, там нужен всего лишь один демагог»; ● истина – чаще всего это информация какого-либо из людей (похожая на выражение «из тебя»). Немногие задумываются о том, что познание всего нового (ранее неизвестного) осуществляется методом проб и ошибок, поэтому ошибки неизбежны, главное, постоянно и вовремя их устранять. При общении двух или более людей (даже при общении между обезьянами – они культурные племена), индивиды не обмениваются истинами, а обмениваются своими интерпретациями, каждый из этих людей при различных уровнях понимания часто считает другого человека сумасшедшим (это подобно смыслу притчи «Когда меняются воды»), при этом: ● человек с более праведными целями и высоким уровнем понимания старается людей с менее праведными целями и низким уровнем понимания: ᴏ понять; ᴏ помочь им подняться по уровням понимания, ●

человек с более низкими целями и уровнем понимания, ему часто: ᴏ не интересен подъём по уровням понимания; ᴏ всё представляется ясным не только в своей интерпретации информации, но и в людях, с которыми он взаимодействует; ᴏ практически всегда даже не известно о разных уровнях понимания и абстракции, такая ситуация существует для нас объективно, но может субъективно педалироваться для того, чтобы люди разобщались по библейским принципам: «разделяй, стравливай и властвуй», «кто не с нами, тот против нас», строительства Вавилонской башни. Более того, оказывается, что в обществе вряд ли практически словами и делами что-то можно доказать, ибо сама информация о вещах или процессах – объективна, но мы эту информацию оцениваем – субъективно, что, позволяет бесконечно спорить с другими субъектами. Это возможно, если кто-то хочет спорить, и у спорящих людей разные цели и намерения. Это только в начальной школе нас учат, что мы якобы всегда можем доказать "правду" и приводят пример из математики, что 2Х2=4, но математикой ничего нельзя доказать, ибо математика – абстрактная наука для вычисления абстрактных величин, в которых нет ничего конкретного. В абстракциях других наук обязательно присутствуют обобщения конкретных объектов, процессов, величин и параметров. Отсюда становится более обоснованным вывод о том, что словами и делами ничего нельзя доказать, к тому же видно, что вряд ли только в последнее время слова и изложение реальных дел вывёртываются наизнанку не один раз для достижения неких политических целей и гешефта.

xix Вновь появляющиеся виды домашнего воспитания и образования затем дополняются разнообразными системами общественного (в том числе государственного) воспитания и образования. «Элиты» или их часть с давних времён применяют: ●эзотеризм – знания для посвящённых; ● экзотеризм – знания для разных толп (стад баранов в человеческом обличье), и на основе этой разницы в составе и глубине информации управляют толпами.

xx Требуется определить: «что, как, каким способом и в какой последовательности наилучшим образом реализовать какие-то цели (для этого хорошо подходит МДП (метод динамического программирования)), каких ранее не было вообще или они были в столь малых количествах, что эту практику нельзя напрямую применить массово (в этом сказывается действие масштабного фактора в Мироздании, знакомого в основном людям с естественным образованием). Народ давно сформулировал эту особенность своего бытия: «ломать – не делать, душа не болит»».

xxi В связи с тем, что некоторые черты деятельности в разные исторические эпохи повторяются (конечно, не буквально), то вызывают интерес параллели между деятельностью нынешних концептуалов и большевиков России, действовавших под прикрытием марксистских кружков, затем РСДРП(б). И те, и другие осваивают новое учение и показывают делами, что они: ●готовы творчески развивать новое знание в соответствии с сегодняшними или завтрашними целями и задачами; ● привержены к общинности и стойкости в отстаивании идеалов большинства; в отличие от ярких, хотя и часто мимикрировавших представителей «элит», меньшевиков и психтроцкистов, которые всегда готовы «бежать впереди паровоза», при этом опошляя и дискредитируя новые знания и умения. Далее пути по преображению общества расходятся в том, что для многих ещё не ясны как общие, так и частные весьма конкретные ответы на вопросы, заданные ещё в 19 веке: ● «можно ли построить общество справедливости из негодяев»? Этими негодяями сегодня являемся мы все, ибо никто не отменял: ○ влияние уже запущенных процессов; ○ инерцию суперсистем; ○ незримое и неосознаваемое вхождение лжи и ошибок в психику людей из порочных эгрегоров информации и алгоритмики, ● исчерпан ли лимит на революции в 21 веке и далее; ● насколько актуален вопрос о виде господствующей власти, навязываемый КДК: «кто же из нас будет безответственно править», не соответствующие действительности ответы на эти вопросы могут привести лишь к тому, что порочная власть будет успешно продолжаться в стиле присказки о попе и его мочале после очередных р-р-революций и сдуру взятии («захвате») власти при неподготовленной среде. Все эти вопросы предстоит решать по-новому в режиме творчества. Важными вопросами будущей деятельности является обсуждение и выбор стратегии и тактики направлений деятельности с теми, кто: ● противостоит «элитам», их заправилам и инерции процессов КДК; ● способен вести такую деятельность, не пережигая понапрасну эмоции и силы людей в обществе; ● пока не: ○ нашёл желания и мотивов своего преображения в праведном направлении; ○ поднялся по уровню понимания достаточно высоко, чтобы по пустякам не отвлекать других людей, такое поведение похоже на то, какое привёл Е. Гришковец в статье «Почему плохие новости из России успокаивают украинцев»: http://www.kp.ru/daily/26461/3332190/. Гришковец определяет поведение эмигрантов следующим образом: от одного берега отчалили, а к другому берегу не пристали и по этой причине успокаивают себя тем, почему они болтаются где-то между берегами.

СБ СССР



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