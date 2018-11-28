В Роскосмосе рассказали о проекте по освоению Луны (ФОТО)

Совместное заседание Научно-технического совета Роскосмоса и Совета по космосу РАН с участием Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева состоялось 28 ноября 2018 года в здании Президиума РАН.

Встреча посвящена программе исследования и освоения Луны. Цель лунных программ — обеспечение национальных интересов на новом космическом рубеже. Интерес человечества к Луне связан, прежде всего, с тем, что на спутнике обнаружены уникальные районы, обладающие благоприятными условиями для строительства лунных баз. Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года.

В приветственном слове президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил важность исследования и освоения Луны. «Вопросы освоения Луны сейчас возглавляют повестку дня нашего Совета по космосу. Вопрос действительно серьёзный. Мы понимаем нашу ограниченность в ресурсах. Геополитическая ситуация не способствует привлечению этих ресурсов. Поэтому очень важным является вопрос выбора нашей стратегии. Есть много различных мнений, что является движущей силой — проекты, которые могут сплотить общество и научное сообщество, или это что-то прорывное с научной точки зрения. Луна может оказаться очень важным объектом, где всё это будет», — убежден Сергеев.

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о задачах, которые стоят перед организацией. Создание ракеты среднего класса «Союз-5», испытание ракеты «Ангара-А5», создание марсианского посадочного модуля для программы ЭкзоМарс — эти и другие проекты сейчас реализуются корпорацией «Роскосмос».

«Решить земные проблемы, не зная, куда мы двигаемся в перспективе, невозможно», — подчеркивает Дмитрий Рогозин.

Важным аспектом успешного развития космической отрасли, по мнению главы «Роскосмоса», является поддержка государства.

«Безусловно, когда мы говорим о стратегических целях и задачах, надо заручиться поддержкой государства. Сейчас крайне важный период для Роскосмоса — с одной стороны, есть финансово-экономические проблемы в отрасли, с другой стороны, мы стоим на пороге важной пятилетки — переход к новой космической технике», — считает Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что лунная исследовательская программа должна отвечать следующим принципам: иметь высокую научную ценность, нести сопутствующие для экономики научные и технологические результаты, а также быть практически реализуемой с точки зрения финансовой нагрузки на бюджет и технических возможностей промышленности.

С основными докладами выступили директор ИКИ РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович и исполняющий обязанности генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Николай Севастьянов.

«Сегодня вектор освоения явно ведет за пределы низкой околоземной орбиты, но куда именно? Из ближайших к нам планет только Луна и Марс пригодны для долговременного пребывания человека», — говорит член-корреспондент Анатолий Петрукович, директор ИКИ РАН.

«Экспедиция на Марс при нынешнем уровне развития космических технологий будет только разовым мероприятием. Луна — наиболее логичная цель, при этом мы говорим именно о поверхности Луны. Окололунная станция гораздо менее интересна, так как из-за высокой дозы радиации космонавты не могут находиться там постоянно и научных целей для этой станции не так много», — отметил Петрукович.

В докладе Николай Севастьянов озвучил предлагаемые этапы российской программы освоения Луны, автоматические и пилотируемые миссии, проект дорожной карты освоения Луны, а также рассказал об ожидаемых результатах исследования.

Участники Совета по космосу убеждены, что совместными усилиями научного сообщества и организаций, осуществляющих космические программы, можно добиться больших результатов. Будущее освоения Луны и реализации лунной программы в создании новых аппаратов многоразового использования, проектировании посадочных модулей для полетов на Луну, в поиске новых видов топлива, основанных на солнечной и ядерной энергии.

В завершении заседания Дмитрий Рогозин призвал включить всю академию наук к решению вопросов лунной программы. Работа над программой продолжится, и ее результаты будут представлены в Правительство РФ.

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