Алексей Орлов. “Лекарство от коронавируса”. Обучающий ролик – практическое занятие о том, как правильно применять проверенное средство против любых видов вирусов вызывающих ВИРУСНЫЕ ОРЗ, ОРВ, грипп, пневмонию.

Во многих передачах рассказывалось о проверенном средстве, уничтожающем все виды вирусов типа ОРЗ, ОРВ, гриппа, атипичной пневмании, COVIR 19… Пришло время показать, как на практике применять простое проверенное противовирусное средство.

Вы забудете о простудах и вирусных болезнях. Не будете больше тратить время и деньги в аптеках, если примените в жизни простые практические действия приведённые в этом обучающем ролике.



Внимание!!!

Будьте осторожны с применением химических реагентов!!!

Не повторяйте опыты на себе если не уверены.

Не превышайте указанных доз.

Используйте только 3-х процентную перекись.

Автор ролика рассказывает только о своих ощущениях и представлениях. Повторяя подобные эксперименты на себе Вы берёте ответственность за своё здоровье.

Помните, главный принцип в любом вопросе связанным со здоровьем – НЕ НАВРЕДИ.



Понравился ролик? Помоги узнать о нём своим близким. Сохрани им здоровье и сделай мир лучше!



Запись на семинар по телефону: +7 985 914-94-34 Ольга.



Ссылки по теме коронавируса:

Вся правда о коронавирусе.

https://youtu.be/beroFgp36cw



Найдено лекарство от коронавируса. Часть 1

https://youtu.be/7clq9A7mcxU

Найдено лекарство от коронавируса. Часть 2

https://youtu.be/Slgxi1D-jpU



Лекарство от коронавируса

https://youtu.be/aZmHI2yF50c



Как победить коронавирус

https://youtu.be/hM2vnZBw5MA



Желаю ДОБРА!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aZmHI2yF50c