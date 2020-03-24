Лекарство от коронавируса
Алексей Орлов. “Лекарство от коронавируса”. Обучающий ролик – практическое занятие о том, как правильно применять проверенное средство против любых видов вирусов вызывающих ВИРУСНЫЕ ОРЗ, ОРВ, грипп, пневмонию.
Во многих передачах рассказывалось о проверенном средстве, уничтожающем все виды вирусов типа ОРЗ, ОРВ, гриппа, атипичной пневмании, COVIR 19… Пришло время показать, как на практике применять простое проверенное противовирусное средство.
Вы забудете о простудах и вирусных болезнях. Не будете больше тратить время и деньги в аптеках, если примените в жизни простые практические действия приведённые в этом обучающем ролике.
Внимание!!!
Будьте осторожны с применением химических реагентов!!!
Не повторяйте опыты на себе если не уверены.
Не превышайте указанных доз.
Используйте только 3-х процентную перекись.
Автор ролика рассказывает только о своих ощущениях и представлениях. Повторяя подобные эксперименты на себе Вы берёте ответственность за своё здоровье.
Помните, главный принцип в любом вопросе связанным со здоровьем – НЕ НАВРЕДИ.
Понравился ролик? Помоги узнать о нём своим близким. Сохрани им здоровье и сделай мир лучше!
Запись на семинар по телефону: +7 985 914-94-34 Ольга.
Ссылки по теме коронавируса:
Вся правда о коронавирусе.
https://youtu.be/beroFgp36cw
Найдено лекарство от коронавируса. Часть 1
https://youtu.be/7clq9A7mcxU
Найдено лекарство от коронавируса. Часть 2
https://youtu.be/Slgxi1D-jpU
Лекарство от коронавируса
https://youtu.be/aZmHI2yF50c
Как победить коронавирус
https://youtu.be/hM2vnZBw5MA
Желаю ДОБРА!
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