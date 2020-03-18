Найдено лекарство от коронавируса. Виктор Максименков. Часть 2
Лекарственное средство от коронавируса.
Автор-сказитель – Виктор Максименков
Часть 1 – https://youtu.be/7clq9A7mcxU
Уже 60 лет в медицине существуют универсальные методики применения простейших веществ, которые помогают лечить и проводить профилактику ВСЕХ вирусных заболеваний которые известны человечеству, и еще появятся в будущем, в том числе и нового Коронавируса. Цель этого эфира ознакомить широкий круг зрителей с теми простейшими лекарственными средствами, которые медицина применяла и испытывала, они доказали свою эффективность и универсальность даже в космических условиях.
Речь пойдет о методике Ивана Павловича Неумывакина – профессора, доктора медицинских наук, действительного члена РАЕН, заслуженного изобретателя России и лауреата Государственной премии, – с 1959 года в течение тридцати лет он работал в космической медицине и разрабатывал методы и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности. Методы, разработанные Иваном Павловичем, развивают адаптационные способности организма к различным стрессам и уже спасли жизнь многим людям.
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Урожайный 24-й день, 3-я седмица.
Ванга говорила что вирусу год жить. Антитело Нидерландов, почти-почти Германия, испытание Китаем вакцины, все это хорошо. Но как то неспокойно на душе. Главное что айвочка вернулась, да, и была. Можно сливать чемоданы.
Или нет ?