КоронаВИРУС цифры и факты
КоронаВИРУС цифры и факты. Скрываемая правда о Коронавирусе.
Алексей Орлов. Программа 5 минут о главном.
Для начала, давайте рассмотрим данные заболеваемости и смертности от эпидемий ОРЗ, разновидностей гриппа и пневмоний в разные годы.
Каждый год от различных вирусов страдают примерно 5 миллионов человек. Смертность составляет в среднем 10 % от заболевших.
Запомним, что по официальным данным против COVID-19 пока нет противовирусных средств. Однако, примерно в 80 % случаев какое-либо специфическое лечение не требуется. Выздоровление происходит само по себе.
Тяжёлые формы болезни с большей вероятностью могут развиться у пожилых людей и у людей с хроническими болезнями, включая астму, диабет и сердечные заболевания…
Сколько людей умирают от орз, орв, гриппа, пневмонии?
Статистика и сухие факты на 22 марта 2020 года.
Ссылки на работы ученых.
Какой вирус самый смертельный?
Что страшнее, обычный грипп или коронавирус? Лихорадка эбола, свиной грипп, птичий грипп или бешенство?
Кто возбуждает панику?
Что будет, если мы продолжим паниковать?
Продолжение в видео.
Ссылки по теме коронавируса:
КоронаВИРУС цифры и факты
https://youtu.be/w08ggyIA0PM
Вся правда о коронавирусе.
https://youtu.be/beroFgp36cw
Найдено лекарство от коронавируса. Часть 1
https://youtu.be/7clq9A7mcxU
Найдено лекарство от коронавируса. Часть 2
https://youtu.be/Slgxi1D-jpU
Лекарство от коронавируса
https://youtu.be/aZmHI2yF50c
Как победить коронавирус
https://youtu.be/hM2vnZBw5MA
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Наши медики уже сделали препарат от этой гадости – теперь озолотятся, а Трампампам будет локти кусать… А наш разведчик говорит, что человечество развели, как лохов:
http://новости.ru-an.info/новости/анализ-коронавируса-covid-19-показал-что-мир-обманули/