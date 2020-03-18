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Найдено лекарство от коронавируса. Виктор Максименков. Часть 1

15:47. 18 марта 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Лекарственное средство от коронавируса.

Автор-сказитель – Виктор Максименков
Часть 2 – https://youtu.be/Slgxi1D-jpU

Уже 60 лет в медицине существуют универсальные методики применения простейших веществ, которые помогают лечить и проводить профилактику ВСЕХ вирусных заболеваний которые известны человечеству, и еще появятся в будущем, в том числе и нового Коронавируса. Цель этого эфира ознакомить широкий круг зрителей с теми простейшими лекарственными средствами, которые медицина применяла и испытывала, они доказали свою эффективность и универсальность даже в космических условиях.

Речь пойдет о методике Ивана Павловича Неумывакина – профессора, доктора медицинских наук, действительного члена РАЕН, заслуженного изобретателя России и лауреата Государственной премии, – с 1959 года в течение тридцати лет он работал в космической медицине и разрабатывал методы и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности. Методы, разработанные Иваном Павловичем, развивают адаптационные способности организма к различным стрессам и уже спасли жизнь многим людям.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7clq9A7mcxU

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