«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Вып.4

Борис Ельцин беседует с павианом



Александр Солженицын на сцене Театра на Таганке во время празднования своего 80-летия в Москве 11 декабря 1998



Диссидентка Лариса Богораз во время церемонии вручения призов в Москве 29 октября



Антонина Савелова отмечает свой 100-летний юбилей в доме престарелых в Москве



Вторая ежегодная съезд Российского еврейского конгресса в Москве, сентябрь



Дети делают гамак из куска брезента на борту затопленного военного корабля в городе Ломоносове. Их отец служил в Латвии, но после вывода войск остался без жилья



Пляж возле литейного завода был открыт в 1998 году. Каждый день тонны серы выбрасываются в воздух и воду



Москва, Площадь Революции, состиница Метрополь, столовая, стеклянная крыша Тиффани



Москва, Тверская улица, Елисеевский магазин



Москва, Тверская улица, Елисеевский магазин



Москва, Театральная площадь, Большой театр.



Москва, станция метро «Парк Культуры»



Москва, станция метро «Проспект Мира»



Москва, станция метро «Спортивная», местный житель, продающий розы



Москва. На площади Киевского вокзала



Пожилая женщина смотрит на банки с красной икрой на продовольственном рынке в Москве, 22 сентября



Москва. Бауманская улица. Подъезд дома № 13



Москва. Вид на Матвеевское



Москва. Коттеджи в Южном Бутово на улице Поляны



Кузнецкий мост



Источник: https://humus.livejournal.com/7139252.html