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«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт. Вып 2

09:36. 11 января 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

«Святые девяностые». Часть 1. 1991
«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт
«Святые девяностые». Часть 3. 1992
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.2
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.3
«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.4

Нашел много снимков в дополнение к теме. Теперь можно покинуть 1992 и устремиться в 1993.


Осетинские боевики бегут по городской улице. 04 ноября


Осетинский боевик. 4 ноября.


После уличных боев в Пригородном районе. 4 ноября.


Ингушский мужчина на руинах дома, разрушенного осетинами, село Чермен


Ошеломленный ингуш на развалинах дома, разрушенного осетинами


Пожилая пара ингушей на развалинах своего дома, разрушенного осетинами


Молодая пара ингушей на руинах дома, разрушенного осетинами. Село Чермен


Ингушские беженцы. 7 ноября.


Российский БТР проезжает по дороге мимо старой ингушской бабушки, покидает село, захваченное осетинами


Старая ингушка покидает село, захваченное осетинами


Старая ингушка покидает село, захваченное осетинами


Ингушские беженцы бегут из города, захваченного осетинами


Женщина с маринованными помидорами, оставшимися от ингушей, покинувших село


Ингушские беженцы на российской авиабазе


Ингушские беженки


Мусульмане-ингуши и христиане-осетины, обсуждающие происходящую этническую войну. Назрань


Митинг в Назрани


Последствия уличных боёв


Вертолет российской армии на дороге


Российские войска пытаются не допустить расширения осетино-ингушского этнического конфликта (не пускают чеченцев). Граница между Осетией и Ингушетией


Российские войска контролируют ингушско-осетинский этнический конфликт и строят блокпост, пытаясь удержать чеченцев от вмешательства в конфликт


Солдат за работой

Солдат среди бетонных блоков


Российские войска на границе Осетии и Ингушетии


Чеченские ополченцы на административной границе Осетии и Ингушетии


Российский БТР


Мужчина на дороге у мечети, разрушенной осетинами. Село Чермен


Ингушский беженец молится на снегу, возвращаясь в свое село, разрушенное осетинами

Источник: https://humus.livejournal.com/7024213.html

Метки: война, история, Россия, фото

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