«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.2
09:34. 8 января 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
«Святые девяностые». Часть 1. 1991
«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт
«Святые девяностые». Часть 3. 1992
1992. 2 января. Рост цен в Москве
1992. 3 января. Лица встревоженных пожилых женщин в очереди за яйцами, отражают их озабоченность тем, что цены на продукты питания выросли более чем вдвое за один день
1992. 7 января. Энгельс. Визит Бориса Ельцина в Саратовскую область
1992. 14 января. Санкт-Петербург. Президент России Борис Ельцин посещает магазин
1992. 17 января. Санкт-Петербург. Люди стоят в очереди за хлебом
1992. 19 января. Митинг коммунистов возле музея Ленина
1992. 27 января. Мария Зубаткина копается в мусорной свалке под Москвой. Она собирает еду для себя и своих питомцев
1992. 30 января. Анна Веселова и ее парень собираются открыть магазин высококлассной одежды. Супруги уже вложили 900 000 руб
1992. 9 февраля. «Трудовая Россия» протестуют против Ельцина и повышения цен
1992. 19 февраля. Дети едят бутерброды с продукцией компании Delmonte. Начались поставки продовольственной помощи ЕЭС
1992. 20 февраля. Продажа ирландской, французской и немецкой говядины на центральном рынке по цене от 30 до 59 руб.
1992. 1 марта. Подводные лодки класса «Тайфун» в Мурманске
1992. 2 марта. Портрет Александра Карелина
1992. 15 марта. Прокоммунистический, антиреформенный митинг на Красной площади во главе с группой под названием «Трудовая Россия»
1992. 17 марта. Молодежная контрдемонстрация во время прокоммунистической демонстрации
1992. 11 апреля. Казань. Протестующие требуют независимости Татарстана от России. Президент Всетатарского общественного центра Марат Мулюков
1992. 15 апреля. Серийный убийца Андрей Чикатило за решеткой в Ростове-на-Дону
1992. 19 апреля. Проельцинская демонстрация
1992. 29 апреля. Похороны великого князя Владимира Кирилловича Романова, главы Императорского дома Романовых. Он был похоронен в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. На снимке: дочь великого князя великая княгиня Мария Владимировна и ее сын великий князь Георгий Михайлович
1992. 30 апреля. Продавцы продают советскую военную форму на уличном рынке в Москве
1992. 7 мая. Москва. Советская лётчица, полковник, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза Валентина Гризодубова
1992. 8 мая. Президент России Борис Ельцин встречается с ветеранами войны в парке Горького
1992. 19 мая. Бесплатная столовая для малоимущих
1992. 22 мая. Визит президента Польши Леха Валенсы в Россию. Встреча с президентом России Борисом Ельциным
1992. 28 мая. Борис Ельцин в Бурятии
1992. 17 июня. Начало рабочего дня на рынке
1992. 17 июня. Президент США Джордж Буш-старший и президента Российской Федерации Борис Ельцин позируют вместе на лодке во время круиза по реке Северн, Мэриленд
1992. 24 июня. Анатолий Чубайс, заместитель председателя правительства Российской Федерации в своем кабинете
1992. 24 июня. Борис Ельцин приветствует Эдуарда Шеварднадзе во время их встречи в Дагомысе. Два лидера встретились для переговоров по ситуации в Осетии. Прибытие Шеварднадзе было задержано на несколько часов из-за попытки государственного переворота в Тбилиси в начале дня
1992. 30 июня. Гвардии генерал-майор А. И. Лебедь на танке. С 27 июня 1992 года А. И. Лебедь приказом генштаба РФ был назначен командующим 14-ой гвардейской общевойсковой армией, дислоцированной в Приднестровье
1992. 1 сентября. Татьяна Борисовна Дьяченко на пикнике
1992. 6 сентября. Елена Боннер и Памела Коэн, президент «Объединения советов в поддержку советских евреев», принимают участие в симпозиуме по российско-американскому сотрудничеству в области прав человека
1992. 11 сентября. Рональд Рейган и его жена Нэнси, Михаил Горбачев и его жена Раиса на церемонии вручения премии имени Альберта Швейцера
1992. 12 ноября. Очередь за хлебом
1992. 11 декабря. Женщины держат фотографии Бориса Ельцина