«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.2

1992. 2 января. Рост цен в Москве1992. 3 января. Лица встревоженных пожилых женщин в очереди за яйцами, отражают их озабоченность тем, что цены на продукты питания выросли более чем вдвое за один день1992. 7 января. Энгельс. Визит Бориса Ельцина в Саратовскую область1992. 14 января. Санкт-Петербург. Президент России Борис Ельцин посещает магазин1992. 17 января. Санкт-Петербург. Люди стоят в очереди за хлебом1992. 19 января. Митинг коммунистов возле музея Ленина1992. 27 января. Мария Зубаткина копается в мусорной свалке под Москвой. Она собирает еду для себя и своих питомцев1992. 30 января. Анна Веселова и ее парень собираются открыть магазин высококлассной одежды. Супруги уже вложили 900 000 руб1992. 9 февраля. «Трудовая Россия» протестуют против Ельцина и повышения цен1992. 19 февраля. Дети едят бутерброды с продукцией компании Delmonte. Начались поставки продовольственной помощи ЕЭС1992. 20 февраля. Продажа ирландской, французской и немецкой говядины на центральном рынке по цене от 30 до 59 руб.1992. 1 марта. Подводные лодки класса «Тайфун» в Мурманске1992. 2 марта. Портрет Александра Карелина1992. 15 марта. Прокоммунистический, антиреформенный митинг на Красной площади во главе с группой под названием «Трудовая Россия»1992. 17 марта. Молодежная контрдемонстрация во время прокоммунистической демонстрации1992. 11 апреля. Казань. Протестующие требуют независимости Татарстана от России. Президент Всетатарского общественного центра Марат Мулюков1992. 15 апреля. Серийный убийца Андрей Чикатило за решеткой в ​​Ростове-на-Дону1992. 19 апреля. Проельцинская демонстрация1992. 29 апреля. Похороны великого князя Владимира Кирилловича Романова, главы Императорского дома Романовых. Он был похоронен в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. На снимке: дочь великого князя великая княгиня Мария Владимировна и ее сын великий князь Георгий Михайлович1992. 30 апреля. Продавцы продают советскую военную форму на уличном рынке в Москве1992. 7 мая. Москва. Советская лётчица, полковник, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза Валентина Гризодубова1992. 8 мая. Президент России Борис Ельцин встречается с ветеранами войны в парке Горького1992. 19 мая. Бесплатная столовая для малоимущих1992. 22 мая. Визит президента Польши Леха Валенсы в Россию. Встреча с президентом России Борисом Ельциным1992. 28 мая. Борис Ельцин в Бурятии1992. 17 июня. Начало рабочего дня на рынке1992. 17 июня. Президент США Джордж Буш-старший и президента Российской Федерации Борис Ельцин позируют вместе на лодке во время круиза по реке Северн, Мэриленд1992. 24 июня. Анатолий Чубайс, заместитель председателя правительства Российской Федерации в своем кабинете1992. 24 июня. Борис Ельцин приветствует Эдуарда Шеварднадзе во время их встречи в Дагомысе. Два лидера встретились для переговоров по ситуации в Осетии. Прибытие Шеварднадзе было задержано на несколько часов из-за попытки государственного переворота в Тбилиси в начале дня1992. 30 июня. Гвардии генерал-майор А. И. Лебедь на танке. С 27 июня 1992 года А. И. Лебедь приказом генштаба РФ был назначен командующим 14-ой гвардейской общевойсковой армией, дислоцированной в Приднестровье1992. 1 сентября. Татьяна Борисовна Дьяченко на пикнике1992. 6 сентября. Елена Боннер и Памела Коэн, президент «Объединения советов в поддержку советских евреев», принимают участие в симпозиуме по российско-американскому сотрудничеству в области прав человека1992. 11 сентября. Рональд Рейган и его жена Нэнси, Михаил Горбачев и его жена Раиса на церемонии вручения премии имени Альберта Швейцера1992. 12 ноября. Очередь за хлебом1992. 11 декабря. Женщины держат фотографии Бориса Ельцина

Источник: https://humus.livejournal.com/7018832.html