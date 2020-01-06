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«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт

08:38. 6 января 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


«Святые девяностые». Часть 1. 1991

О данном конфликте


01. 1992. Ингуши стоят среди обломков их разрушенного дома в Северной Осетии




02. 1992. Ингушский дом, разоренный осетинами


03. 1992. Пожилая ингушка стоит среди руин своего разрушенного дома


04. 1992. Ингушское ополчение


05. 1992. Ополченцы на блокпосту у границы Северной Осетии и Ингушетии


06. 1992. Ингушское ополчение


07. 1992. Мусульмане-ингуши режут ягненка


08. 1992. Обезумевшая пожилая женщина в Назрани, Ингушетия


09. 1992. Ингушский ребенок смотрит в окно где-то в Северной Осетии


10. 1992. Ингушская милиция отдыхает в соломе


11. 1992. Ингуш молится в снегу


12. 1992. Мусульмане и христиане из Назрани обсуждают происходящий конфликт


13. 1992. Российские солдаты беседуют с ингушами во время конфликта


14. 1992. Жители Назрани


15. 1992. Блокпост на границе Северной Осетии и Ингушетии




Источник: https://humus.livejournal.com/7015446.html

Метки: история, Россия, фото

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