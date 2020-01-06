«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт

01. 1992. Ингуши стоят среди обломков их разрушенного дома в Северной Осетии02. 1992. Ингушский дом, разоренный осетинами03. 1992. Пожилая ингушка стоит среди руин своего разрушенного дома04. 1992. Ингушское ополчение05. 1992. Ополченцы на блокпосту у границы Северной Осетии и Ингушетии06. 1992. Ингушское ополчение07. 1992. Мусульмане-ингуши режут ягненка08. 1992. Обезумевшая пожилая женщина в Назрани, Ингушетия09. 1992. Ингушский ребенок смотрит в окно где-то в Северной Осетии10. 1992. Ингушская милиция отдыхает в соломе11. 1992. Ингуш молится в снегу12. 1992. Мусульмане и христиане из Назрани обсуждают происходящий конфликт13. 1992. Российские солдаты беседуют с ингушами во время конфликта14. 1992. Жители Назрани15. 1992. Блокпост на границе Северной Осетии и Ингушетии

Источник: https://humus.livejournal.com/7015446.html