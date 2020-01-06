«Святые девяностые». Часть 2. 1992. Осетино-ингушский конфликт
08:38. 6 января 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
«Святые девяностые». Часть 1. 1991
О данном конфликте
01. 1992. Ингуши стоят среди обломков их разрушенного дома в Северной Осетии
02. 1992. Ингушский дом, разоренный осетинами
03. 1992. Пожилая ингушка стоит среди руин своего разрушенного дома
04. 1992. Ингушское ополчение
05. 1992. Ополченцы на блокпосту у границы Северной Осетии и Ингушетии
06. 1992. Ингушское ополчение
07. 1992. Мусульмане-ингуши режут ягненка
08. 1992. Обезумевшая пожилая женщина в Назрани, Ингушетия
09. 1992. Ингушский ребенок смотрит в окно где-то в Северной Осетии
10. 1992. Ингушская милиция отдыхает в соломе
11. 1992. Ингуш молится в снегу
12. 1992. Мусульмане и христиане из Назрани обсуждают происходящий конфликт
13. 1992. Российские солдаты беседуют с ингушами во время конфликта
14. 1992. Жители Назрани
15. 1992. Блокпост на границе Северной Осетии и Ингушетии