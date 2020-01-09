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«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.3

08:58. 9 января 2020 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


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1992. 1 января. Издательство «Правда», работающее только 3 дня в неделю из-за нехватки бумаги
(сейчас пригляделся – скорее всего дата неправильная. На газете 8 марта).



1992. 2 января. Рост цен в Москве


1992. 7 января. Саратовская обл. Президент России Борис Ельцин встречается с жителями села Липовка


1992. Январь. Одинокий продавец


1992. Январь. Полковник Юрий Петрович Дубягин, начальник Московской милиции и министр внутренних дел (?) стоят возле печально известного серийного маньяка-людоеда Николая Джумагалиева.


1992. 1 февраля. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Члены Русского Освободительного Движения и Русской партии требуют отставки руководства муниципалитета


1992. 8 февраля. Манежная площадь. Демонстрация оппозиции на Манежной площади


1992. 8 февраля. Манежная площадь. Демонстрация оппозиции


1992. Февраль. Посетители автопавильона


1992. 15 марта. Москва. Сажи Умалатова на снимке в гостинице Москва перед съездом народных депутатов СССР


1992. 16 марта. Москва. Россия. Манежная площадь. Люди протестуют против политики Бориса Ельцина


1992. 11 апреля. Казань. Протестующие требуют независимости Татарстана от России


1992. 14 апреля. Первый вице-премьер Егор Гайдар и министр экономики Андрей Нечаев на 4-м съезде народных депутатов


1992. 26 апреля. Президент России Борис Ельцин и его жена Наина на фото в Большом зале Московской консерватории


1992. 29 апреля. Посещение членами Императорского дома Царского Села


1992. Апрель. Продавцы на придорожном рынке. Краснодарский край


1992. 9 мая. Женщины, ветераны Великой Отечественной войны, танцуют в сквере возле Государственного Большого театра в День Победы


1992. 19 мая. День памяти жертв политических репрессий на Лубянской площади


1992. 26 мая. Борис Ельцин, визит в Алтайский край


1992. 11 июня. Москва. День Независимости. Митинг коммунистических партий состоялся возле телецентра Останкино


1992. 21 июня. Демонстрация у Останкинского телецентра


1992. 21 июня. Москва. Демонстрация была организована движением «Организованная оппозиция» на площади Рижского железнодорожного вокзала


1992. 3 июля. Митинг российской ультраправой организации «Память»


1992. Июль. Панки живут в заброшенном здании рядом с Пушкинской площадью, добывая еду из мусорных баков у Пицца Хат и McDonald’s


1992. 21 августа. Люди протестуют против вторжения Грузии в Абхазию перед посольством Грузии в Москве. Плакат гласит «Грузинские фашисты бомбят абхазские города»


1992. Вячеслав и Нина Жариковы со своими 9 детьми стали жертвой постсоветских капиталистических эпидемий бездомности, безработицы и бедности


1992. 1 октября. Евреи Биробиджана


1992. Инвалид просит помощи и пожертвований

Источник: https://humus.livejournal.com/7020687.html

Метки: история, Ленинград, Москва, Россия, фото

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