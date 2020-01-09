«Святые девяностые». Часть 3. 1992. Вып.3

1992. 1 января. Издательство «Правда», работающее только 3 дня в неделю из-за нехватки бумаги(сейчас пригляделся – скорее всего дата неправильная. На газете 8 марта).1992. 2 января. Рост цен в Москве1992. 7 января. Саратовская обл. Президент России Борис Ельцин встречается с жителями села Липовка1992. Январь. Одинокий продавец1992. Январь. Полковник Юрий Петрович Дубягин, начальник Московской милиции и министр внутренних дел (?) стоят возле печально известного серийного маньяка-людоеда Николая Джумагалиева.1992. 1 февраля. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Члены Русского Освободительного Движения и Русской партии требуют отставки руководства муниципалитета1992. 8 февраля. Манежная площадь. Демонстрация оппозиции на Манежной площади1992. 8 февраля. Манежная площадь. Демонстрация оппозиции1992. Февраль. Посетители автопавильона1992. 15 марта. Москва. Сажи Умалатова на снимке в гостинице Москва перед съездом народных депутатов СССР1992. 16 марта. Москва. Россия. Манежная площадь. Люди протестуют против политики Бориса Ельцина1992. 11 апреля. Казань. Протестующие требуют независимости Татарстана от России1992. 14 апреля. Первый вице-премьер Егор Гайдар и министр экономики Андрей Нечаев на 4-м съезде народных депутатов1992. 26 апреля. Президент России Борис Ельцин и его жена Наина на фото в Большом зале Московской консерватории1992. 29 апреля. Посещение членами Императорского дома Царского Села1992. Апрель. Продавцы на придорожном рынке. Краснодарский край1992. 9 мая. Женщины, ветераны Великой Отечественной войны, танцуют в сквере возле Государственного Большого театра в День Победы1992. 19 мая. День памяти жертв политических репрессий на Лубянской площади1992. 26 мая. Борис Ельцин, визит в Алтайский край1992. 11 июня. Москва. День Независимости. Митинг коммунистических партий состоялся возле телецентра Останкино1992. 21 июня. Демонстрация у Останкинского телецентра1992. 21 июня. Москва. Демонстрация была организована движением «Организованная оппозиция» на площади Рижского железнодорожного вокзала1992. 3 июля. Митинг российской ультраправой организации «Память»1992. Июль. Панки живут в заброшенном здании рядом с Пушкинской площадью, добывая еду из мусорных баков у Пицца Хат и McDonald’s1992. 21 августа. Люди протестуют против вторжения Грузии в Абхазию перед посольством Грузии в Москве. Плакат гласит «Грузинские фашисты бомбят абхазские города»1992. Вячеслав и Нина Жариковы со своими 9 детьми стали жертвой постсоветских капиталистических эпидемий бездомности, безработицы и бедности1992. 1 октября. Евреи Биробиджана1992. Инвалид просит помощи и пожертвований

Источник: https://humus.livejournal.com/7020687.html