Голос Мордора: Как США случайно признались в военных преступлениях

В журнале «Times» вышла очень занимательная статья, посвящённая отношениям ближайших союзников по антиИГИЛовской коалиции – США и Великобритании. Статья отнюдь не благостная. Дело в том, что США обвинили Королевские ВВС в неизбирательных ударах по Ираку и Сирии, в результате которых погибло очень много гражданских жителей. Великобритания, разумеется, возражает, говоря, что во время авиаударов, совершённых самолётами Её Величества, погиб только один мирный житель! Понимаете? Только один!

Так где же правда? А правды там нет нигде. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на развалины Мосула, или бывшей столицы квазигосударства ИГИЛ* – сирийской Ракки. Оба города, достаточно крупных, практически снесены с лица с земли, превращены в руины. Да, конечно же, это война и из этих городов выбивали сильного и упорного противника. И воюют США, Великобритания и их союзники так, как умеют – минимум непосредственного контакта с противником, которого предпочтительнее превратить в пыль ударами авиации и артиллерии. Но всё-таки – это города, полные гражданского населения. Тем более, хорошо известна тактика террористов, использовать гражданских в качестве живого щита, что, конечно же, террористам не помогло, но при этом погибли и многочисленные гражданские.

Собственно, про последствия взятия Ракки уже неоднократно говорили различные журналисты, в том числе и из западных СМИ. Писали про то, что в городе не осталось ни одного целого квартала и что даже спустя несколько месяцев под руинами домов остаётся большое количество тел.

Удары по Ракке наносила вся коалиция – и США, и Великобритания и другие её члены. Почему именно сейчас со стороны США раздаются обвинения в адрес Великобритании – вопрос интересный. Вполне вероятно, что это связано с тем, что в Гаагском Международном уголовном суде сейчас собираются слушать дело о военных преступлениях США в Афганистане. США этому активно сопротивляются, даже ввели санкции против тех судей, которые будут слушать это дело. Госсекретарь Майк Помпео уже назвал этот суд вмешательство во внутренние дела США и нарушением суверенитета. Как всегда – очень громкие и наглые слова, каковым и положено звучать из Града на холме, считающему себя неподсудным. Но США уже далеко не тот гегемон, что был ещё совсем недавно.

Совершенно не исключено, что когда-нибудь США призовут к ответу и за военные преступления в Сирии и Ираке. И, наверное, стоит поторопиться, чтобы переложить побольше ответственности на своих союзников. Ну, по крайней мере попытаться. Потому что, на самом деле, судить есть за что. И это не только военные преступления, а по сути, развязанная с подачи США гражданская война в Сирии и поддержка американцами различных террористических групп, которых выдают за борцов за «свободу и демократию». Судить США можно за фейковые химические атаки, которые устраивались их подопечными из «Белых касок», которые даже получили «Оскар», судить можно за ракетные удары по лживым обвинениям. Но, если дело дойдёт до такого – это будет чудо.

Примечательно то, что Запад постоянно обвиняет в убийстве гражданских и неизбирательных авиаударах Сирию и Россию. На эту тему работает мощнейшая машина пропаганды, включающая в себя каких-то журналистов, блогеров и даже некую «Обсерваторию по правам человека в Сирии», которая состоит из всего одного человека, владельца то ли маленького магазина, то ли химчистки, но которая является безусловным авторитетом для всех западных СМИ.

Все мы прекрасно помним времена освобождения Алеппо, когда фейки о сотнях разбомбленных в Алеппо больниц лились рекой. Все мы помним мальчика Омрана, который был выдан за жертву российской бомбардировки и фото которого обошло все западные СМИ.

Потом получилось не очень удобно – когда отец Омрана дал интервью и рассказал, как его сына попросту использовали «Белые каски». Но вот об этом, западные СМИ как раз ничего не написали. Это и понятно – им очень не хотелось рушить миф о страшных Асаде и Путине, убивающих невинных детей. Да и Алеппо, после его освобождения тоже можно посетить и посмотреть, как там поживают все эти больницы, разбомбленные страшными диктаторами.

Сейчас нечто подобное происходит и вокруг операции по освобождению Идлиба. Опять сотни больниц, разбомбленные рынки с убитыми мирными жителями и снова бочонки с хлором, которым на сей раз отравились сами террористы при попытке устроить провокацию. Российские военные уже от души посмеялись над «разбомбленными» больницами, проехав по местам где они находятся и сфотографировав практически неповреждённые здания, так, чтобы был виден и прибор, показывающий точные координаты. Однако и это не нашло никакого отклика в западных СМИ.

Зато сами США сейчас, в отчаянной попытке переложить свою вину в массовых смертях гражданских лиц на свою союзницу Великобританию, по суди признаются в совершённых военных преступлениях.

*организация запрещена в РФ

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-kak-ssha-sluchajno-priznalis-v-voennyh-prestuplenijah-114087